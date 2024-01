Izjemna Nika Prevc do nove zmage in še do rumene majice!

Nika Prevc v velikem slogu skočila do tretje zmage in rumene majice vodilne.

Nika Prevc v velikem slogu skočila do tretje zmage in rumene majice vodilne. Foto: Guliverimage

Kakšen uvod v skakalna dneva v Beljaku. Vsega 18-letna Nika Prevc je v velikem slogu skočila do tretje zmage v tej sezoni in karieri, povrhu vsega pa je oblekla še rumeno majico vodilne v skupnem seštevku svetovnega pokala. Do nje je prišla v velikem slogu, potem ko je drugouvrščeno Evo Pinkelnig prehitela za kar 26 točk.

Nika Prevc še naprej kaže izjemno formo. Sprva je bila z daljavo 96,5 metra najboljša že v današnjih kvalifikacijah. Identično daljavo je v težkih razmerah - imela je najslabše med vsemi - dosegla tudi v prvi seriji in pred drugo Nemko Ano Rupprecht vodila s kar 19,7 točke prednosti.

"Moram reči, da se mi je kar nasmejalo, ker sem videla, da bo šlo čez zeleno črto. Zdaj upam, da to prednost obdržim v drugi seriji," je za slovensko nacionalno televizijo po prvi seriji povedala vroča slovenska skakalka. O tem, ali čuti kaj pritiska, ker je vodilna, je še dodala: "Pomirja me, ker imam takšno prednost. Ne čutim pritiska zaradi tega.

Ni se ustrašila izziva in še enkrat skočila izvrstno ter se razveselila tretje zmage v sezoni in karieri.

Naslednjo Slovenko smo po prvi seriji našli na 13. mestu. Katra Komar je nanj priletela z 88,5 metra dolgim skokom. Mesto za njo je bila Nika Križnar - v kvalifikacijah peta -, ki v prvi seriji ni opravila dobrega skoka in s 87 metri ni bila zadovoljna. Zato pa je bila povsem drugačne volje po drugi seriji, ko je s skokom dolgim 93 metri napredovala pet mest in bila na koncu šesta, Komarjeva pa dve mesti nižje.

Emi Klinec bo verjetno najraje pozabila sredo, saj se ni proslavila v nobeni seriji in tekmo končala na 21. mestu.

Ajda Košnjek je bila s 84 metri prekratka za drugo serijo.

Ogromno smole je imela Kanadčanka Alexandria Loutitt, ki je imela v spodnjem delu leta v prvi seriji težave in je celo padla, a je k sreči hitro vstala na noge.

Nika Prevc v tej sezoni že dvakrat na najvišji stopnički

Nika Prevc je v tej sezoni že dvakrat stala na najvišji stopniški odra za zmagovalke in se v ponedeljek veselila skupne zmage na turneji "dveh večerov". Prevčeva je zdaj tudi druga v skupnem seštevku svetovnega pokala in ima za vodilno Francozinjo Josephine Pagnier le še 67 točk zaostanka. Prav v Beljaku utegne z dobrimi predstavami zavzeti vrh in se na turnejo na Japonsko, kjer skakalke čakata dve tekmi v Saporu (13 in 14. januar) ter dve v Zauu (19. in 21. januar) odpotovati kot vodilna skakalka sezone.

Druga beljaška tekma bo v četrtek ob 12.30, kvalifikacije zanjo pa ob 11. uri.

Beljak, tekma

Svetovni pokal, skupno (6 od 27): 1. Josephine Pagnier (Fra) 388

2. Nika Prevc (Slo) 321

3. Eirin Maria Kvandal (Nor) 311

4. Alexandria Loutitt (Kan) 307

5. Juki Ito (Jap) 264

6. Ema Klinec (Slo) 263

...

11. Nika Križnar (Slo) 154

27. Ajda Košnjek (Slo) 44

28. Katra Komar (Slo) 29

37. Taja Bodlaj (Slo) 6

... Pokal narodov: 1. Slovenija 817

2. Avstrija 761

3. Norveška 551

...

