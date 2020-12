Vreme je v noči na sredo in tudi v pozno popoldanskih sredinih urah ponagajal organizatorjem svetovnega prvenstva v poletih v Planici. Ponoči je namreč zapadlo do 70 cm snega, ki so ga morali odstraniti z Letalnice bratov Gorišek. V času preizkusa velikanke je nato ponagajala še megla, a so izpeljali dve seriji, v katerih je z 225 metri najdaljši polet uspel Lovru Kosu. Čast prvega poleta je tudi letos pripadla Roku Tarmanu.

Snežna pošiljka je organizatorju svetovnega prvenstva v poletih v Planici, ki je bilo z marca zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljeno na decembrski termin, povzročila ogromno nevšečnosti. Vodja tekmovanja Jelko Gros je pred dnevi ob pogledu na vremensko napoved dejal, da bodo nasrkali. In sneg je s seboj res prinesel ogromno dela. Več kot 300 delavcev je bilo tako v pogonu v Planici, da so do preizkusa pripravili Letalnico bratov Gorišek.

"Ponoči je zapadlo dodatnih 65 centimetrov snega. Smo v fazi čiščenja. Načeloma smo še vedno pri tem, da bomo ob 16. uri izvedli preizkus letalnice. Pri nas ni načrtov B, C … Tako smo se odločili. Realno je izvedljivo. Že vso noč delamo. Dva teptalnika delata. Bistveni je bil eden, ki je bil v pogonu vso noč. Ponoči je lepo utrjeval sneg. Delamo tako, da od skakalnice navzven pripravljamo prizorišče," je Gros zjutraj dal vedeti, da bomo v sredo kljub snežni prepreki skakalce videli na delu. Sicer ne tistih, ki se bodo potegovali za medalje, temveč predskakalce, ki jih je izbral dolgoletni vodja predskakalcev Ivo Zupan.

Vsi negativni na covid-19 testiranju Zadnja informacija, ki prihaja iz zdravniške službe, je spodbudna, saj so bili predstavniki vseh tekmovalnih ekip, ki so prispeli iz Nižnega Tagila v Slovenijo, negativni na covid-19 testu.

Čast zgodovinskega prvega poleta pod žarometi, kar je novost za svetovno prvenstvo, je imel član domačega skakalnega kluba Rok Tarman, ki je prvi poletel že lani na marčevskem preizkusu Letalnice bratov Gorišek. Na svoj prvi nastop je moral počakati kar dodatnih 50 minut, saj je Letalnico bratov Gorišek objela megla. Ob 16.50 se je spustil po zaletišču in pristal pri 148 metrih.

Rok Tartman je imel čast prvega poleta na Letalnici bratov Gorišek. Foto: Bobo

"Nisem prvič na velikanki, a še vseeno, kdor reče, da ga ni strah, se laže. Do tako velike naprave imaš spoštovanje. A imamo že veliko izkušenj in veliko skokov. Četudi so razmere težke, lahko skočimo varno. Za sam skok žarometi in megla niso predstavljali razlike. Malo je drugače le pred in po skoku. V zraku niti ne vidiš, kam letiš, a pomembno je, da vidiš, kam in kdaj pristaneš," je povedal Tarman po prvem poletu v tej sezoni.

Med predskakalci so tudi nekatera znana imena, kot so Cene Prevc, Ernest Prišlič, Andraž Pograjc, Tilen Bartol, ki je leta 2016 padel pri daljavi 252 metrov (v sredo sicer ni nastopil) … Kot prvi je znamko 200 metrov preletel Cene Prevc, ki je doskok naredil pri 209 metrih.

"Glede megle lahko povem, da sem se pri vožnji na zaletni mizi osredotočal na mizo. Vidiš le njo. Ko prideš do odriva, vidiš le tisti del, za katerega moraš delati. Megla ti le poveča osredotočenost. Sicer pa tla vidiš nenehno pod nogama," je poudaril Cene.

Identično daljavo je v prvi seriji dosegel Lovro Kos. Prav slednji se je ob koncu dneva, v katerem so izpeljali dve seriji, pohvalil z najdaljšo znamko. Poneslo ga je 225 metrov.

"Prvič sem na letalnici in občutki so neverjetni. Ko se ti letalnica enkrat odpre, je res noro! Odpira se malo po malo, ampak je res vrhunsko. Organizatorji so se res potrudili, letalnica je pripravljena zelo dobro. Pogoji so vrhunski. Sprva nisem vedel, da bo šlo tako daleč. Pri drugem poletu sem mislil, da bom pristal nekje tam kot pri prvem poizkusu, a se je nato začelo dvigovati. Vse dlje je šlo. Za naslednje dni si želim novih lepih in dolgih poletov," je povedal zadovoljni Kos.