Slovenska alpska smučarka prosi za pomoč

"Pozdravljeni, moje ime je Maruša Ferk in sem slovenska alpska smučarka. Kot mnogi veste, že drugo leto zapored nisem več del slovenske reprezentance, zato se moram znajti po svoje," je svoje sledilce na Instagramu nagovorila Maruša Ferk. Lani se je pridružila mednarodni ekipi ISRA. Gre za skupino tekmovalk in tekmovalcev iz različnih držav. "S to ekipo sem prišla do desetega mesta na svetovnem prvenstvu, hkrati pa sem imela svojo najboljšo sezono v superveleslalomu," je med drugim zapisala Ferkova.

"Zelo sem hvaležna in vesela za mojo ekipo, a še vedno na vsaki tekmi predstavljam Slovenijo. Sama si moram kriti vse stroške, zato sem se odločila, da znova ustvarim kampanjo na Make A Champ platformi," je razkrila Ferkova, ki se je za podobno akcijo odločila tudi pred začetkom prejšnje sezone.

Slovenska smučarka za prihajajočo olimpijsko sezone potrebuje približno od 60 do 70 tisoč evrov. Na platformi poskuša zbrati 25 tisoč evrov, trenutno pa je z donacijami prejela 20 odstotkov tega zneska – 5.115 evrov.

Ferkova se je v svetovnem pokalu enkrat zavihtela na stopničke za zmagovalce, in sicer je bila leta 2009 tretja v Garmisch-Partenkirchnu. Trikrat je nastopila tudi na olimpijskih igrah, najboljšo uvrstitev pa je dosegla leta 2014, ko je bila v alpski kombinaciji deseta.