Prva želja negativni testi, nato konstantnost in približek Laniškovi ravni

Vse bližje je drugi vrhunec skakalne sezone, 69. novoletna turneja, na kateri bo slovenske barve lahko zastopala šesterica. Glavni trener Robert Hrgota je v ekipo uvrstil Anžeta Laniška, Bora Pavlovčiča, Žigo Jelarja, Petra Prevca, Domna Prevca in Ceneta Prevca.

Slovenska falanga je danes opravila zadnji trening pred odhodom v Oberstdorf, kjer bodo v ponedeljek ob 16.30 kvalifikacije za torkovo prvo individualno preizkušnjo. Ob treningu je skakalce pričakalo še eno "opravilo", ki je v novi sezoni pogosto na seznamu. Testiranje na novi koronavirus.

"Prva želja je, da bomo danes vsi negativni in da se lahko jutri odpravimo vsi na pot. Druga želja je, da bomo ostali vsi negativni na testiranjih, da bo zdravje služilo. Rezultatsko pa upam, da bo vsaj eden med deseterico," je na novinarski konferenci dobrih 12 ur pred odhodom v Nemčijo, tja bodo odpotovali malo po četrti uri zjutraj v nedeljo, dejal Hrgota.

Foto: Vid Ponikvar

Da bi se približali Laniškovi ravni

Razumljivo največ upov polaga na trenutno petega skakalca svetovnega pokala Laniška, ki je na zadnji postaji svetovnega pokala v Engelbergu, kljub bolečinam v hrbtu, končal na tretjem in četrtem mestu, sredi tedna pa v Planici ubranil naslov državnega prvaka.

"Najboljšo formo kaže Anže Lanišek, ki je stabilen, na visoki ravni, od njega se tudi največ pričakuje. Ostali fantje so si zelo blizu, po posameznih skokih tudi Anžetu. Predvsem bi rad videl, da na tekmah opravijo svoje najboljše skoke. Rezultatsko bo pa zelo odvisno. Vemo, da je ta turneja malo posebna, sestavljena je iz osmih skokov. Rad bi, da se ostali približajo Anžetovi ravni, potem mislim, da lahko naredimo dober, močen ekipni rezultat. Menim, da so fantje kar dobro pripravljeni," o splošnih pričakovanjih nemško-avstrijskih preizkušenj še dodaja 32-letni nekdanji skakalec, ki bo na novoletni turneji prvič v vlogi trenerskega šefa, a se s tem ne obremenjuje.

Anže Lanišek je najbolj vroče slovensko orožje. Trenutno je peti skakalec svetovnega pokala. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najbolj vroče slovensko orožje Lanišek zatrjuje, da mu hrbet ne dela več težav: "Hrbet je zdaj dobro, tako da zaradi njega ne pričakujem nobenih težav. Zadovoljen sem, da se mi je kljub težavam na zadnjih tekmah uspelo zbrati in narediti skoke, kot jih znam, kar je lepa popotnica za naprej. Turneje se bom lotil kot po navadi, šel bom skok za skokom, dan za dnem, potem bomo pa videli, kakšen rezultat bo to prineslo."

Kubacki brani orla Zlatega orla bo branil Poljak Dawid Kubacki, ki je po seštevku vseh postaj lanske novoletne turneje za 20 točk ugnal Norvežana Mariusa Lindvika, tretji je bil Nemec Karl Geiger. Svetovni prvak v poletih iz Planice je zadnjo postajo svetovnega pokala v Engelbergu izpustil zaradi pozitivnega testa na covid-19 in posledične samoizolacije. Nemci, ki bodo zaradi nacionalne kvote na prvih dveh postajah lahko nastopili z 12 skakalci. Med prijavljenimi je tudi Geiger. Ali bo lahko nastopil že v Oberstdorfu, uradno še ni znano.

Najbolje se je izšlo, ko je "šel od skoka do skoka"

Največ izkušenj z novoletno turnejo ima Peter Prevc, ki je v sezoni 2015/16 osvojil zlatega orla. "Zelo si želim, da bi pokazal kaj več, tudi zdaj v Planici. Kar smo odskakali, je bilo dobro. Šlo je na bolje. So pa tekme tiste, ki pokažejo, kaj je realno. Delal bom vse, da bom čim boljši. Do zdaj se je najbolje izšlo, ko sem šel od skoka do skoka. Vsak dan je treba pokazati dobre skoke," je razmišljal najstarejši od bratov Prevc, ki računanje na novoletni turneji vsako leto prepusti računalnikom.

