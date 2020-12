"Eden bolj izrazitih favoritov v zgodovini"

Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen. Štiri prizorišča, štiri tekme, osem skokov in praktično nič prostora za napake, če želi skakalec 6. januarja v zrak dvigniti zlatega orla. Lani je glavna nagrada pripadla Dawidu Kubackemu, ki je po Adamu Malyszu in Kamilu Stochu postal tretji Poljak s skupno zmago na novoletni turneji.

Letos je največ oči uprtih v vodilnega skakalca svetovnega pokala, Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda, ki se v Oberstdorf odpravlja s petimi zaporednimi zmagami v svetovnem pokalu.

Konkurenca zaradi pozitivnih testov na novi koronavirus v tej sezoni resda skoraj nikoli ni bila popolna, enkrat pa je zmagal, potem ko ga je močno polomil Markus Eisenbichler, a več zmag, šest, je uspelo nanizati le Janneju Ahonenu, Thomasu Morgensternu, Gregorju Schlierenzauerju in Rjojuju Kobajašiju.

V norveškem taboru so sprejeli breme prvega kandidata za laskavo nagrado. Glavni trener Alexander Stöckl se ne spomni tako velikega favorita za naskok na vrh. "V preteklosti so mnogi na turnejo prišli v odlični formi, a še nikoli se ni zgodilo, da bi skakalec tja prišel neposredno s petimi zaporednimi zmagami v svetovnem pokalu," je na novinarski konferenci pred 69. novoletno turnejo razmišljal Avstrijec na čelu norveške reprezentance.

Halvor Egner Granerud je eden največjih favoritov za skupno zmago na prihajajoči turneji. Bo zdržal pritisk? Foto: Vid Ponikvar

V tej so skupno zmago novoletne turneje zadnjič slavili pred skoraj desetletjem in pol. Leta 2007 je vso konkurenco ugnal Anders Jacobsen.

Zadnji norveški zmagovalec novoletne turneje je Anders Jacobsen, to mu je uspelo leta 2007. Foto: Guliverimage "Novoletna turneja je najbolj tradicionalno tekmovanje, tja gremo s ciljem po veliki zmagi. V Granerudu, ki je bil v zadnjih tednih fantastičen, imamo najmočnejše orožje, a pomembno je, da ni edino," dodaja Stockl, ki ima na tretjem mestu svetovnega pokala Roberta Johanssona.

Tudi športni direktor Norvežanov Clas Brede Bråthen se je v pogovoru s TV2.no strinjal z Avstrijcem, da je Granerud eden večjih favoritov v zgodovini tekmovanja, in izrazil zaupanje, da bo zdržal pritisk: "V zgodovini je bilo le nekaj tekmovalcev bolj izrazitih favoritov, kot je trenutno Granerud. S tem izzivom se moramo spoprijeti."

24-letnik iz Osla, ki je ob lanskih neuspehih, ko se mu je skakalna kariera podirala, je pri napovedih bolj previden. "Želim si, da bi nadaljeval s takšnimi skoki, kot jih kažem zadnje mesece," je dejal Granerud in kot glavnega tekmeca označil svetovnega prvaka v poletih Karla Geigerja: "Njega je težko premagati. Dobro pozna skakalnice, skače dobro in stabilno." Nemci so Karla Geigerja prijavili med 12-erico, na katero računajo v Oberstdorfu, a vprašanje je, ali bo svetovni prvak iz Planice res lahko začel že na prvi postaji. O tem bo odločalo novo testiranje. Foto: Vid Ponikvar

Nemec je zadnje tekme zaradi pozitivnega testa na covid-19 izpustil. Vodstvo ga je sicer prijavilo med 12-erico, ki ima pravico nastopa na domačem delu turneje, a uradno še ni jasno, ali bo Geiger lahko nastopil v Oberstdorfu. O tem bo odločalo novo testiranje. "Karl je vse od pozitivnega testa povsem brez simptomov. Je zelo motiviran, med samoizolacijo se je pripravljal," je o varovancu dejal selektor Stefan Horngacher.

Markus Eisenbichler - po mnenju mnogih najresnejši tekmec Graneruda. Foto: Sportida

Zadnji nemški zmagovalec turneje Sven Hannawald - pisalo se je leto 2002. Foto: Guliverimage A po mnenju mnogih je nevarnejši Granerudov tekmec drugi skakalec sezone, Geigerjev rojak, Markus Eisenbichler. Velike možnosti mu pripisuje nekdanji trener Nemcev Werner Schuster, vanj verjame tudi nekdanji avstrijski skakalni zvezdnik Andreas Goldberger, ki meni, da je Bavarec mentalno močnejši.

Zadnja nemška skupna zmaga na novoletni turneji ima dolgo brado. Kot zadnji jo je leta 2002 s pokrom zmag osvojil Sven Hannawald.

