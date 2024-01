Raje kot serijska zmagovalka ostaja Nika #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Lahko rečemo, da imamo serijsko zmagovalko," je po sredini zmagi svoje varovanke Nike Prevc v Beljaku dejal glavni trener slovenske A-reprezentance v smučarskih skokih Zoran Zupančič, ki ima danes dodatne razloge za zadovoljstvo. Osemnajstletna Prevčeva Koroško zapušča z dvojčkom zmag, sicer pa s svojo četrto v karieri svetovnega pokala.

Prav vse je dosegla v zadnjih treh tednih – prvo v Engelbergu, drugo v Garmisch-Partenkirchnu, vso konkurenco pa je za seboj dvakrat pustila tudi v Beljaku, od koder odhaja z rumeno majico vodilne skakalke svetovnega pokala.

Tudi danes se ji je najbolj približala 35-letna Avstrijka Eva Pinklenig, za izdatnejše veselje v slovenskem taboru pa je s prvimi stopničkami sezone poskrbela tretja Nika Križnar, po tekmi pa priznala, da se ji je od srca odvalil velik kamen.

Preprosto uživam v skokih

"Trenutno se mi zdi zmagovati precej preprosto. Preprosto uživam v skokih. Težko bi se bilo počutiti bolje. Zelo sem zadovoljna s tekmama v Beljaku, zdaj moram strniti čustva. Upam, da bom lahko nadaljevala v tem slogu," je takoj po zmagi za Mednarodno smučarsko zvezo (Fis) dejala najstnica in na opazko o serijski zmagovali dodala: "Raje kot serijska zmagovalka ostajam Nika."

Nika Prevc po četrti zmagi:

Nova dominanca in veselje, da je Križnarjevi uspelo

"Tudi druga tekma v Beljaku se je izšla približno po naših načrtih. Znova dominanca in zmaga Nike Prevc, pa stopničke Nike Križnar. Res sem vesel, da ji je po vseh težavah v zadnjem obdobju uspelo na ta zmagovalni oder. S tem smo izredno zadovoljni. Ostale tekmovalke so danes malo grešile. Katra Komar je v prvem skoku želela ponoviti včerajšnje skoke, Ema Klinec se trenutno muči, skoki pa morajo biti sproščeni. Turneja je bila zahtevna. Zdaj gremo domov na tri dni počitka, potem pa imamo samo dva dni časa pred odhodom na Japonsko," je misli po koncu nemške turneje dveh večerov in dveh preizkušnjah v Beljaku strnil Zupančič.

Zoran Zupančič po tekmah v Beljaku (Video: SZS):

17. ženska zmaga, skupno 109. slovenske Prevčeva je osvojila skupno 109. zmago za Slovenijo. Slovenke so zbrale 16 posamičnih in eno ekipno zmago, Slovenci pa imajo na računu 78 posamičnih ter 12 ekipnih zmag. Slovenija ima v svetovnem pokalu tudi dve zmagi na tekmi mešanih ekip. Največ zmag ima dobitnica velikega kristalnega globusa v sezoni 2020/21 Nika Križnar, ki je zmagala petkrat. Štiri zmage ima po novem Nika Prevc, tri pa Urša Bogataj, ki je prekinila kariero. Med skakalci je nazadnje v skupni zbir prispeval Anže Lanišek, ki se je 1. januarja veselil zmage na novoletni tekmi v Garmisch-Partenkirchnu. Lanišek je dosegel šesto posamično zmago. Z naskokom najboljši med Slovenci je s 23 posamičnimi zmagami Peter Prevc, sledijo Primož Peterka (15), Primož Ulaga (9) in Robert Kranjec (7). Vir: STA

"Nika je navdih za celotno ekipo, lepo nas vleče naprej. Je mlada in sproščena," o uspehih soimenjakinje pravi Križnarjeva. Foto: Guliverimage

Križnarjeva: Navdih za celotno ekipo

"Nika je navdih za celotno ekipo, lepo nas vleče naprej. Je mlada in sproščena. Jaz sem zelo vesela za njo, res kaže odlične skoke. Z užitkom jo gledam in spodbujam. Hkrati je zdaj mene potegnila na tako lepo mesto. Res se dobro počutim, da bom lahko danes poslušala himno v njeno čast," pa je o zadnjih sijajnih rezultatih Prevčeve za nacionalno televizijo dejala pet let starejša Križnarjeva.

Nika Križnar po nastopih v Beljaku (video: SZS):

Na vrhu v dveh seštevkih

Prevčeva ima v skupnem seštevku svetovnega pokala več kot 80 točk prednosti pred Francozinjo Josephine Pagnier, z rojakinjami pa ostaja vodilna tudi v pokalu narodov. Slovenke imajo pred Avstrijkami še 16 točk prednosti.

Skakalke bodo zdaj zapustile Evropo in se odpravile v Azijo. Sezono bodo nadaljevale 12. januarja v Sapporu, nato pa se bodo preselile še v Zao.