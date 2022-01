Takanašijevi zmaga, najboljša Slovenka Repinc Zupančič

Pričakovano je na prvi tekmi zmagala Japonka Sara Takanaši, ki se je ob pomanjkanju januarskih tekem svetovnega pokala odpravila na tekme nižje ravni. Japonka je zmagala s skokoma, dolgima 121,5 metra in 124 metrov, ter 240,0 točke, le 4,8 točke je zaostala Rusinja Aleksandra Kustova s 125,5 in 131,5 metra dolgima skokoma, a je v finalu skakala s štirih zaletnih mest višje kot Takanašijeva. Tretja je bila še ena Japonka, Juki Ito, s 120,5 metra in 127 metrov dolgima skokoma ter 216,6 točke.

Jerneja Repinc Zupančič je bila na devetem mestu najboljša Slovenka. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Najboljša Slovenka je bila Jerneja Repinc Zupančič s 110 in 109 metri ter 161,9 točke na devetem mestu. Maja Vtič je s 106,5 in 108,5 metra ter 157,1 točke končala na 11. mestu, Nika Prevc je skočila 105 in 109,5 metra ter je s 152,4 točke zasedla 13. mesto. Katra Komar je v finalu pridobila pet mest in je bila 16., Nika Vetrih pa je končala na 19. mestu.

Jerneja Brecl, s 127,5 metra najdaljša na treningu, je bila diskvalificirana.