Bo svetovni rekorder ostal brez SP v Planici?

"Ne razmišljam o treningu, nimam moči za to. Na mojem dnevnem programu so počitek, čakanje in pitje čaja, zato trenutno ne morem govoriti o osebnih načrtih za svetovno prvenstvo v poletih, ne o treningu. Videli bomo, kaj bodo prinesli čas in testi," je dober teden pred začetkom prvega vrhunca sezone v Planici na svojem blogu zapisal lastnik uradnega svetovnega rekorda in najboljši skakalec lanske zime Stefan Kraft, ki preboleva novi koronavirus.

Avstrijski tabor je po uvodni postaji svetovnega pokala v Wisli najprej potrdil tri pozitivne teste na novi koronavirus (pri Gregorju Schlierenzauerju, Philippi Aschenwaldu in Andreasu Widhölzlu), pozneje so sporočili, da sta pozitiven test prejela tudi Michael Hayböck in Stefan Kraft. Celotna A-ekipa se je umaknila in mesto v Ruki in Nižnem Tagilu prepustila skakalcem, ki niso bili v prvem planu, sama pa misli usmerila proti Planici.

Priprave na SP si je predstavljal drugače

A kaj lahko bi se zgodilo, da bo prestavljeno svetovno prvenstvo v poletih, ki bo med 10. in 13. decembrom potekalo pod Poncami, minilo brez zmagovalca lanskega svetovnega pokala in uradnega svetovnega rekorderja (253,5 metra) Krafta. Ta je v zapisu na svojem blogu razkril, da je v začetku tedna razvil več simptomov novega koronavirusa in da je njegov vsakdan sestavljen večinoma iz počitka. Treningi so trenutno v drugem planu, v prvem pa počitek, čakanje in pitje čaja. Foto: Sportida

"Ujel me je koronavirus, spremljanje skokov po televiziji ni prijetno. Kot ambicioznega športnika me boli srce. Priprave na svetovno prvenstvo v poletih sem si predstavljal popolnoma drugače, tja sem želel priti v najboljši formi," je 27-letnik začel zapis na svojem blogu.

V soboto se je počutil še dobro, nato pa ...

Kot pravi, se je še v soboto počutil dobro in ni imel nobenih simptomov covida-19, v nedeljo je začutil gripi podobne simptome, v začetku tedna še rahlo izgubo okusa. Misli na skoke je tako postavil v drugi plan.

"Trenutno ne morem razmišljati o treningu, to ni mogoče. Namesto treninga so na mojem programu počitek, čakanje in pitje čaja. S simptomi se borim tako, da pijem čaj, inhaliram, jemljem vitamine in ostala domača zdravila," je pojasnil Salzburžan, čigar nastop na prvem vrhuncu novega tekmovalnega obdobja je pod vprašajem.

"Trenutno tako ne morem govoriti o osebnih načrtih za svetovno prvenstvo v poletih, ne o trening skokih. Videli bomo, kaj bodo prinesli čas in testi," pravi lastnik uradne rekordne znamke (253,5 metra) v poletih. Foto: Sportida

Testi in čas bodo pokazali, ali bo nastopil v Planici

"V naslednjih dneh bom opravil novo testiranje, potem bomo videli, kako in kaj. Ko bom boljše, me čakajo še dodatni zdravniški testi. Trenutno tako ne morem govoriti o osebnih načrtih za svetovno prvenstvo v poletih, ne o trening skokih. Videli bomo, kaj bodo prinesli čas in testi," je zaključil Kraft in sledilcem obljubil, da jih bo obveščal o nadaljnjem razpletu dogajanja.

Kraft je v Wisli na ekipni tekmi s kolegi zmagal, na individualni pa bil osmoljenec vetrovne loterije in na 32. mestu ostal brez točk.



