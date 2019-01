Umetnik z Japonske, ki je Porscheja z razlogom dal na stranski tir

Tako kot smo pred leti občudovali Gregorja Schlierenzauerja, pred tremi leti Petra Prevca, nedavno Kamila Stocha, so zdaj vse oči uprte v 22-letnega Japonca Rjojuja Kobajašija.

V enajstih tekmah je kar osemkrat zmagal, prepričljivo osvojil prestižno novoletno turnejo, hkrati pa prav v Bischofshofnu postavil nov mejnik. Sicer se je kot tretji v zgodovini podpisal pod poker zmag na turneji štirih skakalnic, a mu je ta podvig uspel kot najmlajšemu do zdaj. "Izredno sem vesel tega dosežka. Ne morem verjeti," je bil v svoje slogu redkobeseden junak te sezone.

Rjoju ima še dva brata in sestro. Najstarejši Junširo je nase opozoril v prejšnji sezoni, v tej pa je vse v znamenju Rjojuja, ki je drugi po starosti. Po karakterju sta povsem različna. Če je Junširo umirjen, je Rjoju poln adrenalina in živahen. Zase pravi, da je neo-Japonec: "Sem nor Japonec."

Nor je tudi na hitrost in s Porschejem Caymanom je velikokrat preizkušal limite. Pred časom ga je prav vožnja z avtom tako fascinirala, da z glavo ni bil povsem pri skokih. Vsaj tako pravi njegov trener na Japonskem, da ni bil z glavo le pri skokih. In ta je 43-letni Finec Janne Väätäinen, ki dela v klubu, katerega član je tudi legendarni Noriaki Kasai.

Dosežki Rjojuja Kobajašija po sezonah 2015/16 (skupno v svetovnem pokalu: 42.) - Trikrat uvrstitev med dobitnike točk

- Najvišja uvrstitev 7. mesto v Zakopanah 2016/17 (skupno v svetovnem pokalu: /) - Brez točk 2017/18 (skupno v svetovnem pokalu: 24.) - Trinajstkrat med dobitniki točk

- Najvišja uvrstitev 6. mesto v Lahtiju 2018/19 (skupno v svetovnem pokalu: trenutno 1.) - Osem zmag, dvakrat tretje mesto in enkrat sedmo

Postavili so mu pravila

Nenehno so mu dopovedoval, da mora bolj delati, kar mu ni najbolj dišalo. Foto: Sportida "Nenehno sem mu dopovedoval, da mora bolj delati, kar mu ni najbolj dišalo," se spominja Finec, ki je že leta 2012 opazil Rjojuja, ko je bil ta star še 14 let in v hipu videl, da pred njim stoji naravni talent.

Pred tem je finski strokovnjak delal z legendarnim Jannejem Ahonenom, od leta 2010 pa je na Daljnem vzhodu, kjer se je poročil tudi z Japonko.

Če bo kdo znal delati s športniki z nekoliko drugačnim značajem, kot ga Rjoju ima, je to prav Väätäinen. Ko je bil na Finskem, je imel pod svojim okriljem tudi razvpitega Harrija Ollija, ki je rad popival. "Rjojuju smo postavili pravila. Natančno ve, kaj lahko počne in česar ne," poudarja Finec.

Mislil je, da je talent dovolj

Hitro je na svoji koži okusil, da le talent ne prinaša končnega zadovoljstva. Foto: Sportida Za Kobajašija so govorili, da je velik talent, a je hitro na svoji koži okusil, da le talent ne prinaša končnega zadovoljstva. Na krstu v svetovnem pokalu je bila leta 2016 v Zakopanah odličen sedmi. Vsi so pričakovali, da bo šla njegova pot le navzgor.

A se je hitro zaustavila. Prav zaradi karakterja jih je hitro dobil po grbi. V sezoni 2016/17 ni osvojil niti točke svetovnega pokala. Nato je začel z njim delati prav finski strokovnjak. "Priznam, včasih sem bil bolj len," pravi Rjoju, ki nosi tri zapestnice okoli desnega zapestja.

V tej zimi je postavil nove smernice. Medtem ko je sam pred tem na videoposnetkih preučeval konkurenco in se od nje učil, je zdaj zgodba obratna. Vsi gledajo Japonca, kako je tako hitro po odskoku z mize že postavljen v fazo za letenje.

Izbral je alternativo trenutnemu trendu

Posebnež in umetnik, ki uživa v skokih. Foto: Sportida Da je nekaj posebnega, se strinjajo vsi. Nemški skakalec Andreas Wellinger, ki je v očitni krizi, je nazorno opisal japonskega skakalca: "Naš majhni Japonec leti po zraku kot kos papir."

Legendarni avstrijski skakalec Toni Innauer je izpostavil, da si Kobajaši novo pravilo – masa športnika se meri brez skakalnih čevljev – interpretira drugače kot večina skakalcev. Visok je 1,74 metra, in celotno težo, ki je izmerjena brez čevljev, ne kompenzira s krajšimi smučmi, vendar z več telesne mase. Z 245 centimetri so njegove smuči daljše od ostalih. "To je alternativa trenutnemu trendu in očitno deluje," poudarja Avstrijec.

Njegov trener izpostavlja, da je Kobajaši poseben. Opisuje ga kot umetnika, ki rad nastopa in se igra DJ-a. In trenutno res plešejo vsi po njegovih ritmih. V Bischofshofnu se je razveselil prve velike lovorike v karieri. Visoko v zrak je dvignil zlatega orla, ki ga prejme najboljši na novoletni turneji. In to na veliki način - s pokrom zmag. Po Kazujošiju Funakiju je tako postal drugi Japonec s tovrstnim podvigom. 21 let so torej Japonci čakali na novega junaka, ki pa ima poseben cilj.

Kaj o njem še pravijo strokovnjaki Avstrijski trener Andreas Felder ga je označil kot super talenta, prvi mož poljske reprezentance Stefan Horngacher je izpostavil, da nihče v karavani ne pride tako hitro v optimalno fazo leta po odskoku z mize. Selektorja Nemčija in Norveške Werner Schuster in Alexander Stöckl sta ga že na poletnem grand prixu označila kot kandidata za vrhunske dosežke v zimi.

Gleda proti Schlierenzaurjevem rekordu

Bo po številu zmag ujel velikega Gregorja Schlierenzauerja? Foto: Sportida Pred dnevi je moral odgovarjati, če se vidi zmožnega preskočiti Petra Prevca po številu zmag v eni sezoni. Letvica je postavljena pri številki 15, Japonec pa se je zasmejal in dejal: "Zakaj pa ne bi bil tega zmožen?" Po uspehu v Bischofsohnu je oddaljen še sedem zmag, do konca sezone pa je še sedemnajst tekem.

Vidi se, da ima veliko željo po zmagovanju. In to takšno, da ga zanima rekord velikega Schlierenzauerja, ki je v karieri na najvišji stopnički odra za zmagocalce stal na 53 tekmah svetovnega pokala. Rjoju je po Bischofshofnu pri številki osem. "Še vedno ima prostor za napredek. Če bo rastel v pravi smeri, bo lahko v naslednjih letih eden najboljših skakalcev na svetu," pa je še o svojem varovancu dejal Väätäinen.