"Fantje so kar sproščeni in dobro pripravljeni. Po Engelbergu so apetiti zrasli, a novoletna turneja je tako specifična, da je rezultatsko težko napovedovati. Želim si konstantnosti, čim manj padcev forme, da bi bil vsaj eden med deseterico, kar bo več, bo pa še toliko bolj dobrodošlo," pred začetkom drugega skakalnega vrhunca zime, novoletno turnejo, pravi glavni trener slovenske A-reprezentance Robert Hrgota.

Smučarskoskakalna karavana odšteva ure do začetka 69. novoletne skakalne turneje, ki se bo s kvalifikacijami začela v ponedeljek v Oberstdorfu. Glavni trener slovenske A-reprezentance Robert Hrgota je potnikom v Nemčijo Anžetu Lanišku, Boru Pavlovčiču, Žigi Jelarju in bratom Prevc (Petru, Cenetu in Domnu) namenil prost božični petek, v soboto sledita še zadnji trening in testiranje na novi koronavirus, v nedeljo pa bo karavana odrinila na prizorišče uvodne postaje drugega vrhunca sezone.

Najbolj prijetno ga je presenetil Domen

Domen Prevc si je v sredo kot zadnji zagotovil nastop pa nemškem delu skakalne turneje. Foto: Bobo Slovenci so v sredo opravili zadnji tekmovalni test pred Oberstdorfom, na državnem prvenstvu v Planici je prvak Lanišek znova potrdil svojo konstantnost in vlogo prvega slovenskega orožja na nemško-avstrijskem skakalnem prazniku. Na drugem mestu sta se zvrstila Peter in Domen Prevc, nad katerim je bil Hrgota najbolj presenečen.

"Glede na to, da po Engelbergu nismo opravili nobenega skakalnega treninga v Planici, sem bil kar pozitivno presenečen. Anže je znova odskakal na zelo visoki ravni, manjše napake so sicer bile, ampak je trenutno v dobri formi, tako da ga tudi kljub kakšni napaki na odskoku daleč odnese. Peter je zelo presenetil, stopnjeval je iz skoka v skok. Največje presenečenje pa je pripravil Domen, ker je naredil nek napredek. Dobro je odskakal tudi Tilen Bartol, a igra številk se je odločila, da na novoletno turnejo potuje Domen," je misli po tekmi na Bloudkovi velikanki v pogovoru za Planet TV strnil novi prvi mož trenerskega štaba.

Domen Prevc o skokih na državnem prvenstvu:

Ohranja enak pristop

Po trenerski menjavi - iz pomočnika Gorazda Bertonclja se je po aferi in svetovnem prvenstvu v poletih prelevil v glavnega trenerja - se je že povsem privadil na novo vlogo. "Z izjemo tega, da zdaj še zamahnem z zastavico, ni pretirano drugače. Poskušam ohranjati isti pristop, isti način razmišljanja. Mislim, da so me tekmovalci dobro sprejeli. Engelberg se je izšel res zelo dobro. Želim si, da bo čim več takih vikendov, se pa vsi skupaj zavedamo, da lahko pridejo tudi vikendi, ko ne bo tako super. Predvsem si želim, da kljub vzponom in padcem držimo neko rdečo nit skozi vso sezono."

Če so rezultati, je toliko lažje ...

Tako pred Hrgoto kot preostalimi člani slovenske odprave za novoletno turnejo so pestri dnevi. V boju za zlatega orla bodo skakalni tabori v dobrih desetih dneh zamenjali štiri postaje in odkljukali štiri individualne tekme.

"Če so rezultati, je toliko lažje, če ne gre, je seveda toliko težje. A verjamem, da bo s tem pristopom, ki ga imajo naši fantje, ta novoletna kar lep dogodek," se nadeja Hrgota. Foto: Vid Ponikvar "Lani sem prvič doživel čar te novoletne turneje. Ko se enkrat začne, poteka zelo hitro. Nekako sploh ne dojemaš, kako hitro gredo dnevi, kar naenkrat je tukaj 6. januar (zadnji dan turneje, op. a.). Če so rezultati, je toliko lažje, če ne gre, je seveda toliko težje. A verjamem, da bo s tem pristopom, ki ga imajo naši fantje, ta novoletna kar lep dogodek," o tem, kakšen zalogaj jih čaka, razmišlja nekdanji skakalec in dodaja, da je rezultatska napoved pred tako specifičnimi turnejami zelo nehvaležna.

Konstantnost in čim manj padcev forme

"Fantje so kar sproščeni in dobro pripravljeni. Po Engelbergu, ko smo imeli šest tekmovalcev med 20, so se apetiti vsem dvignili. A novoletna turneja je tako specifična, zamenjaš štiri skakalnice, tu so še vetrovni pogoji ..., da je rezultatsko zelo težko napovedovati. Glede na prikazano gre največ pričakovati od Laniška. Želim si, da bi bili konstantni, da bi stopnjevali, da ne bi bilo preveč padcev forme, da bi bil na koncu vsaj eden med deseterico, kar bo več, bo pa še toliko bolj dobrodošlo," o ciljih pravi Hrgota, ki pred avstrijskim delom zagotovo ne bo menjal nikogar od šesterice.

Anže Lanišek o zadnjih skokih v Engelbergu, kjer je bil 3. in 4., ter konstantnosti:

Morebitna menjava v Innsbrucku

Če bo po nemškem delu prišlo do menjave, bo v Avstriji nastopil Tilen Bartol. Foto: Sportida Če se komu nemški del ne bo izšel, bi tako do menjave lahko prišlo v Innsbrucku, kjer bodo kvalifikacije 2. januarja, dan pozneje pa tekma. Prvi v čakalnici, da zamenja koga od seksteta, je Tilen Bartol.

Po novoletni turneji, končala se bo 6. januarja v Bischofshofnu, takoj sledita dve tekmi v Neustadtu (8.-10. januar), po katerih se bo Hrgota pogovoril s Timijem Zajcem in njegovim klubskim trenerjem o morebitni vrnitvi v svetovni pokal.

Spored novoletne turneje Oberstdorf

28. december: 16.30 kvalifikacije

29. december: 16.30 tekma Garmisch-Partenkirchen

31. december: 14.00 kvalifikacije

1. januar: 14.00 tekma Innsbruck

2. januar: 13.30 kvalifikacije

3. januar: 13.30 tekma Bischofshofen

5. januar: 16.30 kvalifikacije

6. januar: 16.45 tekma

