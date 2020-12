S prstom ne moremo pokazati na nobenega

Kaj pričakovati od slovenskih skakalcev na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici? To je vprašanje, ki si ga slovenski ljubitelji skokov in stroka zastavljajo. Cilj glavnega trenerja Gorazda Bertonclja je medalja, vendar bodo morali slovenski orli narediti velik korak naprej, če bodo želeli do nje na domačih tleh poleteti.

Najbolj realna medalja v Planici bi bila pred sezono ekipna, zlasti, če pogledamo dosežke naših skakalcev na moštvenih preizkušnjah na preteklih tekmah na letalnicah. Leta 2019 je slovenska zasedba zmagala v Vikersundu in bila tretja v Planici, leto prej tretja tako v Planici kakor tudi Vikersundu, srebrna pa celo na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu.

Če k temu dodamo še splošno znano, da so slovenski skakalci dobri na letalnicah, potem je bil začrtan cilj trenerskega štaba slovenske reprezentance pred sezono povsem razumljiv in utemeljen.

Slovenski skakalci so sposobni tudi na domačem svetovnem prvenstvu v poletih poleteti na oder za zmagovalce, vendar se bo moral zgoditi zasuk. Zasuk v pozitivno smer. Zato v tem trenutku ne moremo pokazati na nobenega in ga označiti kot konkurenta za medaljo.

Peter Prevc, Zajc, Domen Prevc? Morda bo na letalnici presenetil Lanišek?

Najbolj konstanten med vsemi skakalci v tej zimi je sicer Anže Lanišek, ki pa se do zdaj še ni proslavil na velikankah. Edini je z neposredno uvrstitvijo v četrtkove kvalifikacije, saj je izpolnil normo – v svetovnem pokalu je edini med deseterico.

Timi Zajc se je v Nižnem Tagilu dvignil. Kako bo na svetovnem prvenstvu v poletih? Foto: Sportida

Najbolj znani letalci v slovenskem taboru so Peter Prevc, ki je leta 2016 postal svetovni prvak na Kulmu in bil dve leti pred tem v Harrachovu bronast, Timi Zajc in Domen Prevc. Najmlajši Timi je bil lani celo drugi v skupnem seštevku poletov, potem ko je bil drugi in tretji na Kulmu. Do edine zmage v svetovnem pokalu je poletel prav na letalnici v Oberstdorfu leta 2019.

Prav nihče od omenjene trojice pa ni na prvenstvo prišel v formi, od katere bi skakali od veselja in se nadejali vrhunskih dosežkov. Zajc se je na zadnji postojanki svetovnega pokala v Nižnem Tagilu nekoliko dvignil, potem ko je zamenjal smuči in dres ter pridobil na samozavesti. Najstarejši Prevc se je prav tako nekoliko dvignil, a še ni tam, kjer si želi biti. Spodbuden je podatek, da je bil na torkovem treningu na Bloudkovi velikanki razpoložen in pokazal skoka, s katerima bi lahko bil konkurenčen tudi na sosednji letalnici.

Tanka meja med tveganjem in napako, a je za uspeh zagotovo treba nekoliko tvegati

Velik vprašaj je pri Domnu. Sezona smučarskih skokov se je začela konec novembra, a še ni nastopil na nobeni tekmi. Zagotovo je lačen merjenja moči s preostalimi, ne ve pa, kje v tem trenutku je s svojim skakanjem. Odgovor bo dobil že danes na treningu in kvalifikacijah. Prav on bi bil lahko pozitivno presenečenje slovenskega tabora, saj velja za neustrašnega in je pripravljen nekoliko več tvegati. Povrhu vsega je znan kot dober letalec, pohvali pa se lahko tudi z zmago na velikanki – Vikersund 2019.

Domen Prevc je po duši letalec, a bomo šele danes videli, v kakšni formi dejansko je, saj ni nastopil še na nobeni tekmi v novi sezoni. Foto: Bobo

Ob veh naštetih podatkih bi težko s prstom pokazali na kakšnega od slovenskih skakalcev, za katerega bi lahko rekli, da bo osrednje orožje in se bo boril za medaljo na posamični preizkušnji.

Dejstvo pa je, da so poleti posebna zgodba v smučarskih skokih. Imenujejo jih kar formula 1. Sicer velja pravilo, da morajo biti letalci po duši vsaj v zadovoljivi formi tudi na navadnih napravah, da se lahko nato izkažejo še na letalnici. Faktor tveganja je prav tako nezanemarljiv. Vendarle lahko prav večji pogum prinese tudi bistveno več metrov. A je tanka meja med tveganjem in napako. Lahko je tudi usodna, zato je treba imeti do letalnice veliko spoštovanje.

Navijačev ne bo, vendar je domač teren le domač teren

Hendikep za slovenske skakalce bo zagotovo ob pogledu na iztek planiške lepotice. Navijači so tisti, ki jim vedno dajo dodatna krila. A teh letos zaradi koronavirusa ne bo. Robert Kranjec, nekoč izvrsten letalec in prvi Slovenec z zlato medaljo na svetovnem prvenstvu v poletih, je v intervjuju za Sportal izpostavil prav navijače, zaradi katerih je tvegal nekoliko več in so mu dali ekstra energijo.

Vojska je pomagala razpihavati zaletno stezo na preizkusu letalnice. Foto: Bobo

Vseeno je domač teren nekaj posebnega, četudi ne bo glasnega spodbujanja, in lahko pričakujemo, da bodo slovenski skakalci naredili vse, da na sedmem prvenstvu v poletih, ki ga bo gostila Planica, vendarle poletijo do medalje. Do zdaj sta bila najbližje Kranjec na petem (2010) in Miran Tepeš na šestem mestu (1984).