Konec dolgega norveškega ali nemškega čakanja?

Po svetovnem prvenstvu v poletih v Planici je čas za drugi vrhunec sezone smučarskih skakalcev, 69. novoletno turnejo, ki bo prav tako potekala brez prisotnosti gledalcev. Bitka za zlatega orla se bo v Oberstdorfu s kvalifikacijami začela ob 16.30. Glavna favorita sta serijski zmagovalec Norvežan Halvor Egner Granerud in Nemec Markus Eisenbichler. Norvežani na zmagovalca turneje čakajo od leta 2007, Nemci še pet let dlje. V slovenskem taboru največ pričakujejo od Anžeta Laniška, cilj je vsaj en skakalec med deseterico.

Štiri prizorišča, osem skokov, en seštevek

Turnejo štirih skakalnic so prvič izpeljali leta 1953 in vse od takrat, z redkimi izjemami, skakalci nemško-avstrijski teden začnejo v Oberstdorfu, nadaljujejo v Garmisch-Partenkirchnu in Innsbrucku, končajo pa v Bischofshofnu. Gre za specifično tekmovanje, na katerem v boju za glavno nagrado praktično ni prostora za napake. Zmagovalec je tisti, ki po osmih skokih zbere največ točk. Seštevajo se točke, prejete za vsak skok (seštevek metrov, razmer in ocen), in ne tiste za razvrstitev po mestih. Skakalci sicer tudi na teh tekmah bogatijo račun svetovnega pokala.

Posebnost novoletne turneje je skakanje v parih in izločanje v prvi seriji. V tej tekmovalci skačejo v 25 parih, v katere so razvrščeni glede na kvalifikacijsko uvrstitev. Zmagovalec kvalifikacij se pomeri s 50. iz kvalifikacij, drugi z 49. ... Zmagovalec para se uvrsti v finalno serijo, v kateri je prostor še za pet srečnih poražencev.

Le enkrat v zgodovini se je zgodilo, da sta imel po seštevku osmih skokov dva skakalca na vrhu enak izkupiček. Jakub Janda in Janne Ahonen sta turnejo skupaj osvojila leta 2006. Finec je sicer rekorder po številu zmag na turneji, zmagal je petkrat. Foto: Guliverimage

Ahonen petkrat, le enkrat dva zmagovalca

Največkrat se je skupne zmage veselil Finec Janne Ahonen, še danes edini, ki mu je konkurenco na novoletni turneji uspelo ugnati petkrat (1998/99, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08). Le enkrat v zgodovini se je zgodilo skoraj nemogoče, in sicer sta se po zadnji postaji veselila kar dva tekmovalca. Ahonen in Čeh Jakub Janda sta leta 2006 po seštevku osmih skokov oba zbrala 1.081,5 točke.

Le trem tekmovalcem v zgodovini je uspel t. i. popolni grand slam. Nemec Sven Hannawald (2001/2002), Poljak Kamil Stoch (2017/18) in Japonec Rjoju Kobajaši (2018/19) so do skupne zmage prišli s pokrom zmag.

Favoriti?

Eden od glavnih favoritov Halvor Egner Granerud bo napadal šesto zaporedno zmago. Foto: Sportida

V najožjem krogu favoritov za zlatega orla, zadnjega je osvojil Poljak Dawid Kubacki, se tokrat največkrat pojavljata imeni zmagovalcev posamičnih tekem letošnje sezone svetovnega pokala.

Nosilec rumene majice Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je na novoletno turnejo pripotoval s popotnico petih zaporednih zmag v pokalu. Če bi zmagal tudi v Oberstdorfu, bi se po številu zaporednih zmag izenačil z rekorderji Ahonenom, Thomasom Morgensternom, Gregorjem Schlierenzauerjem in Rjojujem Kobajašijem. Sedem jih ni povezal še nihče.

Mnogi stavijo na drugega skakalca sezone Markusa Eisenbichlerja. Nemci na skupno zmago čakajo že od leta 2002, ko je s pokrom zmag slavil Sven Hannawald. Foto: Vid Ponikvar

Najresnejši tekmec Vikinga je po mnenju mnogih strokovnjakov Nemec Markus Eisenbichler, ki je pred Granerudovo serijo zmagal na uvodnih individualnih preizkušnjah. Mnogi menijo, da je Bavarec mentalno močnejši od Norvežana.

Norveški tabor, ki ima svoje železo tudi v tretjem skakalcu sezone Robertu Johanssonu, na skupno zmago novoletne turneje čaka že od leta 2007, ko je slavil Anders Jacobsen, nemški pa še pet let dlje. Zadnji nemški zmagovalec je bil "popolni" Hannawald leta 2002.

