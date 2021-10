Nista obkrožila olimpijskih iger, pomembnejše bodo ... #video

Žan Kranjec in Štefan Hadalin začenjata sezono v nedeljo v Söldnu, njuni kolegi v hitrih disciplinah konec novembra v Lake Louisu. "Tekmovalno vznemirjenje pa se že čuti," nam je priznal Boštjan Kline, ki je v sezoni 2016/2017 že stal na najvišji stopnički smuka za svetovni pokal. V zadnjih štirih sezonah pa je skupaj zbral samo 45 točk. "Definitivno sem premleval lansko sezono, a zdaj je to preteklost. Aprila, maja smo delali analize, se pogovarjali, zdaj pa je treba gledati naprej in se osredotočiti nase, na svoje smučanje."

Foto: Morgan Kristan/Sportida Spomladi se je Kline s kolegi spuščal po letalnici v Planici. Poletje ni bilo tako adrenalinsko. Veliko je bil na gorskem kolesu, se spuščal s Pohorja. Po napornih kondicijskih pripravah pa so avgusta in septembra dobro trenirali v Švici. Zaradi protikoronskih ukrepov na priprave v Argentino niso mogli. "Nekaj se občuti. Kar zadeva količino treninga. A imam toliko smučanja v nogah, toliko izkušenj, da to na štartu tekem ne bo imelo pomena. Dobro smo izkoristili pogoje, ki smo jih imeli v Evropi. Lahko rečem, da bomo dobro vstopili v novo sezono."

Pri 30 letih bi moral biti na vrhuncu svoje kariere. Pred njim je pomembna – olimpijska – sezona. "S svojimi leti imam kar nekaj izkušenj. Nekaj sem jih že izkoristil, nekaj upam, da jih še bom. Mogoče tudi na vrhuncu, na olimpijskih igrah. A treba je biti potrpežljiv in čim boljše vstopiti v sezono," na pomembnost uvodnih tekem v Severni Ameriki opozarja Kline. "Vsekakor verjamem, da je forma prava. Občutki so pravi. Seveda pa je vse to treba pokazati v tistih dveh minutah, ki nas čakata na tekmi."

Kline zadovoljen z novimi smučmi

Kline se je odločil za zamenjavo smuči, Nordico je zamenjal s Salomonom. "Imel sem sicer zelo dobro podporo svojega opremljevalca. Mogoče pa se nisem najbolje znašel oziroma opreme najbolje izkoristil. Zato sem se odločil za spremembo. Bomo videli. Za zdaj mislim, da dobro delujejo. Dobro se počutim na novih smučeh."

Zadnjih šest smukaških sezon Boštjana Klineta:



2021: 17 točk, 42. v seštevku

2020: brez točk

2019: 4 točke, 57. v seštevku

2018: 24 točk, 36. v seštevku

2017: 230 točk, 10. v seštevku (ena zmaga)

2016: 185 točk, 17. v seštevku (eno drugo mesto)

Čater želi več konstantnosti

Če Kline išče pot nazaj med najboljše v hitrih disciplinah, si Čarter želi predvsem več konstantnosti. Lansko zimo je začel z zmago (100 točk), nato pa je osvojil samo še 11 točk. "Ne vem, ali bo uvod tako sanjski. Poskušal bom začeti dobro, z dobrimi rezultati. Cilj je konstantnost, da ne bo tako hudih padcev. Ti padci se ne smejo več pripetiti."

S trenerjem Grego Koštomajem so opravili tudi več veleslalomskega treninga oziroma tehničnega smučanja. To so želeli tudi tekmovalci, saj med sezono časa zanj ni. Ta teden še trenirajo v Italiji, novembra odhajajo na treninge v ZDA. "Kar smo delali do zdaj, je bila baza. Veliko je bilo poudarka na tehniki. Zdaj bo pa treba prestaviti v višjo hitrost in iskati tiste limite. Da bomo začeli voziti bolj tekmovalno."

Zadnjih šest smukaških sezon Martina Čatra:



2021: 111 točk, 17. v seštevku (ena zmaga)

2020: 12 točk, 50. v seštevku

2019: 43 točk, 27. v seštevku

2018: 59 točk, 24. v seštevku

2017: 10 točk, 46. v seštevku

2016: brez točk

28-letni Čater o Pekingu še ne razmišlja. "Olimpijske igre to sezono sicer so, a grem korak po koraku. Mislim, da je konec novembra tisti datum, ki je najbolj obkrožen." V Lake Louisu je treba pokazati dobre vožnje. "Potem se stvari lažje odvijajo. Kar veliko tekem je v Kanadi in Ameriki. Če tam dobro štartaš, si potem zagotoviš mesto med boljšimi in potem lahko lažje napadaš." Čater ima v smuku sicer že dobro štartno številko, zdaj si jo želi še v superveleslalomu.