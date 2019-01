Popolnoma razočaran

Potem ko je moral Goran Janus lani zapustiti mesto glavnega trenerja slovenske reprezentance, se je na izpraznjen stolček usedel Gorazd Bertoncelj, ki je letos na svoji koži občutil več pritiska, kot ga je bil navajen pri delu z mladimi. Že v krstni sezoni se ubada s številnimi nevšečnostmi, kot so poškodbe in bolezni pri ključnih skakalcih, prav tako pa na prvem vrhuncu sezone izkupiček ni bil takšen, kot si je želel oziroma kot ga je načrtoval - Timi Zajc je bil skupno 20, Anže Semenič pa 28..

Letošnjo turnejo ste doživeli drugače kot lansko. Koliko težje je bilo?

Težje je bilo, ker sem nosil popolno odgovornost do tekmovalcev, ekipe. Lani sem bil tukaj kot pomočnik in svetovalec za mlajše skakalce. Osebni pritisk je bil večji.

Slovenski skakalci so se podpisali pod zgolj sedem uvrstitev med dobitnike točk na štirih tekmah novoletne turneje, od tega pod tri Timi Zajc. Lani smo kritizirali Gorana Janusa, ker ni bilo presežka, kljub temu pa je bilo v Bischofshofnu šest slovenskih orlov med dobitniki točk. Kako vi gledate na vse skupaj?

Popolnoma smo razočarani. Pričakovali smo precej več. Pred turnejo smo ocenjevali, da smo tehnično dobro pripravljeni, a ni bilo tako.

Ali je težava pri selekcioniranju? Je preveč mladih?

Na prvih dveh postojankah sta bila brata Prevc. Vsaj Peter je izkušen, drugih boljših nimamo. Tilen Bartol je včeraj opravil šele prvo tekmo, drugi so na prenizki ravni.

Pričakujete kakšen klic strokovnega sveta?

Lahko ga pričakujemo. Pogovor lahko pomaga. Tisti, ki delamo, moramo narediti najboljše poteze. Le sami sebi lahko pomagamo.

"Veliko energije in prizadevnosti smo vložili. Sezone še ni konec. Verjamem, da nas čakajo še lepši rezultati." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pred sezono niste pričakovali takšnega padca. Kako težko je vse skupaj?

Vložili smo veliko energije in prizadevnosti. Sezone še ni konec. Verjamem, da nas čakajo še lepši rezultati. Novoletna turneja mora čim prej v pozabo, mi pa moramo gledati naprej. Sezono moramo izpeljati do konca najbolje, kar se da.

So čevlji Gorana Janusa veliki?

O tem nisem razmišljal. Naš cilj je bil, da ustvarimo zelo močno ekipo in da smo konkurenčni. Ne le s posamezniki, ampak s celotno ekipo. Da se fantje znajo povezati. Skupinska dinamika med tekmovalci je zelo dobra. Ni nam pa uspelo na splošno. Med sezono smo imeli kar nekaj nevšečnosti s poškodbami in boleznimi. Tu imamo še precej rezerv. Peter Prevc, Tilen Bartol, Žiga Jelar …

Ste pred novoletno turnejo naredili vse, kar ste imeli v načrtu?

V Planici in tudi v Kranju smo imeli odlične vadbene pogoje. Zelo smo bili zadovoljni, morda prezadovoljni glede na pripravljenost na treningih. A to na tekmah nič ne pomeni. Tam vidiš resnično vrednost. Lahko si na treningu odličen, na tekmi pa se občutki začnejo izgubljati, forma padati. Tistim, ki so psihološko nestabilni, se tehnika hitro poruši, prav tako predstava. Potem gre vse narobe.

Kako to, da ste šli povsem za konec pred turnejo na skakalnico v Kranj, ki nima snežne podlage kot tista v Planici?

Tako smo se odločili, ker nam je bila pomembna ledena smučina. Skakalnica je manjša. Namen je bil, da dodatno treniramo odskok, fazo odskoka, zato smo se odločil za Kranj. Planiška 120-metrska je resnično velika in tam je poudarek na letenju.

"V Planici in tudi v Kranju smo imeli odlične vadbene pogoje. Zelo smo bili zadovoljni, morda prezadovoljni glede na pripravljenost na treningih. A to na tekmah nič ne pomeni. Tam vidiš resnično vrednost. Lahko si na treningu odličen, na tekmi pa se občutki začnejo izgubljati, forma padati." Foto: Ana Kovač Pa vendarle je v Planici tudi 90-metrska, ki je bila zasnežena.

Tamkajšnja skakalnica je sicer v redu, vendar smo se odločil za kranjsko. Bližja nam je bila, bolj domača, določene stvari smo še preizkušali. Ta v Kranju je naš bazični skakalni center.

Pa to ni vplivalo na to, da se je skakalcem ravnovesje porušilo, ker so šli s snega na plastiko?

