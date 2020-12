Avstrijski skakalni tabor se je v novi sezoni spopadel z največ težavami, povezanimi s covid-19. Že po uvodni postaji v Wisli so prejeli prve pozitivne teste. Najprej so bili pozitivni glavni trener Andreas Widhölzl, njegov asistent Robert Treitinger, skakalci Philipp Aschenwald in Gregor Schlierenzauer, nekaj dni zatem sta zbolela še Stefan Kraft in Michael Hayboeck. Prvi izbruh je zahteval tudi kadrovsko spremembo, Treitinger naj se ne bi držal nekaterih zahtevanih ukrepov, tako da je izgubil službo. V zadnjih dneh se sicer pojavljajo informacije, da bi ga severni sosedi znova priključili ekipi.

Huber, avstrijski osmoljenec Daniel Huber je v tej sezoni najvišje uvrščeni Avstrijec, v Planici ga ne bo, saj preboleva novi koronavirus. Foto: Sportida

Ta je na drugo in tretjo postajo odpotovala oslabljena, brez večine prvokategornikov, ena od izjem je bil Daniel Huber, ki si je v tem tekmovalnem obdobju dvakrat priskakal stopničke. A v Nižnem Tagilu nato prejel slabe novice oziroma pozitiven test. Podoben scenarij se je zgodil pri treh preostalih avstrijskih skakalcih Thomasu Lacknerju, Manuelu Fettnerju in Janu Hoerlu. Celotna ekipa je izpustila nedeljsko tekmo in se s posebnim letalom vrnila v domovino. Huber bi bil zagotovo med šestimi izbranci Widhölzla, a je postal glavni avstrijski osmoljenec.

Kako dobro je pripravljen Gregor Schlierenzauer? Foto: Sportida

Glavni trener je tako danes oddal zadnji seznam tistih, ki bodo v četrtek nastopili na uradnih treningih. Nanj je uvrstil Stefana Krafta, Gregorja Schlierenzauerja, Philippa Aschenwalda, Michaela Hayboecka, Clemensa Leitnerja in Timona-Pascala Kahoferja. Predvsem nad nastopoma prvih dveh je bil dolgo časa vprašaj, saj sta oba občutila simptome bolezni. Oba naj bi po negativnih testih prestala tudi dodatne zdravniške preglede.

V četrtek kvalifikacije, v petek in soboto posamična, v nedeljo ekipna tekma

Avstrijci bodo imeli v četrtkovih kvalifikacijah (16. uri) pravico nastopa s štirimi letalci, tako kot vse druge reprezentance z izjemo Norvežanov, ki imajo v svoji vrsti aktualnega svetovnega prvaka (Daniela Andreja Tandeja) in lahko nastopijo s peterico.

V petek in soboto bodo na sporedu štiri serije individualne preizkušnje, v nedeljo pa bodo podelili še kolajne na ekipni tekmi.