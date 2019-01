Najuspešnejši avstrijski trener ostro nad rojake

67. novoletna turneja je največji nasmešek narisala japonskemu taboru, v katerem je 22-letni Rjoju Kobajaši s štirimi zmagami dokazal, da je ta trenutek najboljši skakalec v karavani. Ob Japoncih so bili lahko zadovoljni tudi Nemci, ki pred turnejo niso imeli izrazitega favorita za vrh, a sta se z drugim oziroma tretjim mestom na turneji izkazala tako Markus Eisenbichler kot Stephan Leyhe.

Precej manj zadovoljni so bili Kamil Stoch in Piotr Žyla, ki sta na turnejo prišla kot drugi in tretji skakalec zime, ter skromni Slovenci (na 20. mestu je bil najboljši Timi Zajc). Skromni so bili ekipno tudi rezultati gostiteljev drugega dela tekmovanja, Avstrijcev. Daniel Huber je turnejo končal na devetem mestu, Stefan Kraft, ki je bil sicer trikrat na stopničkah, pa ga je polomil v Garmisch-Partenkirchnu in končal kot 17.

Glavni trener Andreas Felder, ki je vodenje avstrijske reprezentance prevzel pred to sezono, razumljivo ni skakal od veselja, a velike drame po turneji ni delal. Precej bolj oster je bil nekdanji trener Avstrijcev Alexander Pointner, ki je v zlatih časih s svojimi "super orli" vselej meril na vrh.

"Na novoletni turneji sem opazoval in videl, da skoraj vse reprezentance znajo delati na najvišji profesionalni ravni, le Avstrijci delajo tako, kot se je delalo pred 20 leti. Prišel je čas, ko se bo morala avstrijska smučarska zveza učiti od drugih. Osredotočiti se je treba na razvoj mladih in na ustrezno razdelitev dela. A vprašanje je, ali je to v tako zastareli organizaciji sploh mogoče," je 47-letnik v pogovoru za Kleine Zeitung s prstom pokazal na organizacijske metode avstrijske organizacije, na katerih se je po njegovem mnenju nabralo že precej prahu.

Pointner vzrok težav vidi tudi v tem, da so mnogi izkušeni Avstrijci raje kot doma delo poiskali v tujini, tako da je Avstrija ostala brez največjih strokovnjakov.

Mož, ki je v najboljših časih Thomasa Morgensterna, Gregorja Schlierenzauerja, Wolfganga Loitzla, Andreasa Koflerja in Martina Kocha Avstrijce vodil do 32 kolajn na največjih tekmovanjih, štirih zlatih globusov in šestih skupnih zmag na novoletni turneji, tudi za tremi stopničkami Krafta na turneji ne vidi nobenega sistemskega dela.

"Kraft je našel staro formo, a mislim, da nihče v ekipi ne ve, kako in zakaj mu je to uspelo," je še povedal prekaljeni trenerski maček, ki je severne sosede vodil do pomladi 2014.

Na Pointnerjeve kritike se je odzval tudi njegov nekdanji prvi mož Morgenstern, ki je njegove besede označil za neresnične ter dodal, da je večina zdajšnjih avstrijskih skakalcev v preteklosti tako ali tako delovala še pod Pointnerjevo taktirko.

Vrnitev v Predazzo

Skakalci se bodo konec tedna preselili v Predazzo, ki je zadnjič skoke na najvišji ravni gostil leta 2013, ko je tam potekalo svetovno nordijsko prvenstvo. To bo letos februarja v Seefeldu.

