Norveško zmagoslavje in "rekordni" podvig, do točk štirje Slovenci

Halvor Egner Granerud je po drugi zmagi v svetovnem pokalu in popolnoma polomljenem skoku Markusa Eisenbichlerja prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Zmagovalec uvodne tekme v Nižnem Tagilu je Norvežan Halvor Egner Granerud, na drugem mesto je pristal Daniel Huber, na tretjem pa Robert Johansson, ki mu je v finalu uspel pravi podvig. Z rekordom skakalnice (142,5 metra) je na zmagovalni oder skočil s 25. mesta. V finalu ga je polomil vodilni po prvi seriji Markus Eisenbichler, ki je zasedel 28.mesto. Do točk štirje Slovenci, najvišje, na devetem mestu, je končal trenutno najboljši slovenski skakalec svetovnega pokala Anže Lanišek.

Po Wisli in Ruki so skakalci zbrani v Rusiji, v Nižnem Tagilu, kjer nastopa okrnjena konkurenca. V Rusiji ni Poljakov, ki se pripravljajo na svetovno prvenstvo v poletih v Planici (10.-13. december), prav tako ne večine avstrijske A-reprezentance, v kateri je več obolelih z novim koronavirusom.

Po polovici tekme je kazalo, da na vrhu ne bo nič novega. Do te tekme vodilni skakalec sezone Markus Eisenbichler je vodil z debelimi 11 točkami prednosti pred Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom in bil na poti k tretji zmagi v nekaj tednih, a ga nato v finalu. v katerem je veter spreminjal smer, polomil. Pristal je kaj kmalu po odskoku, pri 80 metrih in zasedel 28. mesto.

Druga zmaga v karieri je tako pripadla Egnerju Granerudu, ki je najbližjega zasledovalca Avstrijca Daniela Huberja ugnal za skoraj 15 točk. Norvežan je prevzel vodstvo v svetovnem pokalu. Robert Johansson je z rekordom skakalnice (142,5 metra) skočil s 25. na tretje mesto. Foto: Sportida

Za izjemen podvig je poskrbel njegov rojak Robert Johansson. V finalu je skočil med prvimi, saj je zasedal 25. mesto, in izkoristil dobre pogoje. Odneslo ga je 142,5 metra, kar je rekord skakalnice. Po spodrsljaju Eisenbichlerja je na koncu pristal na zmagovalnem odru.

Halvor Egner Granerud je po smoli Nemca prevzel vodstvo v seštevku svetovnega pokala. Norvežan ima 300 točk, drugi Eisenbichler 17 manj, tretji je Japonec Jukija Sato (163). Najboljši Slovenec je na desetem mestu Lanišek, mesto za njim je Pavlovčič.

Slovenski kvartet do točk

Točke so osvojili štirje Slovenci, ki ekipno niso navdušili. Najvišje je končal najbolj konstantni varovanec Gorazda Bertonclja Anže Lanišek, ki je v finalu s 13. mesta skočil med deseterico. Dober skok je v finalu uspel Boru Pavlovčiču, ki je pristal pri 129 metrih in s 26. po lestvici napredoval na 13. Anže Lanišek je bil na devetem mestu najboljši Slovenec. Foto: Sportida

Po polovici tekme je od Slovencev sicer najbolje kazalo devetemu Timiju Zajcu, a finalni skok mu ni uspel, nazadoval je na 22. mesto, dve mesti za njim je končal Žiga Jelar.

Prevc in Semenič prekratka, v nedeljo zadnja tekma pred SP

Prekratka za točke sta bila 34. Anže Semenič in 36. Peter Prevc. Tilen Bartol danes ni nastopil, saj je bil zaradi neustreznega dresa v petkovih kvalifikacijah diskvalificniran.

V nedeljo bo v Nižnem Tagilu na sporedu še druga posamična preizkušnja z začetkom ob 16. uri, pred tem bodo še kvalifikacije z 51 tekmovalci.

Po nedeljski tekmi sledi prvi vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v poletih, ki ga bo med 10. in 13. decembrom gostila Planica.

Avstrijci odpustili pomočnika Avstrijski časnik Kronen Zeitung poroča, da je avstrijski tabor odpustil dozdajšnjega pomočnika glavnega trenerja Andreasa Widhoelzla Roberta Treitingerja, saj naj se ne bi držal vseh ukazanih ukrepov, povezanih s covidom-19. Prav mogoče namreč je, da je Treitinger krivec za več pozitivnih testov med Avstrijci, ki še ne vedo, s kakšno zasedbo bodo nastopili na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici med 10. in 13. marcem. Nastopa Stefana Krafta in Gregorja Schlierenzauerja sta pod vprašajem. Sportal Bo svetovni rekorder ostal brez SP v Planici?

Izidi, Ruka: 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 270,0 točke (132,5/132,0 m)

2. Daniel Huber (Avt) 255,7 (131,0/133,0)

3. Robert Johansson (Nor) 254,1 (120,5/142,5)

4. Thomas Lackner (Avt) 249,3 (128,5/131,0)

5. Pius Paschke (Nem) 241,6 (128,0/126,5)

6. Aleksander Zniszczol (Pol) 230,6 (131,0/122,0)

7. Jevgenij Klimov (Rus) 230,5 (132,0/120,5)

8. Yukiya Sato (Jap) 230,2 (127,5/124,0)

9. Anže Lanišek (Slo) 227,3 (125,0/123,0)

10. Markus Schiffner (Avt) 223,9 (124,0/123,0)

...

13. Bor Pavlovčič (Slo) 222,9 (119,0/129,0)

22. Timi Zajc (Slo) 211,7 (128,5/111,0)

24. Žiga Jelar (Slo) 201,4 (122,0/115,5)

28. Markus Eisenbichler (Nem) 183,6 (136,5/80,0)

...

34. Anže Semenič (Slo) 103,0 (123,5)

36. Peter Prevc (Slo) 101,0 (116,0)

... Svetovni pokal, skupno (4): 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 300 točk

2. Markus Eisenbichler (Nem) 283

3. Yukiya Sato (Jap) 163

4. Dawid Kubacki (Pol) 144

5. Karl Geiger (Nem) 141

6. Daniel Huber (Avt) 140

. Robert Johansson (Nor) 140

8. Piotr Žyla (Pol) 133

9. Piur Paschke (Nem) 109

10. Anže Lanišek (Slo) 95

11. Bor Pavlovčič (Slo) 81

...

18. Žiga Jelar (Slo) 47

37. Timi Zajc (Slo) 17

40. Peter Prevc (Slo) 16

50. Anže Semenič (Slo) 7

