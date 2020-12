Zaradi razmer s covid-19 se je slika svetovnega prvenstva v poletih na Letalnici bratov Gorišek dodobra spremenila. Največji manjko bodo predstavljali gledalci – tako z vidika vzdušja ob planiški lepotici kakor tudi z zornega kota financ.

Spektakel v dolini pod Poncami se bo kljub temu začel s četrtkovimi kvalifikacijami, v sredo pa je načrtovan preizkus letalnice. V mislih je bilo celo, da bi se predskakalci po njej spustili že v torek, vendar je vodja tekmovanja Jelko Gros, ki bo zadnjič opravljal to vlogo v karieri, sporočil, da temu ne bo tako: "Današnje padavine niso povzročile težav. A prihaja pošiljka, zaradi katere bomo nasrkali. Iz torka na sredo je namreč predvideno, da bo zapadlo do 60 centimetrov snega. Odločili smo se, da letalnice v torek ne bomo preizkusili, ker nima pomena."

Dodatno delo

Kar tri ure je skupaj s sodelavci preučeval možnosti, kako se lotiti pošiljke snega, ki bo povzročila preglavice pri pripravi letalnice.

"Ko bo nehalo padati, bomo sneg spravili z naprave. Verjamemo, da nam bo to uspelo do popoldanskega preizkusa letalnice," pravi Gros. Načrtovano je, da se bodo v sredo okoli 16. ure spustili po Letalnici bratov Gorišek, po kateri se bodo skakalci potegovali za medalje.

Jelko Gros bo imel s planiškimi delavci veliko dela, da bodo zaradi novega snega pravočasno pripravili Letalnico bratov Gorišek. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenski selektor Gorazd Bertoncelj je ekipo za prvenstvo že sestavil. Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Žiga Jelar, Timi Zajc, Peter Prevc in Domen Prevc je šesterica, ki bo dobila mesto na četrtkovem uradnem treningu, četverica pa bo imela nato možnost nastopiti v kvalifikacijah za posamično tekmo.

V kakšni sestavi bodo priši Avstrijci?

Stefan Kraft je bil pozitiven na covid-19 in je moral biti v karanteni. Foto: Sportida Ni pa še jasno, s kakšno postavo bodo v Slovenijo prišli Avstrijci. Na papirju so zapisani vsi velikani avstrijske reprezentance na čelu s Stefanom Kraftom, Gregorjem Schlierenzauerjem in Michaelom Hayböckom, ki pa zaradi pozitivnega rezultata na testiranju za covid-19 v zadnjem obdobju niso mogli trenirati. Zato je vprašljiva njihova pripravljenost, ni pa še jasno, kdaj se jim bo iztekla karantena in če bodo njihovi naslednji testi negativni.

"Na sredini tehnični seji lahko zamenjajo tekmovalce, ki so sposobni skakati," je ob tem dodal Gros, ki ima misli usmerjene v to, kako bo skupaj s planiškimi delavci pripravil Letalnico bratov Gorišek do začetka prvenstva.