Ne, to ni povezano. Doskok je na plastiki lažji, to je edina razlika.

V tej sezoni blesti Rjoju Kobajaši. Koliko ga analizirate, glede na to, da briljira?

Normalno je, da ga gledamo. Je tipičen primer sodobnega skakanja. Najboljši ustvarjajo trende v skokih in nasploh v športu. V vseh fazah je izredno močan. Je zelo eksploziven in hiter. Iz odskoka gre zelo hitro v prelet. V fazi leta izredno dobro postavi smuči in telo. Izjemen je.

Ali se da kakšne njegove značilnosti preslikati na drugega skakalca v krajšem časovnem obdobju ali je za ta korak potreben daljši časovni proces?

Delno se da, vendar je treba eksplozivnost, hitrost in lahkotnost v gibanju trenirati dlje časa – sezono ali dve. Kopirati se ne da, ker ima vsak posameznik svoje morfološke značilnosti. Približevati pa se je treba sodobnim trendom. Opazovati je treba najboljše. Znotraj trenda se potem prilagodiš skakalcu. Andreas Stjernen ne more skakati enako kot Kobajaši, ker je velik, če dam primer.

"Normalno je, da gledamo Kobajašija. Je tipičen primer sodobnega skakanja. Najboljši ustvarjajo trende v skokih in nasploh v športu. V vseh fazah je izredno močan. Je zelo eksploziven in hiter. Iz odskoka gre zelo hitro v prelet. V fazi leta izredno dobro postavi smuči in telo. Izjemen je." Foto: Sportida Verjetno ste pred tremi leti podrobneje preučevali Petra Prevca, ki je imel takrat sanjsko sezono, tako da so vsi opazovali njega. Koliko je razlike v primerjavi s Kobajašijem danes?

Peter je bil v svojem obdobju izjemen. Trendi so šli v zadnjih treh letih zelo navzgor. Znižale so se zaletne hitrosti, več je poudarka na eksplozivnosti, hitrosti prehoda od odskoka v fazo leta. V zraku mora biti še bolj natančna postavitev smuči in telesa. Močno je šlo naprej.

Koliko bi Peter potem potreboval, da bi ujel ta trend?

Pri Petru zaradi težav z gležnjem nismo imeli na razpolago prav veliko manevrskega prostora. Dva meseca, pa še to smo hiteli. Nismo želeli komplicirati. Želeli smo, da vstopi v svetovni pokal, vendar je bil to zelo kratek čas, da bi korenito spremenili stvari v njegovi tehniki ali eksplozivnosti. Mislili smo, da bo šlo. V Engelbergu je začel obetavno, nato pa se mu je v Oberstdorfu že porušilo.

Po tisti sanjski sezoni je začel padati in ne more ujeti priključka z najboljšimi. Ali težavo vidite tudi v glavi?

Včasih je potrebna le drobna stvar. Spočiti in ohladiti glavo, začeti znova in izničiti slabe stvari. Včasih je potrebnega zelo malo časa, da se trend spremeni, zlasti če si dobro pripravljen. Če nisi dobro pripravljen v vseh pogledih, tudi psihologija ne pomaga. Takrat skakalec potrebuje več časa.

"Peter je perfekcionist. Želi si odličnih rezultatov. Pred operacijo je imel izredno visoko postavljene cilje. Pričakovanja je nato odmislil in se osredotočil na tehnični del, izvedbo. Vendar znotraj psihe vedno obstajajo visoki cilji, kar je obremenjujoče." Foto: Žiga Zupan/Sportida Navzven je videti, da ga glava in predvsem želja po stiku z najboljšimi nekoliko bremenita. Kako vi vidite vse skupaj?

Peter je perfekcionist. Želi si odličnih rezultatov. Pred operacijo je imel izredno visoko postavljene cilje. Pričakovanja je nato odmislil in se osredotočil na tehnični del, izvedbo. Vendar znotraj psihe vedno obstajajo visoki cilji, kar je obremenjujoče.

Ali je bila operacija nujna?

Morda ne za letošnjo sezono, ampak slej ko prej bi bila nujno potrebna. Odločili smo se, da čim prej opravi ta korak.

Ali ste se skupaj odločili zanj?

Da, ker je bil gleženj slabo gibljiv - kalcinacija hrustanca spredaj in trn. Določene ligamente je imel zelo šibke, ohlapne. To je bilo treba operirati.

Kakšen terminski načrt ste si zadali za njegovo vrnitev v karavano najboljših?

Če gledam za nazaj, smo se z vseh strani potrudili. Ne bom rekel maksimalno, ampak tisto, kar smo mislili, čim bolj. Tako z vidika medicine, fizioterapevtov, maserjev, z naše strani. Peter se je izjemno trudil, izpolnjeval vse naloge in še kaj več. Težko bi rekel, da česa nismo naredili dovolj dobro. Za naprej pa potrebuje trening, mirnost in sproščenost, da si bo začel zaupati.

