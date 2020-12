Popolno norveško slavje, do točk sedem Slovencev

Zmagovalec druge individualne preizkušnje je Norvežan Halvor Egner Granerud. Zmagovalni oder je bil povsem norveško obarvan, na njem sta se rojaku pridružila Robert Johansson in Marius Lindvik. Do točk vseh sedem Slovencev, najvišje je bil deseti Timi Zajc. Karavana se seli v Slovenijo, kjer bo med 10. in 13. decembrom v Planici prestavljeno svetovno prvenstvo v poletih.

Konkurenca na zadnji postaji pred svetovnim prvenstvom v Nižnem Tagilu je bila danes še bolj okrnjena. Ob Poljakih, ki se doma pripravljajo na svetovno prvenstvo v Planici (10.-13. december) in večini avstrijske A- reprezentance (covid-19), je na nedeljski tekmi manjkala tudi celotna avstrijska reprezentanca, ki je zamenjala večino prvokategornikov. Štirje Avstrijci (Daniel Huber, Thomas Lackner, Manuel Fettner in Jan Hörl) so namreč v Rusiji prejeli pozitivne teste na novi koronavirus, tako da se je celotna avstrijska ekipa umaknila v samoizolacijo in v nedeljo ni nastopila.

Norvežani niso prepustili zmagovalnega odra

V boj za točke se je tako podalo le 45 skakalcev skakalcev. Znova je bil najbolj nasmejan Halvor Egner Granerud, ki bo v Planico pripotoval, če ne bo zapletov, s popotnico treh zaporednih zmag svetovnega pokala.

Vodilni skakalec tekmovanja je bil po polovici preizkušnje na drugem mestu, vodil je rekorder naprave Robert Johansson, ki pa v finalu ni imel sreče z vetrom in na koncu za 0,8 točke zgrešil zmago. Za popoln norveški dan je s tretjim mestom poskrbel zmagovalec kvalifikacij Marius Lindvik. Prvega in tretjega Vikinga je ločevalo zgolj 0,9 točke.

Lanišek po polovici četrti, Zajc, Prevc in Semenič do rezultata sezone

Po prvi seriji je na četrtem mestu odlično kazalo Anžetu Lanišku, a finalni skok se mu ni posrečil in po zgolj 113 metrih je zdrsnil na 17. mesto.

Najboljši Slovenec je bil tako Timi Zajc na desetem mestu, kar je 20-letnikova najboljša uvrstitev sezone. V finalu je v zahtevnih razmerah pridobil tri mesta. Še za eno več je napredoval 11. Bor Pavlovčič. Tudi 13. Peter Prevc in 21. Anže Semenič tako visoko letos še nista bila. Do nekaj točk je s 26. mestom prišel še Žiga Jelar.

Selitev v Planico

Po današnji tekmi sledi selitev v Slovenijo, kjer bo med četrtkom in nedeljo prestavljeno svetovno prvenstvo v poletih. Potekalo bo brez prisotnosti gledalcev.

V petk bosta na sporedu prva in druga serija individualne tekme, v soboto pa tretja in četrta serija posamične tekme svetovnega prvenstva, v nedeljo sledi še ekipni boj za kolajne.

