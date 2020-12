Eden izmed najboljših slovenskih letalcev med smučarskimi skakalci Domen Prevc bo na svetovno prvenstvo v poletih na Letalnici bratov Gorišek prišel brez tekmovalne popotnice, saj zaradi poškodbe in slabše forme ni dobil mesta v ekipi za svetovni pokal. A se njegova raven skokov v domači Planici izboljšuje in ga bomo prihodnji teden videli na delu, ko se bodo skakalci podali v lov za medalje. Morda bi lahko bil tudi pozitivno presenečenje slovenske reprezentance.

Poškodba roke je Domnu Prevcu dodatno otežila življenje, potem ko tudi pred tem ni bil v formi, s katero bi realno konkuriral za nastop na tekmah svetovnega pokala. Nato se je pripetila še nesreča na treningu eksplozivnosti. Pri preskakovanju ovir je zadel v eno izmed njih in padel nanjo, roka pa se je medtem znašla pod njo. Zaradi zloma je moral prilagoditi način treninga in misli uperiti proti svetovnemu prvenstvu v Planici, ki bo med 10. in 13. decembrom.

Stvari gredo v pravo smer

"Zaradi zloma roke je imel pet tednov izpad skokov. Kondicijo je že prej normalno delal. Fizično je v redu pripravljen. Zdaj finalizira tehniko. Prejšnji teden sva imela osmo enoto treninga na 120-metrski skakalnici v Planici in je stabilno skakal. Majhne napake se še ponavljajo, a napreduje," je povedal skakalni strokovnjak Jani Grilc, ki v tem času bdi nad treningi najmlajšega Prevca.

V zadnjem obdobju z Domnom Prevcem dela Jani Grilc, ki je bil pomočnik trenerja Goranu Janusu ob številnih slovenskih uspehih. Foto: Grega Valančič/Sportida

Okoli 50 skokov je tako že naredil v dolini pod Poncami, kar je lep kapital za dvig forme, ki jo želi najmlajši od bratov Prevc izboljšati pred svetovnim prvenstvom, ki je zanj vrhunec sezone. "Zdaj že bolje skače. Z morfologijo ima še težave. Mislim, da je zelo blizu. V petek upava, da bo 120-metrska naprava nared tudi s snežno podlago. Sicer je veliko skakal. Stvari gredo v pravo smer. Prejšnji teden sva imela štiri tehnične treninge in primerjavo z Rusom, našimi mladinci, nekaterimi člani B-ekipe, bili pa so tudi Avstrijci. Z nizkih ramp je skakal in mu je šlo dobro," poudarja nekdanji pomočnik Gorana Janusa v času zlatih uspehov slovenskega skakanja.

V pretekli zimi konstantnost pokazal na novoletni turneji

V zadnji zimi so bile pri Domnu tri svetle točke. Na prestižni novoletni turneji je pokazal napredek, bil na koncu sedmi najboljši skakalec, predvsem pa mu je uspelo na vseh štirih prizoriščih skakati v družbi najboljših. Le v Garmisch-Partenkirchnu mu denimo ni uspelo priti med najboljšo deseterico.

Foto: Guliver/Getty Images

S četrtim mestom se je nato izkazal v Saporu, s petim na letalnici na Kulmu. V zaključku sezone je nato forma padla, zato ne bi prišel z dobrimi obeti v Planico, kjer je nato zaradi pandemije koronavirusa prvenstvo odpadlo in so ga organizatorji prestavili na decembrski termin.

Poleti so mu misli spet ušle, lahko je pozitivno presenečenje prvenstva

Nekako je postala stalnica, da ima v poletnem obdobju nihanja, ki povzročajo trenerjem sive lase. Tako v zadnjem trenutku lovi formo za svetovni pokal, letos pa mu je načrte prekrižala še poškodba roke.

Kaj lahko naredi na domačem svetovnem prvenstvu v Planici? Foto: Sportida

"Treniral je skozi celotno leto in bil priden. To ni težava. Če ti potem malce stvari uidejo, ker imaš druge stvari poleti, hitro prideš v zaostanek. Nato ti prekriža pot še poškodba in moraš postopno vse graditi. Zdaj ga je začelo že malce grizti. Če ne bi prišel zraven v ekipo za prvenstvo, sezona lahko hitro gre. Ni lahko," poudarja Grilc, ki verjame, da je lahko Domen pozitivno presenečenje prvenstva: "Glede na te skoke, ki jih dela, je vse možno. Nič ne izključujem. A so pri skokih napovedi vselej nehvaležne. Ima potencial. Lahko je blizu. Moti le to, da je morfološko zdaj tam, kjer bi moral biti pred enim mesecem."

Domen se bo po petkovem treningu v Planici nekoliko umaknil od skakalnice, saj je v zadnjem obdobju naredil ogromno skokov. Reprezentanci se bo priključil v začetku prihodnjega tedna, ko se bo ta vrnila iz Nižnega Tagila in opravila trening v Planici, kjer bo verjetno glavni trener Gorazd Bertoncelj dokončno izdal imena šestih skakalcev, ki bodo imeli možnost zastopanja barv Slovenije na svetovnem prvenstvu na Letalnici bratov Gorišek.