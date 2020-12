Schlierenzauer ostal pred vrati avstrijske reprezentance

Nekdanji as smučarskih skokov Gregor Schlierenzauer no dobil povabila na novoletno skakalno turnejo.

Gregor Schlierenzauer je rekorder po številu zmag v svetovnem pokalu s 53 najvišjimi mesti, vendar je imel v zadnjih letih težave s formo in se je bojeval za redno mesto v reprezentanci, bil pa je tudi med avstrijskimi skakalci, ki so nedavno zboleli za novim koronavirusom. Do zdaj so si že vsi opomogli.

Zmagovalec novoletne turneje štirih skakalnic v letih 2012 in 2013 ni popolnoma odpisan. Morda bodo 30-letnega asa, ki je velika kristalna globusa za skupno zmago v seštevku svetovnega pokala osvojil v letih 2009 in 2013, vključili v reprezentanco za domači tekmi v Innsbrucku 3. januarja in v Bischofshofnu 6. januarja.

Zadnjo posamično zmago dosegel pred dolgimi šestimi leti

Schlierenzauer je najuspešnejši skakalec v svetovnem pokalu smučarjev skakalcev, a je zadnjo posamično zmago vpisal pred šestimi leti v Lillehammerju.

Več zmag ima le japonska predstavnica v ženskih smučarskih skokih Sara Takanaši, ta jih je do 9. marca letos zbrala 57.

