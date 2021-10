Zaslužen za zgodovinski trenutek, a verjame, da je sposoben še več #video

V nedeljo bosta na veleslalomu v Söldnu na štartu v prvi trideseterici dva slovenska smučarja. To se bo v tej disciplini zgodilo prvič po 19 letih. Ob Žanu Kranjcu bo nastopil še Štefan Hadalin, ki pa želi in verjame, da je sposoben še mnogo več.

Slovenski veleslalom je imel nazadnje dva smučarja v prvi trideseterici štartnega seznama v sezoni 2002/2003. To sta bila Uroš Pavlovčič in Aleš Gorza. Med sezonama 2008/2009 in 2014/2015, torej sedem sezon, pa ni bilo med 30 niti enega Slovenca. Z 29. mestom v pretekli veleslalomski sezoni se je zdaj v prvo trideseterico štartnega seznama prebil Štefan Hadalin. "Mislim, da je napredek očiten. V zadnji sezoni sem močno napredoval. V Söldnu me kot nagrada čaka tudi številka med prvimi 30 tekmovalci. Zato sem še bolj motiviran in si že za prvo tekmo želim prikazati napredek od lanske sezone. In verjamem, da mi bo to tudi uspelo," je odločno napovedal Vrhničan v pogovoru za Sportal in Planet TV.

Zadnjih pet sezon Štefana Hadalina: 2021: 22. v slalomu (139 točk), 29. v veleslalomu (56 točk)

2020: 20. v slalomu (110 točk), 44. v veleslalomu (šest točk)

2019: 19. v slalomu (121 točk), brez točke v veleslalomu

2018: 33. v slalomu (35 točk), 40. v veleslalomu (23 točk)

2017. 35. v slalomu (46 točk), brez točke v veleslalomu

Štefan Hadalin bo veleslalom prvič začel v prvi trideseterici. Foto: SZS Lansko zimo je dokazal, da ni le specialist za slalom. Po 16. mestu na svetovnem prvenstvu je na prvem veleslalomu v Banskem za uspeh kariere zasedel deveto mesto. "Teh dobrih spodbud sem čez sezono dobil ogromno. Z izjemo padca v Alta Badii in spodrsljaja v Söldnu je bilo vse na pravi ravni. Že v Santa Caterini sem kazal zelo vrhunske vožnje, a mi hitrosti ni uspelo pripeljati v cilj. V Adelbodnu sem se z visoko številko uvrstil v finale. Nadaljeval sem na svetovnem prvenstvu z najboljšim časom druge vožnje. Bansko ste omenili. Tudi Kranjska Gora je bila z 18. mestom dobra. Veliko je bilo teh mini napredkov, ki so bili v svetovni konkurenci zavidljivi. Zelo malo tekmovalcev je pokazalo tak napredek. Verjamem, da imam kakovosti še za veliko več, in verjamem, da lahko v tej sezoni pokažem še stopnico več."

Po prve točke v Söldnu

Prva priložnost bo že v nedeljo v Söldnu, kjer 28-letnik točk še ni osvojil. To bo njegov tretji veleslalomski nastop na ledeniku Rettenbach. "Točke so osrednji cilj te tekme. Da si že s prvo tekmo zagotovim potrditev, da spadam med 30 najboljših. Vem pa, da imam kakovost in hitrost za mnogo več. Potrpežljiv bom, grem tekmo za tekmo." Zaveda se, da je uvodna tekma sezone posebna in nepredvidljiva. Nekaj primerjave s treningov že ima, šele tekma pa zares pokaže, kam spadaš v svetovnem pokalu. "Treba bo umiriti misli in iti na tekmo z največjo samozavestjo. To je specifična tekma. Ni tekmovalnega ritma in tudi po tej tekmi bo dolg tekmovalni premor. A je za vse tekmovalce podobna zgodba. Vsi bomo iskali prave občutke."

V Söldnu so trenirali pretekli teden. Vmes so skočili še na trening v italijanski Val Senales. Dobro so izkoristili dobre pogoje, potem ko jih je v začetku meseca iz Hintertuxa pregnala najprej odjuga, nato sneženje. "V petih dneh smo bili na treh podlagah, na treh različnih terenih. Dobili smo neke občutke. A na tekmi bo podlaga drugačna, saj jo bodo še okrepili z vodo. Materiala torej nismo mogli prilagoditi tej podlagi. Vedno pa je dobrodošlo, če se lahko večkrat spustiš po tekmovalni progi, da dobiš občutek za strmino, dolžino, za prehode." Prednosti sicer ne bo imel nihče, saj so bile tam skoraj vse reprezentance.

O treningu v nagnjeni hali Tivoli

Sedmi s slaloma z zadnjega svetovnega prvenstva v Cortini je septembra opravil še prav poseben slalomski trening na ledu v dvorani v Belgiji. V hladilniku, kot se je takrat izrazil, oziroma v nagnjeni hali Tivoli, kot nam je dejal tokrat, so opravili tri kakovostne dni slaloma. Proga je bila dolga 250 metrov, imela je 25 vratc, višinska razlika je bila 56 metrov. "Tudi ti treningi so bili zelo koristni. Malo slalomskega drila, nekaj tudi za preizkušanje opreme. Led je sicer zelo specifičen in je drugačen kot led, ki ga naredijo iz snega, ko polivajo proge na tekmah svetovnega pokala."

V Söldnu z lanskim modelom smuči

Če se je Žan Kranjec že odločil za nov model Rossignolovih smuči, pa Hadalin za zdaj ostaja na lanskem modelu, s katerim večina tekmovalcev v svetovnem pokalu ni bila najbolj zadovoljna. "Za zdaj še nisem našel pravega zaupanja v nov material. Verjamem, da bom po Söldnu spet lahko testiral in se več časa posvečal temu, saj je mesec in pol do naslednjega veleslaloma. Ostajam torej pri lanskih nastavitvah, kar mi za nekatere podlage sicer ne ustreza najbolj. Ta položaj moram sprejeti in narediti iz njega najboljše. Verjamem, da sem svojo psihofizično pripravljenost tako dvignil, da bom kljub podobnim nastavitvam kot v lanski sezoni vseeno konkurenčen."