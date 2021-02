Težko je verjeti, a je res: presenetljiva zgodba smučarske trenerke

Kot je Zargarijeva povedala v pogovoru za tiskovno agencijo AP je v Iranu uzakonjeno, da mož svoji ženi še vedno lahko prepove odhod iz države.

Iranska smučarka Forough Abbasi opozarja na zgodbo njene trenerke:

Iranian skier Forough Abbasi shares her support for coach Samira Zargar, who was barred from traveling to the world championships by her husband. Under Iranian law, husbands can stop their wives from traveling outside of the country.



More by @AndrewDampf: https://t.co/deHPbgtAX0 pic.twitter.com/lNyq41LuPJ — AP Sports (@AP_Sports) February 20, 2021

Nekdanja smučarka, danes trenerka iranske ženske smučarske ekipe, ki je prepričana, da se ji mož na ta način maščuje, ker ni pristala na ločitev. Kot je še razkrila, se njen partner videva z njeno najboljšo prijateljico in zahteva ločitev, na kar pa Zargarijeva ne pristaja.

⬇️⬇️⬇️IMPORTANT THREAD⬇️⬇️⬇️



1-I call on Italian media to become the voice of #SamiraZargari, the ski coach of the national team of Iran. She was prevented from going to Italy because her husband didn’t give her permission. pic.twitter.com/kE19OANNxs — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 20, 2021

FIS se ne more vpletati v interne zakone

Napovedala je, da bo začela kampanjo, s katero bo opozorila na neprimernost zakona, ki Irankam onemogoča prosto potovanje izven države, in za pomoč zaprosila Mednarodno smučarsko zvezo.

S FIS so ji odgovorili, da sicer sočustvujejo z vsemi, ki niso mogli prisostvovati na prvenstvu, a dodali, da se ne morejo vmešavati v interne zakone posameznih držav.

Brava👏 to #SamiraZargari, #Iran’s Alpine ski team head coach who went beyond husband & ban, and coached her team in Cortina by phone from Iran! https://t.co/wpYOuVDlsr @WISLaw_ #IranianWomen pic.twitter.com/O0ftqawUoE — IranianWIN (@IranianWin) February 19, 2021

Trenersko delo na daljavo

Zargarijeva je še dejala, da se mož pogosto norčuje iz njenega trenerskega dela.

Svoje delo je v času svetovnega prvenstva v Italiji tako opravljala na daljavo. Kot poroča AP, je ekipo štirih smučark, ki so v četrtek nastopile na veleslalomu, ta dan poklicala štirikrat. Pred tekmo, med tekmo in po končani preizkušnji. Iranke vidnejšega športnega uspeha niso dosegle, je pa trenerka na njihova prizadevanja ponosna, je dejala.