Med imeni, ki bi lahko posegla visoko, se pojavljajo tudi Poljaki, predvsem Kamil Stoch, eden treh skakalcev, ki so turnejo osvojili s štirimi zmagami (2017/18). Ob njem in Hannawaldu je to uspelo še Rjojuju Kobajašiju (2018/19). Tokrat gre med Japonci najvišje pričakovati Jukija Sata.

Kamil Stoch - eden od treh skakalcev, ki je novoletno turnejo osvojil s pokrom zmag. To je uspelo še Nemcu Svenu Hannawaldu (2001/2002) in Japoncu Rjoju Kobajašiju (2018/19). Foto: Sportida

Avstrijci tokrat ne ciljajo na vrh, največ pričakujejo od Daniela Huberja, vprašanje je, kako je po koronavirusu in težavah s hrbtom pripravljen povratnik v svetovnem pokalu Stefan Kraft. V slovenskem taboru je prvo ime Anže Lanišek, trenutno peti skakalec sezone. Ob njem bodo turnejo začeli še Bor Pavlovčič, Žiga Jelar in bratje Prevc: Peter, Domen in Cene.

Spored novoletne turneje Oberstdorf

28. december: 16.30 kvalifikacije

29. december: 16.30 tekma Garmisch-Partenkirchen

31. december: 14.00 kvalifikacije

1. januar: 14.00 tekma Innsbruck

2. januar: 13.30 kvalifikacije

3. januar: 13.30 tekma Bischofshofen

5. januar: 16.30 kvalifikacije

6. januar: 16.45 tekma

Zmagovalci novoletne turneje v smučarskih skokih: 1953: Sepp Bradl (Avt)

1953/54: Olav Björnstad (Nor)

1954/55: Hemmo Silvenoinen (Fin)

1955/56: Nikolaj Kamenski (SZ)

1956/57: Pentti Uotinen (Fin)

1957/58: Helmut Recknagel (NDR)

1958/59: Helmut Recknagel (NDR)

1959/60: Max Bolkart (ZRN)

1960/61: Helmut Recknagel (NDR)

1961/62: Eino Kirjonen (Fin)

1962/63: Toralf Engan (Nor)

1963/64: Veikko Kankkonen (Fin)

1964/65: Torgeir Brandtzäg (Nor)

1965/66: Veikko Kankkonen (Fin)

1966/67: Björn Wirkola (Nor)

1967/68: Björn Wirkola (Nor)

1968/69: Björn Wirkola (Nor)

1969/70: Horst Queck (NDR)

1970/71: Jiri Raška (Češ)

1971/72: Ingolf Mork (Nor)

1972/73: Rainer Schmidt (NDR)

1973/74: Hans-Georg Aschenbach (NDR)

1974/75: Willi Pürstl (Avt)

1975/76: Jochen Danneberg (NDR)

1976/77: Jochen Danneberg (NDR)

1977/78: Kari Yliantilla (Fin)

1978/79: Pentti Kokkonen (Fin)

1979/80: Hubert Neuper (Avt)

1980/81: Hubert Neuper (Avt)

1981/82: Manfred Deckert (NDR)

1982/83: Matti Nykänen (Fin)

1983/84: Jens Weissflog (NDR)

1984/85: Jens Weissflog (NDR)

1985/86: Ernst Vettori (Avt)

1986/87: Ernst Vettori (Avt)

1987/88: Matti Nykänen (Fin)

1988/89: Risto Laakonen (Fin)

1989/90: Dieter Thoma (Nem)

1990/91: Jens Weissflog (Nem)

1991/92: Toni Nieminen (Fin)

1992/93: Andreas Goldberger (Avt)

1993/94: Espen Bredesen (Nor)

1994/95: Andreas Goldberger (Avt)

1995/96: Jens Weissflog (Nem)

1996/97: Primož Peterka (Slo)

1997/98: Kazuyoshi Funaki (Jap)

1998/99: Janne Ahonen (Fin)

1999/00: Andreas Widhölzl (Avt)

2000/01: Adam Malysz (Pol)

2001/02: Sven Hannawald (Nem)

2002/03: Janne Ahonen (Fin)

2003/04: Sigurd Pettersen (Nor)

2004/05: Janne Ahonen (Fin)

2005/06: Janne Ahonen (Fin) in Jakub Janda (Češ)

2006/07: Anders Jacobsen (Nor)

2007/08: Janne Ahonen (Fin)

2008/09: Wolfgang Loitzl (Avt)

2009/10: Andreas Kofler (Avt)

2010/11: Thomas Morgenstern (Avt)

2011/12: Gregor Schlierenzauer (Avt)

2012/13: Gregor Schlierzauer (Avt)

2013/14: Thomas Dithard (Avt)

2014/15: Stefan Kraft (Avt)

2015/16: Peter Prevc (Slo)

2016/17: Kamil Stoch (Pol)

2017/18: Kamil Stoch (Pol)

2018/19: Ryoyu Kobayashi (Jap)

2019/20: Dawid Kubacki (Pol)

2020/21: ?



Vir: STA

