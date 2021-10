Tudi Američani bi zgradili "hladilnik" za trening slaloma #video

Vse krajše zime, nepredvidljivo vreme, visoki stroški treninga v mondenih središčih ali na južni polobli. To je le nekaj ključnih razlogov, da se tudi profesionalni smučarji vse pogosteje odločajo za trening v dvoranah, kakršna je Snow Valley v Belgiji. Tam so slalom nedavno trenirali tudi slovenski smučarji na čelu s Štefanom Hadalinom.

Za ameriško ekipo v tehničnih disciplinah je belgijska dvorana s progo dolgo 350 metrov in višinsko razliko 64 metrov že nekaj let baza poletnih priprav. "V smučarskih dvoranah lahko opraviš večjo količino treninga. Po dva treninga dnevno. Več krajših voženj na konstantnem snegu. Zelo dobre so tudi za testiranje opreme," odločitev za Snow Valley pojasnjuje glavni trener ameriške reprezentance Paul Kristofic. V belgijski dvorani je bilo sicer septembra, ko so bili tam Slovenci, več ledu kot snega.

Takole je v dvorani v Belgiji letos treniral AJ Ginnis, ameriški slalomist, ki še čaka na dokončni preboj v svetovnem pokalu. Doslej je točke osvojil dvakrat, prejšnji zimo je bil enajsti v Flachauu. "Skušam se prepričati, da je smučanje v hladilniku kot bi bil na plaži," je v šali zapisal na Instagramu.

V ZDA je za zdaj samo ena dvorana za smučanje, Big Snow American Dream. Nahaja se v East Rutherfordu pri New Yorku, a je primarno namenjena rekreativcem in začetnikom. Zaradi pandemije so jo zadnji dve leti uporabljali tudi profesionalni smučarji.

Prvo večjo dvorano v ZDA, z več programi in večjim naklonom od tega v Belgiji, bodo začeti graditi v Fairfaxu v Virginii. Zgrajena bo najpozneje do leta 2025. Velika 37.000 kvadratnih metrov, s hotelom in restavracijami. Vrednost naložbe skoraj 200 milijonov evrov.

Smučarske dvorane bližje večjim mestom imajo še eno prednost - nižje stroške. Če trening z namestitvijo v Koloradu stane po 300 evrov na dan, v dvoranah manj kot 100.