Poškodovan hrbet ga je oddaljil, zdaj bolj razmišlja s svojo glavo

Med tistimi slovenskimi skakalci, ki si bodo na današnjem treningu skušali zagotoviti mesto v kvalifikacijah, in v nadaljevanju dneva še nastop na posamični tekmi svetovnega prvenstva v poletih, sta tudi Žiga Jelar in Bor Pavlovčič. Oba imata za Planico svoje načrte.

Pozitivno presenečenje začetka sezona v slovenski skakalni reprezentanci je Bor Pavlovčič, ki je v Ruki s sedmim mestom prišel do najboljše uvrstitve v karieri. Pred njim in skakalci je svetovno prvenstvo v poletih, na katero prihaja kot enajsti v svetovnem pokalu. Če bi bil uvrščen le mesto višje, bi imel že zagotovljen nastop v kvalifikacijah.

"Mislim, da se je vse nato združilo v celoto"

Prvenstvo v Planici bo na njegovem domačem pragu, saj je član ND Rateče Planica. In na prvenstvo se odpravlja optimistično razpoložen: "Zelo sem prepričan o sebi, da se lahko uvrstim v ekipo. Vem, da mi s solidnimi skoki to lahko uspe. Moj prvi cilj je, da uživam v poletih. Počutim se zelo domače. Zelo sproščen sem bil v zadnjih dneh. Počel sem stvari, ki jih imam rad. Zraven tudi vadil, da bodo skoki boljši. Da sem se uvrstil v ekipo za prvenstvo, mi veliko pomeni. Najprej bi se rad uvrstil v kvalifikacije, nato bi rad imel dobre skoke in v njih tudi užival," se je razgovoril Pavlovčič.

Foto: Sportida

Prve točke svetovnega pokala je 22-letni skakalec osvojil že pred štirimi leti, ko je bil v Saporu 26., dan pozneje 16. A se njegova kariera ni gibala v pravo smer. Vse do letošnje zime, v kateri je naredil preskok: "Lansko leto sem imel poškodovan hrbet. Spoznal sem veliko novosti. Začel sem bolj razmišljati s svojo glavo. Letos sem treniral z ekipo B, zamenjal trenerje, način dela. Mislim, da se je vse nato združilo v celoto."

Jelar gre na polno

Žiga Jelar ima tako kot Pavlovčič najdaljšo daljavo 230 metrov, oba pa sta do nje poletela pred dvema letoma v Planici. Njegova najboljša uvrstitev na letalnicah pa sega v začetek letošnjega leta, ko je bil na Kulmu 14. Odlično formo je nato kronal v Skandinaviji z drugim mestom v Lilllehammerju, kjer mu je družbo na zmagovalnem odru delal še Timi Zajc - dan prej je do zmage skočil Peter Prevc.

Žiga Jelar bo šel v Planici na polno. Najprej pa bi se rad z dobrim skokom uvrstil v kvalifikacije. Foto: Sportida

V letošnji sezoni je v Ruki nakazal, da se je začel dvigovati, potem ko je bil dvakrat trinajsti, a je v Nižnem Tagilu nekoliko spet izgubil stik z najboljšimi. V Planici si zato želi napredka: "Na torkovem treningu sem pokazal boljše skoke kot v Nižnem Tagilu. Dobro vem, da v sebi nosim dobre skoke. Letos sem jih že pokazal. Na uradni trening grem s polno paro. Najbolj pomembno bo, da bom na letalnici užival. Osebno si želim, da bom pokazal svoje dobre skoke. Vse, kar bo prineslo uspeh, bo izviralo iz tega. Grem na polno."