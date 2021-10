Odermatt ve, kako lahko osvoji veliki kristalni globus

Prvič je bil na stopničkah v Kranjski gori (tretji marca 2019) in prav v Kranjski gori je nazadnje stal na njih. Marco Odermatt je marca z odlično drugo vožnjo v Podkorenu za celo sekundo premagal kralja veleslaloma Alexisa Pinturaulta in osvojil svojo drugo veleslalomsko zmago v svetovnem pokalu. Švicarski smučar je minulo sezono končal na drugem mestu v veleslalomskem, superveleslalomskem in skupnem seštevku.

V bitki za veliki kristalni globus je za Francozom zaostal 167 točk. Ne pozabimo pa, da sta zaradi slabega vremena odpadli tekmi v hitrih disciplinah v Lenzderhaideju. Izgubljena bitka za skupno zmago ga ni preganjala, vendarle je še nedavno veljal za specialista za hitre discipline. "Zame je bilo najbolj pomembno, da sem dokazal, da lahko z najboljšimi tekmujem v treh disciplinah. To mi je dalo več samozavesti. Zdaj se tudi lažje soočam s pritiski," pred novo sezono, ki se naslednji konec tedna začenja z veleslalomom v Söldnu, razlagala Odermatt. Pred dnevi je dopolnil 24 let in rojstni dan proslavil na smučišču.

Največ tekem bo prav v smuku

Pred leti je bil mladinski svetovni prvak v smuku, v lanski sezoni pa na članskem svetovnem prvenstvu četrti. V smukaškem seštevku svetovnega pokala le 16. Tu ima torej največ rezerve, če želi prvič osvojiti veliki kristalni globus. "Smuk je nekaj posebnega. Veliko stvari se mora sestaviti, od hitrih smuči do dobre vožnje. Zagotovo je moj veliki cilj, da naredim korak naprej v tej disciplini in se začnem uvrščati na stopničke." Zadnji Švicar, ki je osvojil svetovni pokal, je bil Carlos Janka v sezoni 2009/2010.

V smuku torej še ni bil boljši kot četrti, prav smukov pa bo v novi sezoni največ - 11. Za primerjavo: superveleslalomov bo sedem, veleslalomov osem in slalomov deset. Poleti je sicer opravil samo dva prava treninga smuka v Saas Feeju. A jih še čaka trening hitrih disciplin v Severni Ameriki. Zato verjame, da bo pripravljen do uvodnih tekem v Lake Louisu (zadnji konec tedna v novembru). "V smuku se izpopolnjuješ dlje časa. Sam bom ostal osredotočen na veleslalom, saj ti ta pomaga tako za superveleslalom kot smuk."

Prvič na olimpijske igre

To zimo ga čaka še debitantski nastop na olimpijskih igrah. Globus in kolajna na olimpijskih igrah sta mu enako pomembna, pove. "Najbolj pomembno je, da si dobro fizično pripravljen že na začetku sezone. In da dosežeš nekaj dobrih rezultatov. Ko najdeš ritem in si zadovoljen z rezultati, se bo lažje boriti za veliki kristalni globus in olimpijske kolajne. Prve tekme so zato enako pomembne kot olimpijske igre. Najprej se bom osredotočil nanje in šele nato na Peking." Konkurenca v švicarski ekipi je velika, a verjame, da bo v Pekingu lahko nastopil v vseh treh svojih najmočnejših disciplinah: veleslalomu, superveleslalomu in tudi smuku.