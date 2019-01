Vrnitev v neslavno preteklost in iskanje prave poti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novoletna skakalna turneja je spustila zastor in čas je, da se preštejejo junaki in osmoljenci. Osrednje ime je brez kančka dvoma Japonec Rjoju Kobajaši, med tiste druge pa spada večina slovenskih skakalcev. Strokovno vodstvo bo imelo v nadaljevanju sezone veliko dela, da bo obrnilo trend v bolj pozitivno smer, sicer se bo vse več govorilo o tistih, ki so na vrhu piramide.