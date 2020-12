V Planici ne bodo popuščali niti skakalcem

Peter Prevc in preostali skakalci so že od konca novembra v nekakšnem potujočem mehurčku.

Peter Prevc in preostali skakalci so že od konca novembra v nekakšnem potujočem mehurčku. Foto: Sportida

Letošnja Planica in nasploh šport je v času koronavirusa nekaj posebnega. Varnostni ukrepi so nujni, da lahko vrhunski šport sploh živi. Skakalci, ki se bodo ta konec tedna potegovali za medalje na svetovnem prvenstvu v poletih na Letalnici bratov Gorišek, bodo v tem času v prav posebnem balončku, ki se imenuje snežinka.

Vse od začetka skakalne zime morajo organizatorji poskrbeti, da ne bi prišlo do vnosa oziroma prenosa koronavirusa med skakalci in spremstvom. Nič drugače ni v Planici, ki bo med 10. in 13. decembrom gostila svetovno prvenstvo v poletih.

Mehurček v Kranjski Gori in Planici je že začel obratovati. Organizator ga je poimenoval snežinka. Skakalci so namreč z zadnje postojanke svetovnega pokala Nižnega Tagila prileteli že v ponedeljek s čarterskim letom. Izjema so Avstrijci, ki imajo smolo z okuženostjo s covid-19. Do srede, ko bo tehnična seja, morajo sporočiti, s katerimi skakalci bodo sploh nastopili na prvenstvu.

Brez akreditacije ne bo možen vstop v hotel niti skakalcu

Tomi Trbovc poudarja, da je organizator poskrbel, da se bodo ukrepi za morebiten vnos oziroma preprečitev širjenja koronavirusa upoštevali. Foto: Vid Ponikvar In v času bivanja v Sloveniji veljajo prav posebna pravila. Hotel Kompas, v katerem so nastanjene reprezentance, sodniki, predstavniki FIS in organizator, predstavlja poseben mehurček. V vseh skupnih prostorih je obvezna nošnja mask, izjema je le v času prehranjevanja (pijača bo ustekleničena oziroma v plastičnih embalažah. Po vsaki uporabi v času prehranjevalnih obrokov bodo mize pomite in dezinficirane). Vsaka ekipa bo imela svoj del hotela, s čimer se bo zmanjšala možnost stika skakalcev iz različnih držav. Čeprav so v hotelu dvigala, organizator priporoča uporabo stopnic. "Sistem je takšen, da v mehurčku ni možnosti srečevanja. Skakalci so v hotelu tako ali tako v sobah, treninge imajo na prostem," pravi predstavnik za stike z javnostjo Tomi Trbovc.

"Vstop v hotel je možen le za ekipe in tiste, ki imajo zeleno akreditacijo. V hotelu bo vseskozi varnostnik. Nihče, ki nima te akreditacije, ne more vstopiti. Tudi skakalci ne. Če je ne bo imel, ne bo smel vstopiti," Trbovc poudarja, da ne bo popuščanja niti pri skakalcih, saj želijo v najboljši možni meri preprečiti virusu, da bi našel pot v mehurček.

Slovenska ekipa na prvenstvo Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Žiga Jelar, Timi Zajc, Peter Prevc, Domen Prevc

Poseben režim tudi na letalnici

Za varnost bo poskrbljeno tudi na Letalnici bratov Gorišek. "Vsaka reprezentanca ima svojo hišico. Pripravili jim bomo tudi kosila. Vse bo brezstično. V tekmovalno vas nima dostopa nihče drug kot ožji del organizatorskega dela ekipe in televizija, ki bo prenašala tekmovanje," razlaga Trbovc.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Organizator je ekipam svetoval, da z lastnimi kombiji potujejo od Hotela Kompas Kranjska Gora do Letalnice bratov Gorišek v Planici, saj bo tako zmanjšana možnost prenosa virusa. V času vožnje je obvezna nošnja mask. Tiste reprezentance, ki v Planici ne bodo imele svojega prevoznega sredstva, bo organizator pripeljal na prizorišče. Tudi vozniki so morali opraviti test na covid-19. Prav tako bodo nosili maske, prostora v vozilu pa bo za toliko oseb, da bo zagotovljena razdalja dveh metrov.

Ob slabšem počutju nemudoma osamitev, hitri test ...

Pripravljeni so tudi na scenarij, če bi prišlo do okužbe, simptomov ali slabšega počutja: "Če bo prišlo do tovrstnih težav, ga bomo dali nemudoma na testiranje. Najprej bomo opravili hitri test, nato še PCR test. Osebo bomo dali v osamitev, da ne bi prišlo stika s preostalimi udeleženci."

Foto: Ana Kovač

Skakalci so medtem že opravili test ob prihodu v Slovenijo, ko so se na poti z Letališča Jožeta Pučnika zaustavili na Jesenicah. Naslednji jih čaka v sredo, ko je načrtovan tudi preizkus letalnice. Tekmovalni del se bo nato začel v četrtek s treningom in kvalifikacijami. Junake posamične tekme bomo dobili v soboto, dan pozneje pa bodo razdelili še medalje na ekipni preizkušnji.