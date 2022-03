Nika Križnar po glavno nagrado. Se bo trenerjeva želja uresničila?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oslo, smučarski skoki, turneja Raw Air, prolog in posamična tekma (ž)

Na sporedu je zadnji dan norveške Raw Air turneje in trenutno v skupnem seštevku turneje zanesljivo vodi Nika Križnar, ki ima pred rojakinjo Uršo Bogataj 49 točk, pred tretjo Japonko Saro Takanaši pa še točko več. S skupno zmago na turneji se lahko pohvali le Maren Lundby, ki je zaradi težav s težo izpustila celotno sezono, Norvežanka je slavila na obeh dozdajšnjih izvedbah. Skakalke bodo ob 18. uri opravile s prologom, ob 19.15 pa jih čaka zadnja posamična tekma v Skandinaviji.

V tem zanesljivo vodi zmagovalka lanske sezone Nika Križnar, ki ima pred najbližjo zasledovalko, rojakinjo Uršo Bogataj, pred prologom 49 točk prednosti, Japonka Sara Takanaši zaostaja 50 točk.

Zupančič upa, da bodo slišali himno Trener Zoran Zupančič si želi slovenske zmage. Se mu bo želja uresničila? Foto: Grega Valančič/Sportida

Križnarjeva je bila na vseh treh tekmah turneje druga, v Lillehammerju sta pred njo končali le Takanašnijeva in vodilna skakalka sezone Marita Kramer, v soboto pa jo je v Oslu premagala le Norvežanka Silje Opseth.

Bogatajeva je po dveh tretjih mestih v Lillehammerju v soboto na četrtem za las zgrešila stopničke. "Danes ponovno lep ekipni uspeh, upajmo, da jutri tudi mi slišimo himno na Holmenkollnu," je po sobotni tekmi dejal glavni trener Zoran Zupančič. Se mu bo želja uresničila?

Kot prva od šesterice Slovenk bo nastopila Katra Komar (številka 7), sledile bodo Maja Vtič (12), Jerneja Brecl (21), Špela Rogelj (28), Bogataj (37) in Križnar (38).

Avstrijka Marita Kramer ima v skupnem seštevku svetovnega pokala 200 točk prednosti pred drugo Niko Križnar. Če bo njen seštevek po današnji tekmi vsaj 200 točk, si bo že danes zagotovila kristalni globus.

Prihodnji konec tedna zaključek sezone v Nemčiji

Ženska skakalna karavana se bo po današnji tekmi preselila v Nemčijo, kjer jo prihodnji konec tedna čaka zaključek letošnje sezone sezone svetovnega pokala. Gostil ga bo Oberhof, kjer bosta dve individualni tekmi.

Prvotni spored je predvideval, da se bo sezona, kot je v navadi v zadnjih letih, končala na turneji Blue Bird v Rusiji, a je Mednarodna smučarska zveza zaradi ruske invazije na Ukrajino vse tekme na območju Rusije odpovedala.

Oslo, prolog



