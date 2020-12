Pred smučarskimi skakalci je že prvi vrhunec sezone. Od četrtka do nedelje bo namreč na Letalnici bratov Gorišek v Planici vse v znamenju svetovnega prvenstva v poletih. Slovenska reprezentanca ima na domačih tleh visoke cilje, a je jasno, da se bo morala forma ekspresno dvigniti, če se bodo želeli proslaviti in konkurirati v boju za medalje.

Ob pogledu na vrstni red med posamezniki in v pokalu narodov svetovnega pokala pretiranega optimizma pred domačim svetovnim prvenstvom v poletih ne bi mogli imeti. Anže Lanišek in Bor Pavlovčič sta najboljša na desetem in enajstem mestu, v pokalu narodov pa je Slovenija šele šesta. A je Planica le Planica, ki slovenskim orlom požene dodaten adrenalin po žilah. V zadnjih letih so se na Letalnici bratov Gorišek vselej dobro odrezali. In glavni trener Gorazd Bertoncelj prav tako upa, da se bo forma hitro dvignila, da bodo konkurenčni v igri za medaljo, ki je cilj naše izbrane vrste – to bodo sestavljali Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Žiga Jelar, Timi Zajc, Peter Prevc in Domen Prevc.

Anže Lanišek je skupaj z Borom Pavlovčičem najbolj konstanten v začetku sezone. Foto: Sportida Kako ste zadovoljni s skoki po nedeljskem dnevu v Nižnem Tagilu?

V nedeljo so bili skoki precej boljši, čeprav na koncu ni bilo boljšega rezultata. Lanišek ni imel nobene možnosti v finalni seriji, da bi bil na tistem mestu kot po prvi seriji ali v bližini stopničk. Čez prelet je imel močne sunke vetra. Tudi njegov odbitek ni bil čisto realen. Naredil je dva zelo dobra skoka. Zajc je prišel do lepe uvrstitve, naredil je dva solidna skoka. Prevc je skočil precej bolje kot prejšnja dneva.

Spodbudno je, da se je dvignil Timi Zajc, ki je bil pred tem v mizerni formi. Ali ste v Rusiji kaj spremenili?

Skoki še niso bili takšni kot na treningu v torek in sredo. Potrebuje še kakšen dolg skok, da bo ponavljal tiste s treninga. Potem bomo zelo zadovoljni. Malce smo korigirali počep. V fazo leta mora priti še bolj odločno in sproščeno. Narediti mora nekaj korekcij v fazi leta, kar je za velikanko sploh rezerva. Potem bo že kar pravi. Zdaj ima drug dres, drugačen material. Očitno mu najbolj ustreza. Že zaradi tega je bolj samozavesten. Več zaupanja ima.

Timi Zajc je zamenjal dres in pridobil več samozavesti. Foto: Sportida

Eno od osrednjih slovenskih orožij na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici bo tudi Peter Prevc. Kako ste zadovoljni z njegovim skakanjem? Določen napredek je naredil, a še ni tam, kjer si želi biti.

V nedeljo je skakal v kar težkih pogojih, v poskusni seriji je naredil celo najboljši skok tukaj. Zelo težke pogoje je imel, v finalu so bili zelo zahtevni. Iztisnil je maksimum. Lahko skoči še bolje, je pa naredil bistven premik.

Kaj trenutno skakanje slovenskih tekmovalcev pomeni v luči svetovnega prvenstva v poletih v Planici?

Moramo se še dvigniti. Ni še prava forma, da bi bili konkurenčni. S posamičnimi skoki se kažejo obrisi. Dvigniti se moramo, dati gas do konca in prestaviti v višjo prestavo. Popraviti moramo stvari, da bomo še bolj konkurenčni.

Peter Prevc je nekoliko dvignil formo, a še ni tam, kjer bi si želel biti. Foto: Sportida

Kakšen načrt treningov imate do Planice?

Odvisno od vremena. En trening sicer na skakalnici in en kondicijski vložek. Upam, da bomo preizkusili še opremo. To namreč lahko prinese izboljšave v tehniki. Fantje potem bolj zaupajo vase in naredijo boljše skoke.

V karavani smučarskih skokov je bilo že kar nekaj skakalcev okuženih s koronavirusom. V največjem številu Avstrijci. Tudi v Nižnem Tagilu je bilo tako. Kako to vpliva na vas?

To se dogaja v vseh športih. Ne moremo narediti drugega kot to, da se držimo ukrepov. Torej nosimo maske, si razkužujemo roke, se izogibamo drug drugemu.

Bi lahko bil Domen Prevc prijetno presenečenje svetovnega prvenstva v poletih v Planici? Foto: Sportida

Ali ste bili morda kaj v stiku z avstrijskimi skakalci?

Nismo bili. Vsaka reprezentanca je imela svoje nadstropje. Ločeni smo bili. Na skakalnici smo vsak v svojih kabinah, zgoraj pa vsi nosijo svoje maske.