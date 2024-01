Vedel je, da se mora slej kot prej poklopiti #video

Ni časa za počitek in regeneracijo smučarskih skakalcev, ki so v ponedeljek v novo tekmovalno leto skočili pred več deset tisoč glavo množico v Garmisch-Partenkirchnu, danes pa novoletno turnejo že nadaljujejo v Avstriji, natančneje v Innsbrucku.

Nemški del se je za najbolj konstantnega slovenskega skakalca Anžeta Laniška končal po najboljšem mogočem scenariju. S prestižno zmago na novega leta dan, s katero se je pridružil Primožu Peterki in Petru Prevcu.

"Predvsem dva odlična skoka Anžeta. Sploh v drugi seriji je naredil enega najboljših skokov v karieri. Takšnega skoka že dolgo nisem videl. Skoraj brez napak." Foto: Guliverimage 27-letnik je po prvi seriji zasedal tretje mesto, v finalu pa z odličnim skokom v zahtevnih pogojih (prejel je več kot deset točk vetrovnega dodatka) skočil do svoje šeste posamične zmage svetovnega pokala. Na odru za zmagovalce sta mu družbo delala drugi v seštevku turneje Rjoju Kobajaši in vodilni Andreas Wellinger.

Anže Lanišek po zmagi:

Že dolgo ni videl takšnega skoka

"Prve stopničke, prva zmaga letos. Res lepo je bilo odpreti leto z zmagovalnim odrom. Predvsem dva odlična skoka Anžeta. Sploh v drugi seriji je naredil enega najboljših skokov v karieri. Takšnega skoka že dolgo nisem videl. Skoraj brez napak. Imel je tretje najtežje razmere v finalu in naredil najboljši rezultat, kar samo pove o kakovosti njegovega skoka. Kar je morda s sproščenostjo zamudil v Oberstdorfu, je tukaj nadoknadil. Zdaj lahko res samo še uživa. Predvsem me veseli zanj, da je presekal to oviro," je bil nad predstavami varovanca, ki je že v kvalifikacijah Ga-Pa slavil, v pogovoru za nacionalno televizijo navdušen glavni trener Robert Hrgota.

Do točk so v ponedeljek prišli tudi preostali trije Slovenci. Osmoljenec razmer v prvi seriji Peter Prevc je bil 9., osmoljenec finalne serije Timi Zajc 11., četrti iz Oberstdorfa Lovro Kos pa je zasedel 15. mesto.

Timi Zajc je po zahtevnih razmerah v finalu zdrsnil na 11. mesto. Foto: Guliverimage

"Škoda za Timija in Petra, ki sta imela največjo smolo z vetrom. Danes bi lahko bila tudi onadva v igri za stopničke ... Če od štirih fantov na današnji tekmi trije Slovenci dobijo več kot deset točk dodatka, pa so med 15, to pomeni dobro kakovost skakanja. Veseli me, da imamo štiri fante, ki se vsako na tekmi lahko borijo za top 10," je o nastopih tria dejal Hrgota.

Že po Klingenthalu je bilo lažje

Kako lažje bo fantom po Laniškovi zmagi, s katero je slovenski tabor na deseti tekmi svetovnega pokala sezone prišel do prvih stopničk?

"Že po Klingenthalu, ko so fantje začeli ekipno močno skakati, je bilo že veliko lažje. Takrat smo vedeli, da je raven njihovih skokov tako visoka, da slej kot prej lahko skočijo na oder. Večkrat smo mu bili blizu, četrto, peto mesto, vedeli smo, da se mora slej kot prej poklopiti. Mislim, da gredo lahko fantje mirno v Innsbruck, ker s tako ravnijo skokov lahko še kdo od naših preseneti," meni glavni trener.

"Takrat smo vedeli, da je raven njihovih skokov tako visoka, da slej kot prej lahko skočijo na oder." Foto: www.alesfevzer.com

"Če si v formi, lahko fizično utrujenost in psihološki pritisk lažje prenašaš"

"Ti štirje so res tam-tam, tudi ostali vedo, da so, če naredijo svoje prave skoke, lahko zraven. Z vsako tekmo lahko samozavest raste, kar je zelo pomembno za turnejo, saj tudi fizično utrujenost in psihološke napore lažje prenašaš, če si v formi," je v izjavi za nacionalno televizijo še pripomnil Hrgota in dodal: "Če zmagaš v Garmisch-Partenkirchnu, potem turneja ne more biti slaba. Veselim se avstrijskega dela."

Tesno v skupnem seštevku V seštevku novoletne turneje je Andreas Wellinger zadržal vodstvo, a pred Rjojujem Kobajašijem ima le 1,8 točke prednosti, tretji Stefan Kraft zaostaja že več kot 25 točk. Najboljši Slovenec Lanišek je šesti, 13 točk za tretjim Kraftom. Andreas Wellinger ima v skupnem seštevku turneje zgolj 1,8 točke prednosti pred Japoncem Rjojujem Kobajašijem. Foto: Guliverimage

Kvalifikacije že danes v času kosila

Avstrijski del se bo nadaljeval že danes ob 13.30 s kvalifikacijami v Innsbrucku, sredina tekma se bo prav tako začela ob 13.30.

Zadnja postaja bo nato Bischofshofen, kjer bodo kvalifikacije v petek (16.30), zadnje dejanje v boju za zlatega orla pa v soboto ob 16.30.

Seštevek novoletne turneje (2 od 4): 1. Andreas Wellinger 600,7 točke

2. Rjoju Kobajaši 598,9

3. Stefan Kraft 575,5

4. Manuel Fettner 568,1

5. Jan Hörl 566,5

6. Anže Lanišek 562,5

...

9. Peter Prevc 554,6

11. Lovro Kos 551,9

13. Timi Zajc 547,9

33. Domen Prevc 263,3

...