Svetovni prvak v poletih iz Planice Karl Geiger je koronavirus prebolel brez simptomov. Med tednom je že prejel negativni test, v nedeljo pa opravil novo testiranje. Foto: Vid Ponikvar

Med favoriti je tudi svetovni prvak v poletih Karl Geiger. Nemec na zadnji postaji svetovnega pokala v Engelbergu zaradi pozitivnega testa na covid-19 ni skakal, po Planici je večino časa preživel v izolaciji. V zadnjem tednu je že prejel negativen test, nakar je v nedeljo moral še na eno testiranje, tako se ga danes pričakuje v kvalifikacijah.

Visoko uvrščajo tudi dvakratnega zmagovalca turneje Stocha, pa njegovega rojaka Piotra Zylo. Poljaki so sicer v nedeljo prejeli neprijetne novice, Klemens Muranka je moral zaradi pozitivnega testa na covid-19 v samoizolacijo.

Japonci največ pričakujejo od Jukije Sata, Slovenci od Anžeta Laniška, Avstrijci od Daniela Huberja ter povratnika po koronavirusu in težavah s hrbtom Stefana Krafta.

Mogoča so tudi presenečenja, za eno največjih v zadnjih časih je leta 2014 poskrbel Avstrijec Thomas Diethart.

Slovenci?

V slovenskem taboru največ pričakujejo od trenutno petega skakalca svetovnega pokala Anžeta Laniška. Foto: Sportida

Slovenija se je dvakrat veselila skupne zmage na novoletni turneji. Prvemu je v sezoni 1996/97 uspelo Primožu Peterki, leta 2016 je uspeh ponovil Peter Prevc.

Podobnih apetitov v slovenskem taboru tokrat ni. Glavni trener Robert Hrgota bo lahko računal na šesterico. V Nemčiji začenjajo Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Žiga Jelar, Peter Prevc, Domen Prevc, Cene Prevc. Največ pričakujejo od petega skakalca sezone Laniška, ki je v seštevku turneje za zdaj najvišje končal lani na 21. mestu.

Robert Hrgota upa na vsaj enega tekmovalca med deseterico. Foto: Vid Ponikvar "Najboljšo formo kaže Anže Lanišek, ki je stabilen, na visoki ravni, od njega se tudi največ pričakuje. Ostali fantje so si zelo blizu, po posameznih skokih tudi Anžetu. Predvsem bi rad videl, da na tekmah opravijo svoje najboljše skoke. Rezultatsko bo pa zelo odvisno, upam, da bo vsaj eden med deseterico. Vemo, da je ta turneja malo posebna, sestavljena je iz osmih skokov. Rad bi, da se ostali približajo Anžetovi ravni, potem mislim, da lahko naredimo dober, močen ekipni rezultat. Menim, da so fantje kar dobro pripravljeni," je pred odhodom v Nemčijo dejal Hrgota.

V seštevku lanske turneje sta najvišje končala Domen (7. mesto) in Peter Prevc (8. mesto).

Novost: testi na vsakem koraku, gledalcev pa nikjer

Podobnih prizorov na letošnji turneji ne bo, saj bo potekala brez prisotnosti gledalcev. Foto: Guliverimage

Letošnja novoletna turneja bo zaradi trenutne zdravstvene situacije zelo posebna. Skakalce in preostalo osebje ekip na vsakem koraku/prizorišču čaka testiranje na novi koronavirus. Z negativnim testom so morali priti že v Nemčijo.

Zaradi covid-19 bo skakalce pričakala tudi neprijetna novost na turneji ob skakalnicah. Ob teh bi se na štirih postajah v normalnih razmerah zbralo okoli sto tisoč ljubiteljev skokov, tokrat gledalcev na tekmah ne bo.

Zmagovalec turneje bo za skupno zmago prejel dodatnih 20 tisoč švicarskih frankov (18.500 evrov). Zmagovalcu kvalifikacij bo pripadlo 5 tisoč evrov, zmagovalcu posamične tekme pa dobrih 9 tisoč evrov. Denarne nagrade bodo, podobno kot v svetovnem pokalu, pripadle vsem finalistom.

Spored 69. novoletne turneje Oberstdorf

Ponedeljek, 28. december:

14.30 uradni trening

16.30 kvalifikacije Torek, 29. december:

16.30 tekma Garmisch-Partenkirchen

31. december: 14.00 kvalifikacije

1. januar: 14.00 tekma Innsbruck

2. januar: 13.30 kvalifikacije

3. januar: 13.30 tekma Bischofshofen

5. januar: 16.30 kvalifikacije

6. januar: 16.45 tekma