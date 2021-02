Sanjska popotnica za Parisa, slaba za Slovence

Že s četrtim mestom v Bormiu in tretjim v Kitzbühlu je Dominik Paris nakazal, da je pripravljen za veliki met. Mukotrpno vračanje po poškodbi kolena, ki jo je utrpel januarja 2020, je 31-letni Italijan v Garmisch-Partenkirchnu zaključil in končal z zmago. Zanj že devetnajsto v karieri. Od tega petnajsto v smuku. Prvo po Bormiu 2019 in predvsem prvo po poškodbi.

Veličastna vrnitev Dominika Parisa na najvišjo stopničko Foto: Guliver Image

Zanjo je v šestem smuku sezone na dodobra posoljeni 2.920 metrov dolgi progi Kandahar premagal tista dva, ki sta v tej zimi v kraljevi disciplini pokazala največ. To sta Beat Feuz in Matthias Mayer. Vsi trije so nastopili v časovnem odseku nekaj minut, tako da so bile stopničke "zacementirane" že po štartni številki pet. To je nosi Italijan, ki je za 37 stotink sekunde prehitel švicarskega dobitnika zadnjih treh malih globusov in vodilnega smukača sezone, še tri stotinke počasnejši pa je bil dvakratni olimpijski prvak iz Avstrije.

"Vsak smučar po poškodbi potrebuje nekaj časa, da ujame prave občutke in smuča na robu. Meni se je zgodba postopoma sestavljala, ob tem pa je seveda jasno, da tekmeci niso spali," je v cilju zadovoljno pripovedoval Paris, ki je na tekmi številnih prekinitev (padla sta Josef Ferstl in Bryce Roger) do zmage prišel v ključnem trenutku – na pragu svetovnega prvenstva v Cortini d'Ampezzo.

Bryce Roger je takole pristal v zaščitnih mrežah. Foto: Guliver Image

Zadnji smuk pred svetovnim prvenstvom v kraju, kjer se je Andrej Jerman pred 14 leti veselil prve slovenske smukaške zmage, ni postregel z želenim slovenskim zasukom. Podoba trojice, ki jo je na štart poslal trener Grega Koštomaj, znova ni bila skladna z napovedmi o drugačnem tekmovalnem pristopu. Še drugo tekmo zapored in obenem tretjo v sezoni so slovenski smukači ostali brez točk.

Še najbližje trideseterici je bil Martin Čater, ki pa je bil sicer vnovič bleda senca senzacionalnega zmagovalca in predvsem terenskega napadalca z uvodnega smuka sezone v Val d'Iseru. Za Parisom je tokrat zaostal dve sekundi in 98 stotink. Od točke ga je ločila stotinka. Še 65 stotink sekunde počasnejši je bil Boštjan Kline, ki je, podobno kot na četrtkovem treningu, v zgornjem delu nakazoval vožnjo za kakšno točko, v spodnjem delu pa povsem popustil. Tekmo je končal na 40. mestu. Miha Hrobat je po dobri polovici nastopa odstopil.

"Boštjan in Miha sta zaradi vseh prekinitev nastopila ob slabši vidljivosti in na slabši podlagi. Še vedno pa to ni bilo smučanje na želeni ravni. Predvsem od prvega smo pričakovali več. Zanesljivo pa dobrih pogojev ni izkoristil Čater. Znova premalo odločno," je po novem rezultatskem udarcu tekmovalni dan komentiral nezadovoljni trener Koštomaj, ki bo zdaj ekipo pripravil na sobotni supeveleslalom.

Garmisch-Partenkirchen, smuk:

Preberite še: