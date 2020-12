Organizatorji svetovnega prvenstva v poletih v Planici so ohranjali nekaj upanja, da bi si prvi vrhunec sezone (10.–13. december) lahko ogledalo tudi omejeno število gledalcev v avtomobilih, a so danes sprejeli odločitev, da tudi to ne bo mogoče. Projekt "Pripelji se v Planico in poglej" t. i. Drive-in bo tako moral počakati na morebitno drugo priložnost.

"Odločitev je bila sprejeta na podlagi veljavnih ukrepov Vlade RS za omejitev in obvladovanje koronavirusne bolezni SARS CoV-2 (covid-19) v Republiki Sloveniji in z obžalovanjem, saj so v Planici gledalci tisti, ki dogodku dajejo potrebno vzdušje in čarobnost. Seveda pa je razumljivo, da je v prvi vrsti potrebno poskrbeti za zdravje nas vseh," so zapisali v izjavi za javnost.

Kupci vstopnic bodo naknadno obveščeni o možnostih menjave za marčevsko tekmovanje FIS finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici skladno z veljavno zakonodajo.

Ljubitelje poletov prosijo, naj ne prihajajo pod Ponce

Tekmovanje na letalnici bratov Gorišek bo prvič v zgodovini potekalo pod žarometi, organizatorji pa ljubitelje poletov prosijo, naj upoštevajo njihovo odločitev: "Ker je v teh časih, ko moramo skrbeti za zdravje en drugega, naš najpomembnejši cilj, da zagotovimo varnost za vse, zveste navijače in podpornike Planice skupaj s pristojnimi organi vljudno prosimo, naj ne prihajajo v Planico, saj bo dolina pod Poncami zaprta za obiskovalce."