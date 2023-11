Pester konec tedna v alpskem smučanju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alpske smučarje in smučarke čaka pester konec tedna s štirimi tekmami za svetovni pokal. Moški del karavane čaka zgodovinski prvi čezmejni smuk v Zermattu/Cervinii, alpske smučarke pa se bodo merile med slalomskimi količki na severu Evrope, v Leviju na Finskem.

Z današnjim prostim treningom se v Zermattu/Cervinii začenja moški smukaški spektakel na novi progi v svetovnem pokalu, pod znamenito goro Matterhorn.

Proga z začetkom v Švici in ciljem v Italiji je dolga skoraj štiri kilometre, v svetovnem pokalu pa bo na sporedu prvič, saj je lani preizkušnja zaradi pomanjkanja snega odpadla.

Priložnost za pisanje zgodovine imajo tudi štirje Slovenci. Pod vodstvom trenerja Aleša Gorze so v Švici na začetek sezone pripravljeni Miha Hrobat, Martin Čater, Nejc Naraločnik in mladinski svetovni prvak v kraljevi disciplini Rok Ažnoh. Smukače pred prvo tekmo sezone 2023/24 čakajo trije uradni treningi, v soboto in nedeljo pa bosta na sporedu smuka za svetovni pokal.

Dekleta se bodo merila v Leviju na Finskem. Foto: AP / Guliverimage

Tudi ženske čakata dve tekmi

Dve tekmi za svetovni pokal čakata tudi ženske, ki se bodo merile na tradicionalnem slalomu v Leviju. Na Črni progi se bodo na dveh slalomih za visoka mesta potegovale štiri Slovenke, ki so se takoj po söldenskem uvodu odpravile na skrajni sever.

Kot so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije, bodo slovenske barve zastopale Ana Bucik, Neja Dvornik, Nika Tomšič in Andreja Slokar, zadnja je pred lansko poškodbo kolena že veljala za eno najboljših slalomistk na svetu.

Na svojem zadnjem slalomu za svetovni pokal v Meribelu marca 2022 je slavila svojo drugo zmago v svetovnem pokalu, prvo v klasičnem specialnem slalomu.

Sezono 2023/24 tekmovanj v svetovnem pokalu v alpskem smučanju na ledeniku Rettenbach nad Söldnom je od Slovenk najbolje odprla Bucikova. Foto: SloSki

Sezono 2023/24 tekmovanj v svetovnem pokalu v alpskem smučanju na ledeniku Rettenbach nad Söldnom je od Slovenk najbolje odprla Bucikova. Novogoričanka je na veleslalomu končala tik za najboljšo deseterico, na 11. mestu, kar je njen najboljši dosežek v Söldnu. Slokarjeva in Dvornikova sta na prvi tekmi sezone ostali brez finalne vožnje in točk. Izvedbo moškega veleslaloma je nato dan kasneje preprečil močen veter, ki se je razbesnel sredi prve vožnje.

Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je osvojil smukaški seštevek v pretekli sezoni svetovnega pokala. Kilde je zmagal na šestih smukih, na štirih je slavil Avstrijec Vincent Kriechmayr, Švicar Marco Odermatt pa je zmagal na smuku na svetovnem prvenstvu v Courchevelu v Franciji, na katerem je Hrobat, najboljši slovenski smukač pretekle sezone, zasedel osmo mesto.

Najboljša slalomistka pretekle sezone je bila Mikaela Shiffrin. Američanka je zmagala na šestih slalomih, tudi na obeh v Leviju, na SP v Meribelu pa je bila presenetljivo druga, potem ko je favoritke presenetila Kanadčanka Laurence St. Germain.

Shiffrinova je daleč najboljša smučarka na slalomih v Leviju, kjer je nanizala 11 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega ima šest zmag.

Tina Maze je v Leviju slavila zmago leta 2014. Bucikova je lani prvi slalom v Leviju končala na šestem mestu, na drugem je bila 13. Na tem je Dvornikova s 15. mestom dosegla svoj najboljši dosežek na slalomih. Slokarjeva je bila pred dvema letoma na slalomu v Leviju četrta.

