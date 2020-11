Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Halvor Egner Granerud se je po skromni lanski sezoni v letošnjo vrnil kot eden od adutov za najvišja mesta in v nedeljo prišel do premierne zmage na najvišji ranvi. Foto: Sportida

Potem ko se Halvor Egner Granerud v lanski sezoni nikakor ni znašel in je v svetovnem pokalu osvojil zgolj osem točk, je po treh tekmah novega tekmovalnega obdobja eno od najbolj vročih imen skakalne karavane. Štiriindvajsetletnik, ki je v nedeljo slavil premierno zmago na najvišji ravni, je pravnuk znanega norveškega književnika, vselej pripravljen na vragolije.

Po lanski neprepričljivi sezoni svetovnega pokala je le redkokdo pričakoval, da bo Halvor Egner Granerud v začetku nove najmočnejše orožje glavnega trenerja Vikingov Aleksandra Stöckla. Celo tako močno, da lahko poseže na sam vrh. V Oslu rojeni skakalec je z dvema četrtima mestoma v Wisli in na prvi tekmi v Ruki pokazal, da je pripravljen na premierni skok na zmagovalni oder. Po uvodni seriji druge tekme na Finskem je sicer zasedal četrto mesto, nato pa v finalu zajadral do 142 metrov in prepričljive zmage.

Potrpežljivost ga je pripeljala do življenjske forme Trenutno je drugi skakalec svetovnega pokala. Foto: Sportida

"Za tem dosežkom je ogromno dela. Lanska sezona je bila izjemno črna. Tako vesel sem vrnitve. Ko se v norveškem pokalu s težavo boriš za stopničke in nič ne gre, kot bi moralo, je težko. Ko vse, kar delaš, izpade ravno nasprotno od tega, kar poskušaš narediti, moraš biti malo nor, da verjameš, da lahko prideš med najboljše," je po prvencu v svetovnem pokalu vidno ganjen razlagal v mikrofon norveške nrk.no.

Kako močno mu privoščijo, so dali vedeti tudi drugi člani norveškega tabora.

"Videl sem ga, kako se je trudil med lansko sezono, kako je garal med poletjem. Drznil si je biti potrpežljiv in zdaj je v življenjski formi," je dejal Robert Johansson, Stöckl pa dodal: "Lepo je videti, ko si športnik zaupa in se ne preda. Pripravljen se je bil držati svojega koncepta. In ko se enkrat stvari tako razpletejo, je čudovito."

Pravnuk norveškega književnika

Trenutno drugi skakalec svetovnega pokala, pred njim je le Markus Eisenbichler, se je po uspehu znašel pod drobnogledom sedme sile, ki je o njem izbrskala marsikatero zanimivost.

Ob pravljicah njegovega pradeda so odraščali številni Norvežani. Foto: Sportida

24-letnik je pravnuk pokojnega norveškega književnika Thorbjørna Egnerja, ki je v 70. letih preteklega stoletja zaslovel predvsem s pravljicami, ob katerih so odraščali mnogi norveški otroci. Na podlagi enega od njegovih del so v 90. zasnovali zabaviščni park v bližini Kristiansanda.

Pol milijona ogledov "nagca" na skakalnici

Leta 2013 je skok na skakalnici v Oslu opravil gol in poskrbel za številne kritike, a se je zanj zavzel nekdanji skakalec Clas Brede Brathen. Foto: Sportida Halvor se je raje zapisal športu, v katerem je večkrat dvignil nemalo prahu. Zaradi skokov se je na očeh javnosti znašel marca 2013, a takrat ne zaradi odmevnega rezultata, pač pa izziva, ki se jih vedno rad loti.

Dolgčas je takrat preganjal tako, da je na srednji skakalnici v Oslu Midtstubakken skočil popolnoma gol. Prijatelji so skok, dolg 60 metrov, ovekovečili in videoposnetek objavili na Youtube. Ogledalo naj bi si ga okoli pol milijona ljudi, a so ga pozneje zaradi "sporne vsebine", golote odstranili.

Nekateri aktivisti so zahteval nekajletno prepoved tekmovanj, a se je zanj zavzel nekdanji norveški skakalec in menedžer norveške skakalne ekipe Clas Brede Brathen. Ta je v njegov zagovor povedal, da pravila pri skoku, ki ni tekmovalni, zahtevajo le, da skakalec poleg smuči uporablja še ustrezne čevlje in čelado, kar je Halvor med "golim" skokom upošteval. Braten je šel še dlje in Graneruda pri 16. priključil mladinski ekipi: "Če lahko gol skoči dobro, potem mora biti talent."

S Haukedalom popestrila trening

Decembra 2016 je v paru z Richardom Haukedalom poskrbel za novo potegavščino. Trening na Holmenkollnu sta popestrila tako, da sta se z zaletišča spustila skorajda istočasno, med njima je bilo le nekaj metrov. "Temu sva rekla kar skok v tandemu. Treningi po dolgih letih postanejo nekoliko dolgočasni, potrebovala sva malce več adrenalina," so Norvežanove besede povzeli pri poljskem mediju Onet.

Salta na tekaških smučeh ga je spravila v bolnišnico

Že pred podvigom v tandemu pa ga je mladostna predrznost za nekaj časa spravila v bolnišnico. Usodna je bila salta, ki jo je izvedel kar na tekaških smučeh. "Morda je bil res že čas, da po smučanju končam v bolnišnici. Zdi se, da sem se že večkrat "izognil krogli" ... Predrl sem si desno pljučno krilo, a bom kmalu dobro," je takrat zapisal na družbenem omrežju.

Egner Granerud je uradni osebni rekord dosegel v Planici, kjer je leta 2018 pristal pri 233 metrih, kot predskakalec je v Vikersundu poletel 240 metrov. Ob trenutni formi gre pričakovati, da bo čez dober teden popravil uradni osebni rekord. Foto: Sportida

V Planico po nov osebni rekord ...

Adrenalin bo kmalu znova lahko sproščal na letalnici, do svetovnega prvenstva v poletih v Planici (10.-13. december) sta manj kot dva tedna. In Granerud je tudi odličen letalec. Norvežanov neuradni rekord je 240 metrov, kolikor je kot predskakalec leta 2016 poletel v Vikersundu, njegova uradna najboljša znamka pa je iz leta 2018, ko je v Planici pristal pri 233 metrih. Glede na to, v kakšni formi je, na nov uradni osebni rekord ne bo čakal prav dolgo ...