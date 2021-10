Kranjec: Povrnil sem zaupanje vase in v smuči #video

"Veseli me, da sem povrnil zaupanje vase in v smuči," pred nedeljskim uvodnim veleslalomom sezone poudarja najboljši slovenski smučar zadnjih štirih sezon Žan Kranjec. Bolezen mu je vzela nekaj treninga, je pa bolj zadovoljen z novimi smučmi.

Žan Kranjec je povrnil zaupanje vase in v smuči. Foto: SZS

Žan Kranjec je pri 28-ih v najboljših smučarskih letih. Iz svetovnega pokala ima sedem uvrstitev na stopničke, dvakrat je bil na najvišji. Na uvodnem veleslalomu v Söldnu je bil najboljši predlani - tretji. "Izkušnje so veliko vredne. Od prejšnjih sezon sem se valiko naučil," je pred odhodom na ledenik Rettenbach, kjer bodo smučarji prvo tekmo svetovnega pokala v sezoni 2021/2022 odpeljali v nedeljo, izpostavil Kranjec. "Prva tekma je vedno posebna. Približno sicer vem, kako dobro je moje smučanje. A ker že dolgo nismo tekmovali, je vseeno nekaj negotovosti. Ampak če primerjam prejšnje sezone, grem v tem trenutku lahko optimistično v novo sezono."

Lani je söldenski veleslalom končal na sedmem mestu. Eno vožnjo je odpeljal odlično, eno mao slabše. "Sölden mi je dostikrat že dal nekaj odgovorov o pripravljenosti. Če na prvi tekmi ne gre vse po načrtih, še ne pomeni, da tega pozimi ne moreš popraviti. Se je pa že velikokrat, da, če sem dobro tekmoval na začetku sezone, sem v taki smeri tudi nadaljeval. Lani sem bil sedmi na prvi tekmi in sem tudi sedmi zaključil na koncu."

Septembra mu je bolezen vzela teden treninga

Foto: Grega Valančič/Sportida Minuli teden so slovenski smučarji v tehničnih disciplinah v Söldnu opravili nekaj zelo dobrih treningov. Je pa Kranjec septembra zaradi bakterijske angine izpustil en teden treninga v Švici. "A to ni pustilo posledic. Fizično sem v redu. Trenutno je moje počutje zelo dobro. V zadnjem obdobju smo zelo dobro trenirali. Lahko grem optimistično na tekmo. Se je veselim in že čutim nekaj tekmovalne napetosti." Na koledarju svetovnega pokala je letos osem veleslalomov. Deveti pa bo tisti olimpijski.

Zadnjih 5 veleslalomskih sezon Žana Kranjca:



2021: 250 točk, 7. v seštevku (eno 2. mesto)

2020: 364 točk, 4. v seštevku (eno 1. mesto, dve 3. mesti)

2019: 344 točk, 4. v seštevku (eno 1. mesto, eno 3. mesto)

2018: 272 točk, 6. v seštevku (eno 3. mesto)

2017: 152 točk, 14. v seštevku

V zadnjih štirih sezonah je odpeljal 30 veleslalomov za svetovni pokal in samo osemkrat ni bil v prvi deseterici (od tega štirikrat na zadnjih šestih). Samo Kranjec in kralj veleslaloma Alexis Pinturault sta zadnje štiri sezone stalna člana elitne sedmerice veleslalomistov. Ni pa še Kranjec končal svetovnega pokala v prvi trojici. "To je zagotovo cilj, želja. Verjamem, da je tudi realna. A treba je iti s tekmo v tekmo in na vsaki prikazat najboljše, kar lahko."

Rossignol je izboljšal material

Nazadnje je zmagal v Adelbodnu. Foto: Guliver Image Optimističen pa je tudi zato, ker je Rossignol naredil nove smuči. Tako slovenski tabor kot tudi norveški as Henrik Kristoffersen so prejšnjo zimo govorili, da Rossignol ni bil dovolj konkurenčen Atomicu in Headu. "Zagotovo je napredek od lanske sezone. Rossignol je vložil veliko energije in truda, da bi izboljšal material. Naredil je nekaj različnih modelov. Jaz sem se odločil za drugačno smučo kot lani. Zaenkrat mi ustreza, sem zadovoljen in upam, da se bo to tudi na tekmah izkazalo za dobro odločitev," o novih smučkah pove Kranjec.

Njegov ekipni kolega Štefan Hadalin za zdaj ostaja na starem modelu Rossignolovih smuči. Kranjec in Hadalin sta tudi v novi sezoni edina člana slovenske reprezentance v tehničnih disciplinah za svetovni pokal. "Vzdušje v ekipi je na visoki ravni. Zdaj smo že dolgo ista ekipa. Dobro se razumemo. Nismo prezasičeni drug z drugim. Ko se dela, se dela. Sicer pa je tudi sproščeno ozračje."

Bergant: Lahko se zgodi nekaj lepega

Njun trener je že vrsto let Klemen Bergant. Tudi on verjame, da lahko Žan naredi še zadnji korak prosti samemu vrhu. "Ni pa edini, ki želi v vrh. Tudi drugje po svetu so dobri fantje, ki dobro trenirajo. Konkurenca je vsako leto težja," opozarja Bergant. "Je pa dobro pripravljen. Dobro se smuča. Tudi material mu bolj ustreza, kot mu je v pretekli zimi. In lahko se zgodi kaj lepega." Tudi v Pekingu, vprašamo glavnega trenerja. "To je cilj tega štiriletnega obdobja. Vemo, da je bil na zadnjih igrah četrti. Bi bilo zelo lepo, če bi na olimpijskih igrah naredil dve dobri vožnji in bil zadovoljen sam s sabo."

Foto: SZS Kranjec sam o olimpijskih igrah v Pekingu še ne razmišlja veliko. Na prvi pogled je to sicer enaka tekma kot tekme svetovnega pokala, pove. "Je pa res, da so olimpijske igre na štiri leta. Tudi mediji in javnost to tekmo malo drugače dojemajo. Veš, da nimaš popravega izpita. Ne smeš torej zaradi tega dobiti dodatnega pritiska. Zato je pomembno, da se psihološko dobro pripraviš, da je tvoj fokus samo na smučanju." Olimijskega terena ni preizkusil nihče, tako da bodo vsi v enakem položaju. Kranjec pričakuje mraz, suh zrak in zato bolj agresiven sneg.

Prebolel covid, cepljen, a ostaja previden

Lanska sezona je bila zaradi epidemije stresna, priznava Ljubljančan. Testiranja in maske jih čakajo tudi v novi. Sam je covid že prebolel. "Noben si ne želi zboleti ali biti pozitiven. Četudi se dobro počutiš, v primeru pozitivnega testa ne smeš tekmovati. Sem prebolel in sem cepljen, a se ne smem preveč sprostiti. Nobene možnosti ne smeš prepustiti, da bi bil pozitiven. Odvisen si od svojega telesa. Moramo se paziti." Se pa na tekmovanja vračajo navijači. Na moškem veleslalomu v Söldnu jih bo lahko 9.000.