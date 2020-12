Ilka se bliža tekmovalnim obratom

Potem ko je v sredo na prvem treningu Breezy Johnson ugnala le rojakinja Alice McKennis Duran, je bila 24-letna Američanka ob drugem soočenju s progo Oreiller-Killy prepričljivo najhitrejša. Avstrijka Mirjam Puchner je za Johnsonovo tokrat zaostala 63 stotink sekunde, medtem ko je bila Italijanka Sofia Goggia na tretjem mestu (+0,93) še zadnja, katere zaostanek je bil manjši od sekunde.

Velja dodati, da Johnsonova do zdaj na tekmah svetovnega pokala še nikoli ni bila uvrščena med najboljšo trojico. V primerjavi s tekmicami je njena prednost dobra novembrska baza s treningi v Copper Mouintainu.

Breezy Johnson je pokazala zobe. Foto: Sportida

Ilka Štuhec, v sredo 14., je tokrat z osmim časom (+1,53) popravila sredin vtis, za tekmovalni preboj pa bo morala v petek več natančnosti pokazati v srednjem in spodnjem delu proge. Štajerka je bila namreč znova več kot polovico svojega nastopa med najhitrejšimi.

Druga Slovenka Maruša Ferk je z zaostankom 3,20 pristala na 36. mestu, takoj za vodilno smučarko svetovnega pokala Petro Vlhovo.

Po dveh treningih bo šlo v Val d'Iseru že v petek povsem zares. S prvim smukom, ki se bo začel ob 11. uri, se bo namreč zastor nove sezone dvignil tudi za specialistke za hitri disciplini. Tudi štart sobotnega smuka bo na sporedu ob 10.30, medtem ko se bo nedeljski superveleslalom začel ob 11. uri.

Aleksander Aamodt Kilde Foto: Guliverimage

Z drugim uradnim treningom pred sobotnim drugim smukom sezone pa so opravili tudi alpski smučarji v Val Gardeni. Da v tem smučarskem središču v Dolomitih kraljujejo Norvežani (v zadnjem desetletju se je kar polovica od dvajsetih tekem končala z norveško zmago, vikingi pa so zbrali kar 21 uvrstitev med najboljše tri), sta tokrat znova dokazovalain. Zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala je rojaka prehitel za 26 stotink sekunde, tretji pa je bil AvstrijecZmed štirih Slovencev je bil tokrat najhitrejši, ki je z zaostankom 2,12 dosege 27. čas.(+2,87) je bil 43., tri mesta za njim nosilec rdeče majice(+2,87), medtem ko pa jepo sedmem času sredinega treninga tokat zdrsnil na 49. mesto. Za Kildejem je zaostal tri sekunde in stotinko.V pretek bo v Val Gardeni na sporedu superveleslalom, v soboto pa še klasični smuk.