Planica zapira vrata

Skakalci, ki bodo nastopili v Planici, so v ponedeljek v dopoldanskem času s čarterskim letom iz Nižnega Tagila poleteli proti Ljubljani in se nemudoma podali na testiranje za covid-19, ki je postalo njihova stalnica.

Na letalo pa se niso mogli vkrcati vsi, saj je avstrijska reprezentanca zaradi štirih okuženih skakalcev morala ostati v Rusiji, prav tako direktor smučarskih skokov Sandro Pertile.

V Planici še strožji varnostni ukrepi

Jasno je, da jih na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici ne bomo videli, saj morajo v karanteno. V avstrijskem taboru imajo na začetku sezone s koronavirusom ogromno preglavic, saj so se morali iz svetovnega pokala že umakniti Stefan Kraft, Michael Hayböck, Gregor Schlierenzauer … Kdaj bodo naši severni sosedje sploh prišli v Slovenijo in v kakšni sestavi, še ni jasno.

Zaradi razmer s koronavirusom je potrebnih ogromno prilagoditev.

Na prvenstvu bodo veljali še strožji varnostni ukrepi za preprečitev širjenja virusa, ki povzroča številne preglavice po vsem svetu, kot je to praksa v svetovnem pokalu. Prav pandemija koronavirusa je bila kriva za to, da so morali prvenstvo z marca prestaviti na decembrski termin.

Dva mehurčka

Planica se je zaradi prvenstva zaprla. In kdo bo sploh imel možnost prihoda v dolino pod Poncami, ki jo bo v noči na sredo dodobra pobelil sneg, kar bo organizatorju povzročilo ogromno logističnih preglavic tudi pri pripravi Letalnice bratov Gorišek - zapadlo naj bi do 60 centimetrov snega? Jasno je, da navijači, ki so sicer srce planiškega praznika, ne. Vsaj fizično ne. Zato so se pri Triglavu spomnili poteze, ki smo ji že bili priča denimo v košarkarski ligi NBA, v kateri smo navijače videli na digitalnih zaslonih za klopjo obeh ekip. Določenemu številu ljubiteljem poletov bodo namreč omogočili, da bodo del virtualnega navijaškega vzdušja.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pri OK Planica so se odločili, da vse prisotne na prvenstvo razdelijo v dva mehurčka. Poleg skakalnih reprezentanc bodo v zeleni coni, v katero so vstopili danes, še člani televizijskih hiš, ki imajo pravice za prenos smučarskih skokov, član predsedstva pri FIS Roman Kumpost, predstavniki organizatorja tekmovanja …

V ta mehurček, ki so ga poimenovali snežinka, bodo v petek vstopili tudi podeljevalci nagrad, med njimi bodo predsednik Smučarske zveze Slovenije (SZS) Enzo Smrekar, predsednik zbora za smučarske skoke Ljubo Jasnič … - prav vsi bodo morali v sredo opraviti test.

Posebno tudi z vidika slovenskih rezultatov?

Na SZS imajo pripravljene tudi rezerve, če bi bil slučajno kdo od podeljevalcev pozitiven na testiranju. Tako sta na čakalni listi podpredsednik Luka Steiner in direktor Uroš Zupan.

Drugi del mehurčka bo predstavljala siva cona, v kateri bodo preostali novinarji in planiški delavci. Nihče ne bo imel stika z zeleno cono in prav vsi prisotni bodo spali tudi v ločenih hotelih.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dejstvo je, da bo letošnja Planica posebna z organizacijskega vidika. Tudi v času prvenstva bo organizator s hitrimi testi testiral prisotne, ali so morebiti okuženi s covid-19. V primeru slabšega počutja bodo vsakega posameznika osamili in izločili iz celotne skupine.

Če bo prvenstvo v poletih posebno zaradi največjega sovražnika na svetu, pa Slovenci in Slovenke, ki bodo spremljali najboljše skakalce v domačih naslonjačih, upajo, da bo planiški dogodek poseben tudi z drugega vidika. Na prejšnjih šestih na Letalnici bratov Gorišek še nobenemu slovenskemu skakalcu ali ekipi ni uspelo osvojiti medalje. Uspešni so bili v tujini. Ali je čas za premierno domačo medaljo?