Peter Prevc upa, da bo šla forma navzgor, računanje na novoletni turneji, v kateri šteje vseh osem serij, prepušča računalnikom. Foto: Vid Ponikvar

Lansko turnejo je končal na osmem mestu, mesto pred njim v seštevku pa je lani Bischofshofen zapuščal Domen Prevc, ki je zadnje dni preživel sproščeno, kot pravi, je poskrbel za počitek in "resetiranje" glave. Na turneji bomo videli tudi Ceneta, ki si je mesto zagotovil z dobrimi skoki v Engelbergu. 24-letnik upa, da ostane na ravni iz Švice ali pa jo še nekoliko dvigne: "Moji cilji so predvsem, da ne ostane zgolj pri enem vrhu, pri Engelbergu, da ne popustim, da ne grem navzdol, da vsaj ohranjam to raven, če bo šlo pa še kam višje, bom pa sam še najbolj vesel, preostali pa verjetno tudi."

Pavlovčič si želi konstantnosti

Bor Pavlovčič s prikazanim na državnem prvenstvu ni bil zadovoljen, mu je pa samozavest vlil poznejši trening. Foto: Sportida Trenutno drugi najvišje uvrščeni Slovenec v svetovnem pokalu, Bor Pavlovčič (12.), s skoki na državnem prvenstvu, na katerem je zasedel osmo mesto, ni bil zadovoljen, a mu je poznejši trening vlil samozavest. Kljub temu pa preskoka na novoletni turneji ne bo iskal. "Neki preskok je težko iskati, ker se lahko potem hitro kaj podre. Želim si konstante. Na državnem prvenstvu sem skakal precej slabo, ampak si tega nisem jemal preveč k srcu, sem pa naslednji dan skakal z Oraničem, naredil odličen trening, tako da grem samozavestno na tekme."

Dvoboj? Ali pa se bo še kdo vmešal? Glavna favorita za skupno zmago sta vodilni skakalec sezone, Norvežan Halvor Egner Granerud, ki se na turnejo odpravlja s popotnico petih zaporednih zmag v svetovnem pokalu, in Nemec Markus Eisenbichler, ki mu nekateri strokovnjaki pripisujejo več mentalne moči. V širši krog favoritov uvrščajo Geigerja, Poljaka Kamila Stocha, ki mu dajejo prednost pred rojakom, trenutno četrtim skakalcem Piotrom Zylo, visoko vidijo tudi Japonca Jukija Sata in petega v seštevku Anžeta Laniška.

Žiga Jelar je državno prvenstvo izpustil, saj je, ko je bila ekipa v Engelbergu, delal po svojem programu in opravljal tudi testiranja. Foto: Sportida

Jelar upa, da bo nasmešek pogost

Na "štartu" v Oberstdorfu bo tudi Jelar, ki ga v Engelbergu ni bilo v ekipi, izpustil pa je tudi državno prvenstvo. "Ker nisem potoval v Engelberg, sem delal po svojem programu, tako da smo se s štabom odločili, da je najbolje, da v miru izpeljem treninge. Tudi dresov še nisem imel doma, tako da je bilo treba še testirati, zato nisem želel hiteti in na tekmi nekaj poskušati, saj bi se lahko vse nekako podrlo. Če bo na novoletni turneji eksplozija, bo super. Predvsem pa grem uživat, upam, da bo nasmešek pogost," je Jelar pojasnil svojo odsotnost na državnem prvenstvu in pogled na novoletno turnejo.

Ta se bo začela v ponedeljek v Oberstdorfu, kjer bodo ob 16.30 kvalifikacije, dan zatem pa prva tekma. Vse skupaj se bo končalo v Bischofshofnu v sredo, 6. januarja. Že konec tedna pa nato takoj sledita novi tekmi v Neustadtu (9. in 10. januar).

Spored novoletne turneje Oberstdorf

28. december: 16.30 kvalifikacije

29. december: 16.30 tekma Garmisch-Partenkirchen

31. december: 14.00 kvalifikacije

1. januar: 14.00 tekma Innsbruck

2. januar: 13.30 kvalifikacije

3. januar: 13.30 tekma Bischofshofen

5. januar: 16.30 kvalifikacije

6. januar: 16.45 tekma

