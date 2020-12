Spodbudna novica glavnega trenerja slovenskih orlov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Četrtkova trening poleta, ki bosta na sporedu od 14. ure, bosta že pomenila uvodno sito med skakalci, ki bodo preizkusili Letalnico bratov Gorišek. Dejstvo je, da imajo lahko vse reprezentance v kvalifikacijah le štiri tekmovalce. Izjema bodo Norvežani, njihov Daniel Andre Tande je aktualni svetovni prvak, zato bodo lahko v boju za medalje konkurirali s petimi predstavniki.

Slovenska ekipa za SP v poletih Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Žiga Jelar, Timi Zajc, Peter Prevc in Domen Prevc

Slovenska izbrana vrsta trenutno šteje šest članov, kar pomeni, da se bosta morala dva po četrtkovem uradnem treningu posloviti. Jasno je, da ima mesto v kvalifikacijah zagotovljeno le Anže Lanišek, ki je izpolnil normo. Kot edini Slovenec je namreč v skupnem seštevku svetovnega pokala med najboljšo deseterico, zaseda deveto mesto. Preostali bodo izbrani na podlagi predstav na treningu. Slovenski skakalci so pred začetkom svetovnega prvenstva v poletih dobro razpoloženi (od leve proti desni: Bor Pavlovčič, Domen Prevc, Anže Lanišek, Peter Prevc, Timi Zajc in Žiga Jelar). Foto: Bobo

Peter Prevc pokazal dva zanimiva skoka

"Za trening imamo šest fantov, šest dobrih letalcev. Včeraj smo opravili zadnji tehnični trening v oteženih pogojih. Hvala OK Planici, da je omogočil trening na Bloudkovi velikanki. Bilo je težko, vendar brez vojske in pihalnikov ne bi mogli opraviti treninga. Popoldne nas čaka še kondicijski vložek," je na novinarski konferenci pred začetkom prvega vrhunca sezone dejal glavni trener Gorazd Bertoncelj.

Peter Prevc je bil na torkovem treningu razpoložen in je pokazal dva zelo dobra skoka. Foto: Bobo

Nato se je dotaknil skokov slovenskih skakalcev na torkovem treningu. Navedel je eno ime: "Včeraj so bili pogoji zelo oteženi. Težko je bilo skakati. Nekaj skokov je bilo dobrih, nekaj malce slabših. Nič nas ne skrbi. Pomembno je, da smo testirali opremo, ki je za letalnico drugačna. Peter (Peter Prevc, op. a.) je včeraj pokazal dva zelo zanimiva skoka in s takšnimi je lahko uspešen tudi na poletih."

Domen je imel nekaj težav, z zadnjim skokom je lahko zadovoljen

Najstarejši od bratov Prevc že ve, kako je poleteti do medalje. V Harrachovu je bil leta 2014 bronast, dve leti pozneje pa je na Kulmu pokoril vse tekmece in si okoli vratu nadel zlato medaljo.

Ob pogledu na kader, ki ga ima na voljo Bertoncelj, sta naslednja v vrsti kot znana letalca mlada Timi Zajc in Domen Prevc. Če se je prvi na zadnji postojanki svetovnega pokala v Nižnem Tagilu dvignil, je najmlajši od bratov Prevc neznanka. V tej sezoni še ni nastopil na nobeni tekmi, zato pa je ves ta čas pod taktirko Janija Grilca treniral v Planici.

Domen Prevc je neznanka, upanje pa vliva njegov zadnji trening skok v Planici. Foto: Bobo

"Domen je imel na torkovem treningu nekaj težav. Potem je bilo moteče sneženje. Po petih opravljenih skokih smo bili zadovoljni z zadnjim, s katerim lahko upa na dobre polete," je o Domnu še povedal prvi mož stroke v naši reprezentanci.

Cilji vodstva reprezentance so za svetovno prvenstvo v poletih v Planici znani že lep čas in so bili predstavljeni pred začetkom zime. V mislih imajo medaljo, ki bi lahko bila, po trenutni formi sodeč, najbolj realno dosegljiva na ekipni preizkušnji. A se v našem taboru zavedajo, da bodo morali kar nekaj dodati, če se bodo želeli meriti z najboljšimi.