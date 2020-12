Tik pred začetkom kvalifikacij smučarskih skakalcev v Nižnem Tagilu, ki so pripadle Norvežanu Mariusu Lindviku, Anže Lanišek pa je bil tretji, so iz Rusije prišle informacije o pozitivnih testih na novi koronavirus. Te so prejeli štirje avstrijski skakalci, tako da se je celotna ekipa umaknila, pozitiven je tudi šef skakalne karavane Sandro Pertile. Vse to le nekaj dni pred začetkom svetovnega prvenstva v poletih v Planici.

V kvalifikacije Nižnega Tagila, kjer nastopa že tako okrnjena konkurenca – manjkajo Poljaki, ki se pripravljajo na Planico doma, in večji del avstrijske A-reprezentance (koronavirus) – je bilo prijavljenih 51 tekmovalcev, a jih je nastopilo le 45.

Razlog? Nov izbruh koronavirusa v avstrijskem taboru. Pozitivne teste so prejeli včeraj drugi Daniel Huber, Thomas Lackner, Manuel Fettner in Jan Hörl, preostala avstrijska tekmovalca Markus Schiffner in Maximilian Steiner sta prejela negativen test, a prav tako nista nastopila.

Prvi izbruh že po Wisli

Stefan Kraft je pozitiven test prejel po Wisli. Njegov nastop na SP je še vedno vprašljiv. Foto: Sportida Gre za nov izbruh koronavirusa med Avstrijci. Ti so po uvodni postaji nove sezone svetovnega pokala v Wisli že prejeli več pozitivnih testov. Med obolelimi so (bili) skakalci Stefan Kraft, Michael Hayböck, Gregor Schlierenzauer, Philipp Aschenwald ter glavni trener Andreas Widhölzl in njegov zdaj že nekdanji pomočnik Robert Treitinger, ki so ga pred dnevi odpustili, saj se na Poljskem naj ne bi držal vseh ukrepov in bi bil lahko krivec za več pozitivnih testov med Avstrijci.

Nič kaj prijetni dnevi za severne sosede in to le nekaj dni pred prvim vrhuncem sezone, svetovnim prvenstvom v Planici, ki bo med 10. in 13. decembrom. Kraft je pred dnevi zapisal, da je njegov nastop tam še pod vprašajem, prav tako Schlierenzauerjev. Vsi bodo pred novimi tekmami opravili še dodatne zdravniške preglede srca.

Pozitiven tudi Pertile Sandro Pertile je prav tako prejel pozitiven test. Foto: Sportida Iz Rusije prihaja še informacija, da je pozitiven tudi novi šef smučarskih skokov, Italijan Sandro Pertile, njegovi ožji sodelavci naj bi bili negativni.

Kvalifikacije Lindviku, Lanišek tretji

Anže Lanišek je kvalifikacije končal na tretjem mestu. Foto: Sportida Kvalifikacije so pripadle Norvežanu Mariusu Lindviku, ki je pristal pri 134 metrih in za več kot sedem točk ugnal rojaka, vodilnega v svetovnem pokalu Halvorja Egnerja Graneruda. Na tretjem mestu je bil najboljši Slovenec v tej sezoni Anže Lanišek, s 133 metri je bil tudi tretji najdaljši.

Med deseterico je končal tudi Peter Prevc, ki je zasedel 9. mesto, Tilen Bartol je bil 12., Timi Zajc 14., Bor Pavlovčič 24., Žiga Jelar 28., Anže Semenič pa 30.

Tekma se bo začela ob 16. uri.

Po današnji tekmi sledi selitev v Slovenijo, kjer bo med četrtkom in nedeljo prestavljeno svetovno prvenstvo v poletih. Potekalo bo brez prisotnosti gledalcev.

Nižni Tagil, kvalifikacije:

