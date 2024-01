Izjemna Nika Prevc deklasirala konkurenco, na stopničkah tudi Križnarjeva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarski skoki, Beljak, kvalifikacije in posamična tekma (ž)

Vodilna skakalka svetovnega pokala Nika Prevc je po zanesljivi sredini zmagi v Beljaku zmagala tudi v četrtek. Najstnica je za več kot 20 točk ugnala drugo Avstrijko Evo Pinkelnig, za dodatno veselje v slovenskem taboru pa je s tretjim mestom poskrbela Nika Križnar, ki se veseli prvih stopničk sezone. Točke sta od Slovenk osvojili še Ema Klinec na 21. mestu in Katra Komar na 23.

Že kvalifikacije so napovedovale, da bi utegnil biti v Beljaku znova slovenski dan. Prevčeva je skočila 97 metrov, le za pol metra zaostala za rekordom naprave in zanesljivo dobila kvalifikacije, Križnarjeva pa jih je končala na četrtem mestu.

Po prvi seriji se je zgodba ponovila. 18-letna Prevčeva je s skokom, dolgim 94,5 metra, vodila pred Evo Pinkelnig (94,5) in Juki Ito (95), Križnarjeva (91,5) pa je zasedala četrto mesto.

V finalu je vodilna skakalka sezone zanesljivo zadržala prvo mesto, s 95 metri je izenačila daljavo tekme in za 20,3 točke prehitela avstrijsko veteranko Pinkelnigovo, ki se je v lanski sezoni veselila kristalnega globusa, letošnjo pa začela šele pred dnevi v Nemčiji.

Na veselje slovenskega tabora je odličen finalni skok (94) uspel tudi Križnarjevi, ki je napredovala do stopničk, za 2,5 točke je zaostala za Pinkelnigovo in sploh prvič v novem tekmovalnem obdobju stala na zmagovalnem odru.

"Trenutno je precej preprosto zmagovati"

"Trenutno se mi zdi zmagovati precej preprosto. Preprosto uživam v skokih. Težko bi se bilo počutiti bolje. Zelo sem zadovoljna s tekmama v Beljaku, zdaj moram strniti čustva. Upam, da bom lahko nadaljevala v tem slogu," je v prvi izjavi po zmagi za Mednarodno smučarsko zvezo (Fis) dejala Prevčeva.

Križnarjevi se je odvalil velik kamen

Foto: Guliverimage "Odvalil se mi je en velik kamen od srca. Drugemu skoku ni manjkalo nič. Če kažem take skoke, sem lahko na stopničkah. Verjamem, da sem močna. Moram le uživati in danes sem res uživala. Telo težko sem čakala te stopničke. Mi gre kar malo na jok, saj je že dolgo časa, odkar sem bila na stopničkah. Pozabila sem že na te lepe občutke," pa je po prvem skoku na zmagovalni oder svetovnega pokala po 29. decembru 2022 prav tu v Beljaku za nacionalno televizijo dejala čustvena Križnarjeva.

Nika Križnar po tretjem mestu (Video: SZS):

Ema Klinec 21, Katra Komar 23.

Točke sta osvojili še dve Slovenki. Ema Klinec, ki se na tej napravi ni najbolje znašla, je v finalu s 23. mesta napredovala na 21., Katra Komar pa je po včerajšnjem rezultatu kariere (8. mesto) tokrat v prvi seriji v zahtevnih razmerah za las ujela finale, v tem pa s 30. napredovala na 23. mesto.

Ema Klinec Beljak zapušča z dvema 21. mestoma. Foto: Guliverimage

Peta Slovenka na tekmi Ajda Košnjek je bila s 77,5 metra in 36. mestom prekratka za finale, 15-letna Tina Erzar pa je obstala v kvalifikacijah.

Prevčeva dobrih 80 točk pred Francozinjo Prevčeva je še povečala prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala. Zdaj je pri 521 točkah, druga Josephine Pagnier, ki je mladi Gorenjki v sredo predala rumeno majico, je pri 438 točkah, tretja Itova pa jih ima 359. Vse bližje tretjemu mestu je Pinkelnigova, ki ima na šestem mestu 310 točk. Ema Klinec je sedma, Nika Križnar pa deveta. Slovenke ostajajo vodilne v pokalu narodov, a pred Avstrijkami imajo le še 16 točk prednosti.

Polet v Azijo

Skakalke se bodo zdaj pripravile na najdaljšo pot sezone. Odhajajo v Azijo, kjer bodo med 12. in 21. januarjem tekmovale v Saporu in Zau. Po vrnitvi Slovenke konec meseca čaka domača tekma na Ljubnem ob Savinji.

Beljak, srednja skakalnica: 1. Nika Prevc (Slo) 275,6 točke (94,5/95 m)

2. Eva Pinkelnig (Avt) 255,3 (94,5/91,5)

3. Nika Križnar (Slo) 251,8 (91,5/94)

4. Lisa Eder (Avt) 244,5 (91/90,5)

5. Yuki Ito (Jap) 240 (95/89)

5. Jacqui Seifriedsberger (Avt) 236 (90/88,5)

21. Ema Klinec (Slo) 213 (86/88)

23. Katra Komar (Slo) 210,6 (1/85,5)

- brez finala:

36. Ajda Košnjek

- brez tekme:

Tina Erzar Svetovni pokal, skupno (8/27): 1. Nika Prevc (Slo) 521

2. Josephine Pagnier (Fra) 438

3. Yuki Ito (Jap) 359

4. Alexandria Loutitt (Kan) 343

5. Eirin Maria Kvandal (Nor) 311

6. Eva Pinkelnig (Avt) 310

7. Ema Klinec (Slo) 283

9. Nika Križnar (Slo) 254

26. Katra Komar (Slo) 69

28. Ajda Košnjek (Slo) 44

39. Taja Bodlaj (Slo) 6

... Pokal narodov: 1. Slovenija 1177

2. Avstrija 1161

3. Kanada 634

Prevčeva v kvalifikacijah blizu rekorda

Prevčeva je bila najboljša žee v kvalifikacijah, ko je pristala pri 97 metrih in le za pol metra zaostala za rekordom. Za 4,6 točke je premagala Japonko Juki Ito in za več kot osem Jenny Rautionaho. Na tekmo so skočile še štiri od petih Slovenk.

Nika Križnar (93,5) je s četrtim mestom napovedala boj za stopničke. Katra Komar, ki je v sredo z osmim mestom vknjižila rezultat kariere, je bila s skokom, dolgim 88,5 metra, 9. Na mali napravi v Beljaku se ne znajde najbolje Ema Klinec, skočila jer 82 metrov, kar je zadostovalo za 24. mesto. Ajda Košnjek je z 81 metri skočila na 33. mesto.

Prekratka za preboj na svojo prvo tekmo svetovnega pokala je bila Tina Erzar (77,5), ki je zasedla 47. mesto.

