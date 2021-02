Strogi protokoli za najboljše smučarje: testiranje vsakih 72 ur

Varnost in varovanje zdravja sta glavni prioriteti, poudarjajo organizatorji, ki so pripravili dolg seznam ukrepov. Za zagotovitev varnosti vseh se bodo med SP vsi udeleženci morali držati preventivnih ukrepov, kot sta uporaba kirurških mask ves čas med dogodkom ter neprekinjeno razkuževanje rok z razpršilniki gela, posejanimi na vseh strateških točkah.

Organizatorji bodo na vsaki prvi točki dostopa do prizorišč udeležencem merili telesno temperaturo. V primeru vročine 37,5 stopinje Celzija ali višje osebi ne bodo dovolili vstopa na območje. Ko se izmeri temperatura 37 stopinj Celzija, oseba lahko pričakuje drugo meritev, ki ji lahko sledi medicinska triaža.

Pleksi steklo povsod, kjer ni možno ohranjati razdalje

Obvezno je ohranjanje socialne oddaljenosti v vseh notranjih in zunanjih prostorih, javnem prevozu in na žičnicah. Da bi olajšali upravljanje pretoka ljudi in se izognili zbiranju množic, so namestili fizične pregrade. Povsod, kjer vzdrževanje medsebojne razdalje ni mogoče, pa tudi pregrade iz pleksi stekla.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Ukrepa sta tudi neprekinjeno čiščenje in razkuževanje vseh lokacij ter uporaba posebnih fotokatalitskih razkuževalcev za boj proti virusom in mikrobnim povzročiteljem bolezni.

Sistem barvnih mehurčkov

Na predlog Mednarodne smučarske zveze (Fis) so vpeljali sistem mehurčkov, ki so označeni z različnimi barvami. Z njimi bodo stik med ločenimi skupinami omejili na najmanjšo možno mero.

Rdeči mehurček bo za tekmovalne ekipe, v katerem bodo športniki, trenerji, zdravniki ekip, fizioterapevti, smučarji, spremljevalci, osebje Fise, osebje žirije, izvajalci meritev, protidopinško osebje, zdravstveno in reševalno osebje.

V rumenem mehurčku bodo mediji, novinarji, fotografi, operaterji televizijskih programov, zunanji operaterji televizijskih programov.

Modri mehurček bo za osebje organizatorjev, prostovoljce, podporno osebje, policijske organe, varnostnike, dobavitelje.

V zelenem mehurčku pa bodo gostje in predstavniki oblasti.

Obsežno testiranje

Eden od stebrov načrta za obvladovanje tveganj med SP je obsežno testiranje na covid-19, ki ga bo treba opraviti pred in med prvenstvom. Neprekinjeno testiranje bo omogočilo zgodnje prepoznavanje okuženih in njihovo čimprejšnjo odstranitev iz mehurčkov ter takojšnje sledenje njihovim stikom.

Glede na število ljudi, ki jih je treba testirati, je postopek razdeljen na dve fazi. Člani ekip in medijev bodo morali vsaj osem oziroma deset dni pred prihodom v Cortino opraviti prvi test, drugega pa v največ 72 urah pred prevzemom akreditacije. In to na lastne stroške.

Med prvenstvom bo sledil nov niz hitrih testov, ki jih bo treba opraviti vsake tri dni oziroma po preteku štirih dni v primeru višje sile ali posebnih organizacijskih težav. Ob pozitivnem testu bo sledila izguba akreditacije, okuženi se bo prisiljen zadrževati v karanteni.

Na SP bodo od Slovencev nastopili Ilka Štuhec, Maruša Ferk, Meta Hrovat, Ana Bucik, Tina Robnik, Neja Dvornik, Andreja Slokar, Žan Kranjec, Štefan Hadalin, Martin Čater, Boštjan Kline, Miha Hrobat, Nejc Naraločnik, Rok Ažnoh, Tijan Marovt in Aljaž Dvornik.