Po prvi operaciji gležnja niste imeli v načrtu takšnega rehabilitacijskega programa, kot ga je imel v drugo, ko je bil med drugim tudi v toplicah. Bi moral imeti takšen režim že po prvi operaciji?

Vprašanje je, ali bi bilo kaj drugače. V gleženj je prišla bakterija, prišlo je do vnetja. Tudi če bi šli na počasnejši postopek, kot je bil po drugi operaciji, ne vem, ali bi bilo kaj drugače. Če je bakterija, to ne igra vloge.

"Domen je še relativno mlad. Še vedno je najstnik, star 19 let. Dozoreti bo moral v teh stvareh. Premalo je še osredotočen na stvari, ki spremljajo šport. Veliko drugih stvari ga zanima, kar je tudi prav. Če hočeš imeti stabilno sezono, moraš od aprila delati enajst mesecev in biti ob tem osredotočen. Zato so tudi takšni rezultati." Foto: Sportida Kaj pa Domen Prevc in njegova nestanovitnost? Ali je sploh skakalec, ki je lahko eno sezono konstanten do konca?

Za zdaj še ni. Domen je še relativno mlad. Še vedno je najstnik, star 19 let. Dozoreti bo moral v teh stvareh. Premalo je še osredotočen na stvari, ki spremljajo šport. Veliko drugih stvari ga zanima, kar je tudi prav. Če hočeš imeti stabilno sezono, moraš od aprila delati enajst mesecev in biti ob tem osredotočen. Zato so tudi takšni rezultati. Letos je odlično začel v Ruki. V Rusiji, kjer so bili težki pogoji, je skakal še dobro, sledil pa je padec. V Engelbergu je sicer pokazal fantastičen skok s padcem, nato pa mu je forma začela padati. Potrebuje kar nekaj časa, da se bo vrnil.

Kako to, da se poleti pri trening skokih ne zmeni za telemark? V tej sezoni je prav zaradi doskoka naredil dve identični napaki, ko mu je leva smučka spodvihala desno in je sledil padec. Zaradi tega je izgubil stopničke in morda tudi formo …

Vsakemu rečeš, kar je zanj najboljše, da mu bo prineslo rezultate. Tako delamo tako trenerji kot tudi psihologi. Tu je ustroj strokovnjakov. Fantje imajo svojo glavo, včasih malce pozabijo, včasih naredijo po svoje. Borimo se proti temu. Vsak je drugačen in to so osebnostne lastnosti športnika.

"Tehnika Timija je v fazi leta dobra. Zelo močan je. Drugi strokovnjaki iz tujine ga občudujejo, zlasti njegovo postavitev smuči v zraku. V tem je zelo močan." Foto: Reuters Je pa zato bolj osredotočen videti Timi Zajc, ki je naš najboljši v tej sezoni. Koliko je zanj dobrodošlo, da počasi prihaja proti stopničkam in da se mu ta pot ni odprla čez noč? Tudi Peter Prevc je imel podobno, daljšo pot.

Peter se je kar nekaj let razvijal. Verjel je vase. Postopno je začel dobivati zmagovalno miselnost. Pomembno je, da je tekmovalec maksimalno motiviran, osredotočen. Mora verjeti vase in biti potrpežljiv.

Timi je?

Mislim, da je. Ob zadnjem skoku v Innsbrucku mu je le ušlo. Želel je dodati. V skokih je zelo pomembna preciznost. Odskočiti je treba maksimalno. Če začneš prehitevati, moraš vse potem zavirati. Ne da se skakati na glavo. V Bischofshofnu se mu je pripetila nevšečnost z zadrgo. Ne vem, kako se lahko to zgodi. Tudi pri navadnih oblačilih se zadrga zatakne za notranji rob. Očitno je bila prisotna nervoza. Ko tekmovalec vleče navzgor na silo, se zatakne. Štarter mu jo je zalepil s srebrnim lepilnim trakom. Vse skupaj je dodatno porušilo štartno proceduro.

Ali je Timi tip novodobnega skakalca?

Ima zelo dobro psihološko pripravo. Osredotočen je. Ve, kaj želi. Ne zanimajo ga kaj dosti druge stvari kot smučarski skoki. Njegova tehnika v fazi leta je dobra. Zelo močan je. Drugi strokovnjaki iz tujine ga občudujejo, zlasti njegovo postavitev smuči v zraku. V tem je zelo močan.

Slovenija ima torej novega aduta za letalnice. Letos ga lahko pričakujemo na letalnicah, glede na to, da je dopolnil 18 let.

Z njim bomo dobili novo orožje za letalnice. Prišel je njegov čas, ko se bo lahko spustil po letalnicah. Nima tehničnih težav. Zelo stabilen je in uravnotežen v fazi leta.