Fis se bo spopadla z veliko težavo

"Koledar smo že prilagodili, a vse kaže, da ne dovolj. Zdaj nas čaka nov pregled," je potrdil Vion.

Ta je kot možnost začetka sezone omenil tudi december, a opozoril, da bi se sezona za alpske smučarje na ta način skrajšala na 30 ali 32 tekem. Sprememba terminov pa bi lahko vplivala tudi na termine nekaterih največjih in najbolj prepoznavnih dirk.

"Če bomo stvari spreminjali, moramo spremeniti vse. Če bomo sezono prestavili za dva ali tri tedne, bo to vplivalo na vse," je še dejal Vion, ki je zastopal tudi predsednika Fis Johana Eliascha. Zadnji je zadržanost razložil z "nujnimi zasebnimi zadevami".

Tekmovalni direktor moškega dela alpske karavane Markus Waldner je potrdil, da pri Fis niso povsem zadovoljni niti s koledarjem za sezono 2023/24. Na koledarju je namreč več dirk v tehničnih disciplinah (24) kot v hitrih (21). Iz koledarja je izpadel Lake Louise, velika pa je tudi luknja med zadnjo tekmo rednega dela 17. in 18. februarja v Kvitfjellu in marčevskim finalom sezone pet tednov kasneje v Saalbachu.

Tematika koledarja še kako aktualna

Tematika koledarja pa je še kako aktualna. Zaradi globalnega segrevanja so težave s pomanjkanjem snega v Evropi vse večje, v zadnjih letih pa so vse pogostejša tudi poročila o gradbenih posegih na ledenikih, kamor je Fis prestavila nekatere tekme. "Ledeniki ne smejo postali žrtve prestižnih projektov," so posvarili pri Greenpeaceu. To mnenje je podprla tudi politika v Avstriji, kjer ostro nasprotujejo izvedbi tekem za vsako ceno. Pa ne le politiki in varuhi okolja, tudi iz smučarskih vrst je slišati kritike, naj se primerno prilagodi koledar.

Posebej ostre so kritike v Švici, kjer na dan prihajajo podrobnosti o nedovoljenih posegih na ledeniku nad Zermatom, ki bo novembra prav tako gostil tekmo. "Radi imamo naš šport, a nas prizadene, ko vidimo, kaj se dogaja," je že v četrtek dejal zvezdnik Alexis Pinturault in dodal, da je treba najti boljši način od zdaj uveljavljene prakse.

Pred dnevi se je oglasila tudi ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin in opozorila na peticijo Protect our Winter, ki jo je podpisalo več sto smučarjev in zahtevalo spremembe koledarja. Zdaj so z njo zbrali že več kot 30 tisoč podpisov in od Fis zahtevajo ukrepanje.

