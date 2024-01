Lanišek želi po poti Nike Prevc

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski skakalci na drugi tekmi turneje štirih skakalnic v nemškem Garmisch-Partenkirchnu, kjer je v soboto zmagala 18-letna Nika Prevc, ciljajo na najvišja mesta. Da so upravičeni do takih ciljev, do pokazale že nedeljske kvalifikacije, ki jih je dobil Anže Lanišek. Na tekmi bodo nastopili še trije, Timi Zajc je bil v nedeljo peti, Peter Prevc sedmi, Lovro Kos pa 15. Prva serija se bo začela ob 14. uri (poskusna že ob 12.30), na Sportalu jo bomo spremljali v živo.