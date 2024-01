Zmagovalka druge tekme turneje dveh večerov za smučarske skakalke v Oberstdorfu je povratnica v svetovnem pokalu Eva Pinkelnig, drugo mesto je pripadlo Abigail Strate, tretje mesto pa sta si razdelili Eirin Maria Kvandal in Jacqueline Seifriedsberger. Nika Prevc je zasedla peto mesto in osvojila skupni seštevek v turneje. Do točk sta danes prišli še Ema Klinec s 7. mestom in Nika Križnar s 14. Skakalke že v sredo čaka nova posamična tekma, takrat v Beljaku.