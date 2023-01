Hrvaška najstnica pod mentorstvom Kostelića kmalu na stopničke #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"V slalomu je lahko na stopničkah že to sezono," o še ne 19-letni Zrinki Ljutić pove Ivica Kostelić. Hrvaška se z njo vrača v vrh alpskega smučanja.

Ivica Kostelić Foto: Guliver Image "Lepo je. Kot da bi se vrnil domov," o Kranjski Gori pove Ivica Kostelić. Srečali smo ga na prejšnji 59. Zlati Lisici. Zmagovalec 26 tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju je dve od teh dosegel prav na podkorenski strmini, na pokalu Vitranc. Prav v Kranjski Gori, kjer je od malega veliko treniral, je zadnjič zmagal marca 2013. Deset let pozneje je bil danes 43-letni nekdanji hrvaški smučarski šampion v Podkorenu v drugačni vlogi. Drugo sezono kot mentor pomaga mladim hrvaškim smučarjem, predvsem njihovi najbolj talentirani smučarki Zrinki Ljutić. Dekle, ki bo konec meseca dopolnila 19 let, nekateri že imenujejo za novo Janico Kostelić. "Lepo je spremljati tako mlade tekmovalce na poti proti vrhu. Veliko novih položajev tudi zame. Pravi izziv," nam je v lepi slovenščini pripovedoval Kostelić.

Zrinka Ljutić Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ker sta bila na Zlati lisici dva veleslaloma, Ljutićeve v najboljši pobodi nismo imeli možnosti videti. Na prvem je odstopila, na nedeljskem pa osvojila 19. mesto. Njena prva disciplina je namreč slalom. Prejšnji teden je bila na zagrebškem Sljemenu šesta, na začetku sezone dvakrat sedma, najboljšo uvrstitev pa je dosegla na zadnjem slalomu prejšnje sezone. Na tekmi v Meribelu, ki jo je dobila Andreja Slokar, je Zrinka osvojila peto mesto. Gre za aktualno mladinsko svetovno prvakinjo v slalomu. Lani je na prvenstvu v kanadski Panorami kolajno osvojila tudi v veleslalomu, ko je bila tretja (peta pa v alpski kombinaciji).

Lani peta v Meribelu Foto: Guliver Image Samo vprašanje časa je, kdaj bo prvič stopila na zmagovalni oder slaloma za svetovni pokal. Kmalu, pritrjuje Kostelić. "To je zelo mogoče. V slalomu je močna. Dobro delajo. Oče je trener. Moramo biti potrpežljivi. V slalomu je lahko na stopničkah že to sezono." Prva priložnost je že za torek, ko Flachau gosti nočni slalom. Njen trener je oče Amir Ljutić. Podobno kot pri Kostelićevih gre tudi pri Ljutićevih za družinsko zaljubljenost v alpsko smučanje. Smučajo tudi njena brata Tvrtko in Hrvoje ter sestra Dora. Del majhne ekipe Zrinke Ljutić je tudi Slovenec, serviser Miha Cerer.

Kostelićevo vlogo bi lahko opisalo kot nekakšno mentorstvo. "Jaz sem z njo drugo sezono in sva vedno bolje povezana. Nasveti so od psihične priprave, krepitve samozavesti, podelim ji nekaj svojih izkušenj ter seveda taktične napotke, tehnične stvari pri treningu," razloži Ivica, ki tako ostaja povezan s smučanjem. Kot pogosto pove: "Imam srečo, da imam v življenju dve najboljši stvari na svetu: hribe in morje." V zadnjih letih je nov športni izziv našel v offshore jadranju oziroma v regatah na odprtem morju. Zaradi okvare na jadrnici je novembra odstopil na regati – Route du Rhum.