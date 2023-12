Izjemna Nika Prevc z rekordom do velike zmage!

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je zmagovalka tekme za svetovni pokal v Garmisch Partenkirchnu, kjer se je začela polovična novoletna turneja svetovnega pokala smučarskih skakalk, t. i. "two nights tour". Prevčeva je že v prvi seriji z rekordom skakalnice zablestela, v finalu pa odbila vse napade in se veselila druge zmage v svetovnem pokalu v karieri (267,4 točke). Drugo mesto je osvojila Norvežanka Eirin Maria Kvandal (254,5), tretje pa Kanadčanka Abigail Strate (247,4). Do točk so prišle še tri Slovenke.

18-letna Nika Prevc je po zmagi v Engelbergu v sredini decembra zdaj še drugič v svoji karieri stopila na najvišjo stopničko na tekmi svetovnega pokala. Prevčeva je bila z naskokom najboljša že v prvi seriji, v kateri je s skokom dolgim 133 metrov postavila tudi nov rekord skakalnice za ženske, na kateri so sicer tekmovale prvič. V drugo jo je izzvala Norvežanka Eirin Maria Kvandal, a je Prevčeva tudi v drugo nastopila suvereno, s suverenim telemarkom pristala pri 130 metrih in na koncu za 12,9 točke prehitela drugo Kvandalovo.

"Saj ne vem, kaj bi povedala. Vse sem pokazala na tekmi. Super, da mi je tole uspelo. Čakati je vedno dolgočasno, a vseeno sem pred finalom vedela, na kaj moram paziti in na to sem se osredotočila. Zagotovo je bilo nekaj posebnega, ko sem bila visoko na ramah sotekmovalk po tekmi. Lepo mi je, ne znam tega niti povedati," je za slovensko nacionalno televizijo takoj po slavju povedala Prevčeva.

Nika Prevc je v svetovnem pokalu zmagala drugič v karieri. Foto: Guliverimage

Tretje mesto je osvojila Kanadčanka Abigail Strate, ki je bila po prvi seriji tretja, v drugo pa je iz mesta na odru za zmagovalke izrinila Avstrijko Evo Pinkelnig, ki je bila na koncu četrta. 35-letna Avstrijka, zmagovalka lanske sezone, je tekmovala sploh prvič to sezono, saj se je odločila, da prvi dve postaji izpusti.

Do točk so prišle še tri Slovenke. Ema Klinec je v finalu pridobila dve mesti in je osvojila enajsto mesto (223,6 točke), Nika Križnar, ki ima nekaj težav z zdravjem, je v finalu napredovala za sedem mest in bila 14. (217,1), Ajda Košnjek pa je bila 25. (198,2).

Ema Klinec je osvojila enajsto mesto. Foto: Guliverimage

Brez finala je za dve točki ostala Taja Bodlaj, ki je bila 31. (88,8), že v kvalifikacijah pa se je nastop ponesrečil Katri Komar, ki je ostala brez nastopa na tekmi.

Izidi:

1. Nika Prevc (Slo) 267,4 točke (133,0 m/130)

2. Eirin Maria Kvandal (Nor) 254,5 (126,5/132,5)

3. Abigail Strate (Kan) 247,4 (131(130,5)

4. Eva Pinkelnig (Avt) 246,0 (129,5/127)

5. Jenny Rautionaho (Fin) 243,3 (129/128,5)

6. Sara Takanashi (Jap) 242,5 (128/129,5)

...

11. Ema Klinec (Slo) 223,6 (119/124,5)

14. Nika Križnar (Slo) 217,1 (120,5/123,5)

25. Ajda Košnjek (Slo) 198,2 (118,5/119)

- ni se uvrstila v finale:

31. Taja Bodlaj (Slo 88,8 (112,5)

- ni se uvrstila na tekmo:

52. Katra Komar (Slo) 41,2 (89,5)

... Svetovni pokal, skupno (5 od 27):

1. Josephine Pagnier (Fra) 366

2. Nika Prevc (Slo) 276

3. Alexandria Loutitt (Kan) 257

4. Eirin Maria Kvandal (Nor) 251

5. Yuki Ito (Jap) 232

6. Ema Klinec (Slo) 227

...

9. Nika Križnar (Slo) 136

26. Ajda Košnjek (Slo) 44

28. Katra Komar (Slo) 29

35. Taja Bodlaj (Slo) 6

... Pokal narodov:

1. Slovenija 718

2. Avstrija 536

3. Norveška 462

...

Moška skakalna karavana te dni tekmuje že na 72. novoletni turneji štirih skakalnic, ki jih pelje od Oberstdorfa, Garmisch-Partenkirchna, Innsbrucka do Bischofshofna. Ideja je, da bi svojo turnejo na istih prizoriščih dobila tudi dekleta, a za zdaj si nemški in avstrijski organizatorji še niso segli v roke.

Za zdaj še nič od prave turneje

So si pa Nemci zagotovili, da bodo skakalke na prestižne datume ob koncu leta in začetku novega tekmovale pri njih. Potem ko so se lani za zlato sovo borile v Beljaku in nato na Ljubnem ob Savinji, jih zdaj čaka novost, t. i. "two nights tour", na nemškem delu moške turneje.

Prizorišči sta obrnjeni. Za razliko od moških so skakalke najprej tekmovale v Garmisch-Partenkirchnu, zdaj pa se bodo preselile v Oberstdorf, kjer jih čaka še druga posamična tekma. Tam se bodo 1. januarja najprej ob 15. uri pomerile v kvalifikacijah, ob 16.15 pa v prvi seriji tekme. Tudi tekma v Oberstdorfu bo pod žarometi.

Garmisch-Partenkirchen Foto: Guliverimage

Predvideno je, da skakalke skladno s pravili svetovnega pokala za vsako tekmo dobijo nagrade, najboljša z obeh tekem naj bi nato dodatno prejela deset tisoč evrov, drugouvrščena pet tisoč evrov, tretja pa tri tisoč evrov.