Ne zdrži več: najboljši slalomist pri 23 letih končal kariero

Norvežan Lucas Braathen je v pretekli zimi osvojil mladi kristalni globus. Foto: Reuters Presenečenje podobno tistemu, ko je Meta Hrovat pred dobrim letom napovedala konec kariere. Mladi norveški smučarski as Lucas Braathen je samo dva dni pred prvo tekmo nove tekmovalne zime oznanil, da končuje kariero. V prejšnji sezoni je s prednostjo 52 točk pred rojakom Henrikom Kristoffersenom osvojil mali kristalni globus v slalomu. V svetovnem pokalu ima pet zmag (tri v slalomu, dve v veleslalomu) in 12 uvrstitev na stopničke. Lucas, ki je po očetu Norvežan, po mami pa Brazilec, je v svetovnem pokalu zbral 69 nastopov.

Na novinarski konferenci. Foto: Guliverimage Zbrani v Söldnu so bili tako ob njegovih besedah in solzah na petkovi novinarski konferenci šokirani: "Končal sem. Zdaj se prvič po več letih počutim svobodnega. Kdor me pozna, ve, da mi svoboda pomeni največje zadovoljstvo in veselje." Te ni imel več in zato ta odločitev: "Če bi nadaljeval v tem sistemu, to ne bi bile več moje sanje, to ne bi bila več sreča. Na to nisem več pripravljen."

"Nič ni lepšega, kot ko prideš v cilj in je izpolnjen tvoj življenjski trud, ko trenutek sreče deliš z navijači, ki ti s kričanjem dajo svojo energijo in ljubezen. To bom pogrešal," poudarja Braathen, ki med ljubitelji alpskega smučanja velja za enega najbolj priljubljenih tekmovalcev, še posebej pri mlajših gledalcih. "Zame je šport zabava."

Spor z vodstvom norveške zveze

Foto: Reuters Iz njegovih besed je tako razbrati, da je svet profesionalnega alpskega smučanja preveč krut, da je vse podrejeno samo še odrekanju in zaslužkom. Ne izključuje sicer možnosti, da se nekega dne vrne na tekmovanja. "Ampak ne zdaj. Če bi se zgodil kakšen čudež, bi se vrnil, a to bi moral biti povsem drug svet." Imel je tudi težave na smučarski zvezi Norveške, pred časom so namreč imeli kratek stik zaradi marketinških pravic. Grozila mu je denarna kazen, potem ko je izvedel oglaševalski trik za modno znamko, menda brez dovoljenja zveze.

"Karkoli naredim, je narobe"

Foto: Guliverimage "V karieri sem imel tri cilje: želel sem biti v nečem najboljši, nekaj sem želel dati nazaj ljudem, ki so mi pomagali in želel sem, da bi bili v smučanju bolj odprti za drugačnost," je v solzah razlagal 23-letnik, tako kot že večkrat z barvito nalakiranimi nohti. "Zdaj sem obtičal. Karkoli naredim, je narobe." Priznal je, da je med razlogi za slovo tudi spor z zvezo, a: "Ne odhajam v znak protesta, ne odhajam zagrenjen." Novinarska konferenca je potekala v sobi enega od hotelov v Söldnu, brez prisotnosti ljudi z norveške zveze in tudi brez panojev s pokrovitelji, niti sam ni imel na svojih oblačilih sponzorskih emblemov.

Odločitev je sicer sprejel pred štirimi tedni, a jo tudi reprezentančnim kolegom razkril šele ta četrtek. "Kolegom sem povedal sinoči. Težko je bilo. Grozno po eni strani, a po drugi lepo. Vsi so me podprli."

"Zdaj grem na svoje potovanje in bom videl, kam me bo pripeljalo."

Neureuther: Lahko se poročim s tabo in nastopaš za Nemčijo

"Hvala," je zapisal v objavi na Instagramu. "Ne morem verjeti! Če je to zaradi zveze, se jaz poročim s tabo in lahko nastopaš za Nemčijo. Moja žena ne bi imela nič proti," mu je v komentarju sporočil nekdanji nemški smučar Felix Neureuther. "Tega ne smeš narediti. Fantje, kot si ti, so zelo pomembni za naš šport. Sistem je treba spremeniti, ampak to je res velika izguba za smučarski svet," pa je njegovo odločitev komentiral Johan Clarey, ki je letos kariero končal star 42 let.