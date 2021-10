Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osemindvajsetletni Manuel Feller je vselej brez dlake na jeziku in ni prvič, da razmišlja drugače kot drugi. Tako je na predstavitvi ciljev za sezono presenetil s temi besedami: "Zame osebno olimpijske igre ne bodo vrhunec sezone. Veliko bolj se veselim Kitzbühla in Schladminga, kjer je več deset tisoč ljudi ob progi. Takšne tekme so mi bolj všeč."

Seveda bo, če pride v ekipo, ponosno zastopal Avstrijo na olimpijskih igrah. A še pred Pekingom, Kitzbühlom in Schladmingom se mora stoodstotno osredotočiti na prvo tekmo sezone - veleslalom v Söldnu 24. oktobra. "Če na prvih tekmah ne bom dober, o olimpijskih igrah sploh ne bom razmišljal. Zato je zdaj fokus samo na prvi tekmi," je na sponzorskem dogodku svojega opremljevalca s smučmi razlagal smučar s Tirolske.

V prejšnji zimi je izpustil Sölden, prvih treh slalomov sploh ni dokončal. Konec decembra je svetovnemu mladinskega prvaku izpred osmih let drugo mesto v Alti Badii vendarle okrepilo že načeto samozavest.

V drugi polovici sezone je nato le prišel do prvih dveh zmag v svetovnem pokalu (Flachau in Lenzerhaide). Danes priznava, da je bil pred slalomom v Flachauu zelo nervozen, saj se je medijski pritisk vse bolj stopnjeval. "Ob zmagi sem najbolj ponosen prav na to, da sem zdržal ves ta pritisk." Danes je zato psihološko močnejši.

Verjame, da bo imel v novi sezoni tudi manj težav s hrbtom. "Prvič sem lahko treniral, kot sem si želel. Za zdaj gre vse po načrtih. Bomo videli, kako mi bo šlo na tekmah. Sem pa vsekakor naredil korak naprej," je dva tedna pred začetkom sezone optimističen Feller, ki je poleti drugič postal očka.