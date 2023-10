Gut-Behramijeva se je izenačila s Tino Maze, Ana Bucik do najboljše uvrstitve na tem prizorišču

Italijanka Federica Brignone, najhitrejša v prvi vožnji, v finalu ni bila kos Švicarki, ki je po prvi vožnji zasedala četrto mesto. Brignonejeva je boj za zmago izgubila za dve stotinki sekunde. Slovakinja Petra Vlhova je bila z zaostankom 14 stotink sekunde tretja. Tretja je bila tudi po prvi vožnji.

Najboljša trojica uvodne tekme Foto: Guliverimage

Branilka veleslalomskega in velikega kristalnega globusa Mikaela Shiffrin tokrat na uvodu v novo sezono ni bila prepričljiva. Po prvi vožnji je zasedala peto mesto, na koncu pa za zmagovalko na šestem mestu zaostala skoraj sekundo in pol. Pred njo sta se zvrstili še druga po polovici Švedinja Sara Hector in Italijanka Marta Bassino.

Mikaela Shiffrin je obrambo veleslalomskega globusa začela s šestim mestom. Foto: Guliverimage

Bucikova tik za deseterico

Edina Slovenka v finalu je bila Ana Bucik. S prvo vožnjo ni bila najbolj zadovoljna, zasedala je 14. mesto, po finalu pa je lahko boljše volje. Zasedla je 11. mesto, kar je njen najboljši rezultat v Söldnu. Do zdaj je bila tu najvišje na 21. mestu.

Ana Bucik je z 11. mestom vknjižila najboljšo uvrstitev v Söldnu. Foto: Reuters

"Vedno je lažje, če dobro začneš"

"Sem zelo zadovoljna. Pred tekmo nisem vedela, kaj točno pričakovati, bilo je dosti ne-sigurnosti. Prvi tek je bil tisto, kar sem se bala, da bo, in sem vesela, da sem se uspela v drugo sprostiti, smučati boljše, in sem lahko še nekaj dodala," je v prvi izjavi po tekmi dejala Bucik.

"Finalna vožnja je bila nekaj povsem drugega in sem lahko zelo zadovoljna. Sölden sodi med tiste tekme, kjer sem že slabo smučala, pa sem nato imela dobro sezono. Zato jo sama ne jemljem za tekmo, ki bi določala, kako bo potekalo nadaljevanje sezone. Je pa vedno lažje, če dobro začneš. Takšen dosežek sem zelo potrebovala, tako da sem res vesela, da mi je uspelo in da bom lahko zdaj malo bolj mirno trenirala naprej," je še dejala.

Diskvalifikacija Norvežanke zaradi kršenja novega pravila Šesto mesto je po prvi vožnji dolgo zasedala Norvežanka Ragnhild Mowinckel, a so jo pozneje diskvalificirali, ker je po mnenju vodje tekmovanj Mednarodne smučarske zveze (Fis) prekršila novo pravilo glede priprave smuči, ki ne smejo biti namazane z mažami z vsebnostjo fluora.

Dvornikova odstopila, Slokarjeva ob vrnitvi prepočasna za finale

Neja Dvornik, ki je lani točke osvojila na eni veleslalomski tekmi svetovnega pokala, bo morala na prve v novi sezoni še počakati. Dvaindvajsetletna Korošica je namreč v drugem delu proge odstopila in ostala brez uvrstitve.

Andreja Slokar je bila na 46. mestu prepočasna za finale. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Po enoletnem premoru in okrevanju zaradi strganih križnih vezi v kolenu se je vrnila Andreja Slokar, ki je večja specialistka za slalom. Šestindvajsetletnica je v cilj prišla s +5.41 sekunde zaostanka, kar je bilo prepočasi za preboj v finale. Zasedla je 46. mesto.

"Smučala sem slabo in temu primeren je rezultat"

"Prva tekma po letu in pol. Ni šla tako, kot sem si želela in pričakovala po vožnjah na treningih. Vseeno je to bila prva tekma in tako to je. Jaz se počutim v redu in moje koleno je dobro. Danes ne bi smel biti tak problem, kot se je na koncu izkazalo. Na kratko. Smučala sem slabo in temu primeren je rezultat. Sedaj gremo naprej v Levi in tam trenirati naprej," je bila odkrita povratnica Andreja Slokar, ki se bo zdaj se bo po ponesrečenem nastopu skušala pripraviti na novembrsko slalomsko uverturo v Leviju, kjer bosta nastopili tudi Neja Dvornik in Ana Bucik.

Oceno uvodne tekme sezone je za Smučarsko zvezo Slovenije podal tudi glavni trener Grega Koštomaj: "Nisem ravno zadovoljen s prvo predstavo Ane, ki je bila preveč zakrčena. Pustila si je, da ji je tekma prišla do živega in je bilo preveč treme. V drugo je smučala dosti boljše, kar je kazala že na treningih. S takšnim smučanjem smo računali na uvrstitev v top 15, kar se je izkazalo. Rezultat je zelo dober in pomaga pri vzdrževanju pozicije v prvi jakostni skupini, kar omogoča dobro izhodišče tudi na naslednjih veleslalomih. Zelo veseli ta hiter preklop, ki ga je naredila med obema vožnjama. Zelo dobro se je proge lotila tudi Neja, ki pa je morda malce prehitro obupala. Je pa res, da je bila bolna, kar na tej strmini pobere dovolj moči in je ta odstop posledica morda tudi bolezni. Pri Andreji pa velika nervoza na startu in posledično zadržan nastop. Če sem odkrit, je bila na treningih povsem enakovredna Ani in to tudi na zelo zahtevnih terenih in na ledu. Smučala se je zelo dobro, tako da ji moramo uspeti le dvigniti glavo in verjamem, da bo veliko bolj uspešna že na naslednjih tekmah."

Sölden, veleslalom, vrstni red:

1. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:18,94

2. Federica Brignone (Ita) + 0,02

3. Petra Vlhova (Svk) 0,14

4. Sara Hector (Šve) 1,10

5. Marta Bassino (Ita) 1,19

6. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1,40

7. Valerie Grenier (Kan) 1,45

8. Mina Fuerst Holtmann (Nor) 2,00

9. Alice Robinson (NZl) 2,48

10. Franziska Gritsch (Aut) 2,58

11. Ana Bucik (Slo) 2,67

. Paula Moltzan (ZDA) 2,67

...

brez finala: 46. Andreja Slokar

odstop v prvi vožnji: Neja Dvornik

Svetovni pokal, skupno (1/45): 1. Lara Gut-Behrami (Švi) 100 točk

2. Federica Brignone (Ita) 80

3. Petra Vlhova (Slk) 60

4. Sara Hector (Šve) 50

5. Marta Bassino (Ita) 45

6. Mikaela Shiffrin (ZDA) 40

7. Valerie Grenier (Kan) 36

8. Mina Fürst Holtmann (Nor) 32

9. Alice Robinson (NZl) 29

10. Franziska Gritsch (Avt) 26

11. Ana Bucik (Slo) 24

. Paula Moltzan (ZDA) 24

... Veleslalom (1/11): 1. Lara Gut-Behrami (Švi) 100 točk

2. Federica Brignone (Ita) 80

3. Petra Vlhova (Slk) 60

4. Sara Hector (Šve) 50

5. Marta Bassino (Ita) 45

6. Mikaela Shiffrin (ZDA) 40

7. Valerie Grenier (Kan) 36

8. Mina Fürst Holtmann (Nor) 32

9. Alice Robinson (NZl) 29

10. Franziska Gritsch (Avt) 26

11. Ana Bucik (Slo) 24

.Paula Moltzan (ZDA) 24

...

Sölden, veleslalom, prva vožnja:



1. Federica Brignone (Ita) 1:08.77

2. Sara Hector (Šve) +0.50

3. Petra Vlhova (Svk) +0.63

4. Lara Gut-Behrami (Švi) +0.73

5. Mikaela Shiffrin (ZDA) +0.75

...

15. Ana Bucik (Slo) +2.51

...

Andreja Slokar (Slo) +5.41

odstop: Neja Dvornik (Slo)

Preberite še: